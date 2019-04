HBO Nordic nede

I natt begynte den siste sesongen av Game of Thrones, som nordmenn kan se via strømmetjenesten HBO Nordic.

Klokken åtte mandag morgen ser imidlertid hele tjenesten til å være nede. Går man inn på hbonordic.no blir man møtt av en feilmelding, og apper til mobiler, TV-er og konsoller skal også være rammet.

Dette blir du møtt med hvis du prøver å gå til selskapets nettside.

Ifølge nettstedet Down Detector er nettstedet helt nede for telling.

Sitter du og river deg i håret nå over å ikke fått sett den siste episoden? Les deg opp på all bakgrunnsinfo du bør vite om Game of Thrones her.

Bekrefter problemer

På Facebook-siden sin bekrefter HBO Nordic at de har tekniske problemer:

«Serviceravn: Vi opplever dessverre tekniske utfordringer for øyeblikket, da vi har blitt invadert av Night King og hans hær. Vi beklager for ubeleiligheten, og takker for deres tålmodighet, mens vi forsøker å beseire fienden. Vennligst send en ravn til våre riddere på kundetjeneste@hbonordic.com, om du har spørsmål eller feedback.»

Under innlegget på Facebook raser brukerne og uttrykker misnøye over tjenestens nedetid.

Vi har forsøkt å kontakte pressekontakt i HBO Nordic, Celine Ryel, men foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar.

Saken oppdateres