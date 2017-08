HBO-hackeren: Jeg ble tilbudt to millioner kroner i «finnerlønn»

HBO har vært under hardt press i det siste, etter at en hacker klarte å bryte seg inn og stikke av med 1,5 terabyte med data.

Nå har den samme hackeren vist frem en e-post han skal ha fått fra HBO til utvalgte amerikanske medier. The Hollywood Reporter og Variety rapporterer begge at e-posten tilbyr hackeren 250 000 dollar som en form for bonus for å ha påvist en bug i deres systemer.

Finnerlønn, ikke løsepenger

E-posten er utformet slik at den på ingen måte bruker språk som kan indikere at selskapet betaler løsepenger til hackeren eller hackerne.

«I ånden av profesjonelt samarbeid, ber vi om at du/dere forlenger deadlinen til oss med en uke. Som et tegn på god tro fra vår side er vi villige til å forplikte oss til en «finnerlønn» (bug bounty, journ.anm.)-betaling på 250 000 dollar til deg/dere så raskt som vi kan etablere den nødvendige kontoen og få tak i bitcoin», heter det i e-posten The Hollywood Reporter har sett.

E-posten skal ha kommet fra den samme kontoen under navnet «Mr. Smith» som tidligere har sendt meldinger og bevis på det stjålne innholdet til nettstedet. De har imidlertid ikke vært i stand til å bekrefte eller avkrefte innholdet, og HBO har ikke ønsket å kommentere saken.

Ba om penger i krav-video

Hackerne hevder altså å ha 1,5 terabyte med data fra innbruddet hos HBO, men så langt har de kun lekket noen episoder av HBO-serier som Ballers og Room 101, som ennå ikke har blitt offisielt sluppet.

Tidligere denne uken sendte de journalister en lenke som blant annet inneholdt manuset til kommende ukes Game of Thrones-episode, i tillegg til 30 dager med stjålne e-poster fra en høytstående innholdssjef i HBO-systemet.

Den samme lenken inneholdt videoen hackerne skal ha sendt til HBO-sjef Richard Plepler med sine krav. Der er det klart at det dreier seg om penger, men den konkrete summen er fjernet. Ifølge Variety skal hackeren ha bedt om seks måneders lønn, samtidig som han hevder å tjene 12 til 15 millioner dollar i året.

En kilde tett på HBOs undersøkelser sier til Variety at ordene i brevet var utformet slik for å hale ut tiden mens selskapet vurderer situasjonen. Kilden sier også at det også er en mulighet for at 250 000 dollar er nok til å gjøre hackeren fornøyd og unngå lekkasjer av typen som har hendt andre selskaper som Sony og Netflix.

Uansett står det mye på spill for HBO. Game of Thrones er sannsynligvis verdens største kulturfenomen for øyeblikket, og om manuset skulle lekke vil det kunne være katastrofalt for selskapet.