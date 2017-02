Ny dating-konsept tar av i Norge: Sveip ned for å hate

Med mindre du er svært godt voksen og har vært i et fast forhold (og eventuelt uten smarttelefon) de siste fire årene er sjansen overhengende stor for at du har vært borti appen Tinder. Denne avhengighetsskapende og til dels selvfornedrende, sveipebaserte dating-appen har tatt verden med storm – men nå er en ny og banebrytende konkurrent på banen.

Ifølge PhoneArena er nemlig konseptet bak den nylanserte appen «Hater» å finne folk som hater de samme tingene som deg – altså stikk motsatt av Tinders filosofi.

Logoen taler for seg. Foto: Skjermdump fra HaterDater.com

Dersom du kjenner et intenst hat overfor skotøyet Uggs og ikke kunne tenke deg å leve sammen med noen som eier et par slike, kan du dermed enkelt luke ut styggedommen før dere bor under samme tak.

Et genialt konsept?

Spøk til side, konseptet har slått an blant tusenvis av brukere, og i norske iTunes er den i skrivende stund den nest mest populære gratisappen, kun slått av DNBs Vipps.

Men appen lar deg ikke bare hate ting – det er bare ett av fire alternativer, som du formidler ved å sveipe ned på skjermen når et ord dukker opp. Du kan også elske ting ved å sveipe opp, mislike ting ved å sveipe til venstre, eller like ting ved å sveipe til høyre.

På denne måten bygger appen opp et ganske godt bilde av hva du liker, misliker, elsker og hater, og prøver å matche deg opp med andre brukere med tilsvarende preferanser.

Eksempler på grensesnittet i appen. Foto: Skjermdump fra HaterDater.com

I skrivende stund har appen rundt 3000 temaer som brukere kan mene ting om, og sikkerhetsnettet stenger effektivt dørene for mindre hyggelige temaer som rasehat, unødvendig religionsfiendtlighet og sosioøkonomisk diskriminering.

Når du er ferdig med å hate ting, får du lov til å begynne å sveipe mellom potensielle partnere. Personene som dukker opp hater da nødvendigvis en viss prosentandel av det samme som deg, og om begge parter liker det de ser blir det en «match».

Finnes foreløpig kun til iOS

Appen ser for øvrig svært pen og veldesignet ut, så det er neppe brukeropplevelsen det skal stå på. For å bruke den må du foreløpig ha både Facebook og – ikke minst – en epletelefon, ettersom appen kun er utgitt til iOS så langt. En Android-versjon skal imidlertid være på vei.

Skaperen bak, komikeren Brendan Alper, skal for øvrig ha fått idéen til appen gjennom en sketsj. Han fikk imidlertid lyst til å videreutvikle prosjektet til et fullblods produkt da han leste en studie som konkluderte med at par som hater det samme også nyter godt av tettere bånd.

Kanskje det er dét du har gjort feil all denne tiden?

Ønsker du noe mer spesifikt?

