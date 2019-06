Harry Potter: Wizards Unite klarer ikke å gjenskape Pokémon-suksessen fra 2016

Denne helgen ble Niantic-spillet Harry Potter: Wizards Unite tilgjengelig for nedlasting i 130 land – deriblant Norge. Spillet benytter seg av mange av de samme triksene og spillmekanikken som vi ble kjent med Pokémon Go i 2016, og med samme utvikler som står bak så er det kanskje ikke så rart.

Både Pokémon og Harry Potter er to enorme merkevarer i populærkulturen, og mange lurte på om Harry Potter: Wizards Unite ville klare å skape samme utrolige engasjement som sin spirituelle forgjenger.

De første tallene fra analyseselskapet Sensor Tower viser at de første dagene for Harry Potter: Wizards Unite ikke har vært i nærheten av det Pokémon Go hadde i 2016.

Ikke i nærheten av Pokémon Go

Siden spillet ble lansert i helgen har det blitt lastet ned 400 000 ganger i USA, og spillere har brukt mer enn 300 000 dollar på tvers av iOS og Android.

Til sammenligning ble Pokémon Go lastet ned rundt 7,5 millioner ganger i USA alene i løpet av de første 24 timene . Spillet havnet også nesten umiddelbart på første plass på listen over de mest innbringende appene på App Store med inntekter på to millioner dollar det første døgnet. Harry Potter: Wizards Unite er derimot helt nede på en 102-e plass.

Dette er bare amerikanske tall og det kan hende spillet har hatt større suksess i andre markeder, men foreløpig kan det se ut til at Harry Potter: Wizards Unite ikke vil oppnå samme kultstatus som Pokémon Go gjorde i 2016.

Har du prøvd det nye spillet?

