Har du lyst på en Porsche-designet laptop?

Bilprodusenten Porsche forbindes ikke først og fremst med elektroniske forbrukerprodukter, men under merkenavnet Porsche Design er selskapet ikke desto mindre involvert i design av slike produkter. Nå kan man lese på Windows-bloggen at et nytt produkt med dette navnet har dukket opp.

Porsche Design Book One er en ny bærbar PC i premiumklassen av den såkalte konverterbare typen. Modellen har som navnet antyder en del til felles med Microsofts egen bærbare Surface Book.

Porsche Design Book One. Foto: Matthias Nadler

Både vippbar og avtagbar nettbrettdel

Porsche Design Book One er en såkalt konverterbar PC, som altså innebærer at skjermen kan vippes helt rundt 360 grader slik at man kan bruke den som nettbrett. Ved hjelp av en spesiell hengsleløsning kan man imidlertid også ta av skjermdelen.

PC-en byr på en smakfull innpakning i anodisert aluminium, og av andre egenskaper har maskinen også en høypresisjons pekeplate og er optimalisert for Windows Ink, den nye digitalpennfunksjonaliteten i Windows 10.

Porsche Design Book One har en 13,3-tommers skjerm med en oppløsning på 3200 x 1800 piksler. Øvrig innmat omfatter Kaby Lake-prosessor av typen Intel Core i7-7500U på 3,5 GHz, 16 GB minne og en SSD på 512 GB. Tlkoblingene inkluderer to USB Type-C-porter og to USB 3.0-porter.

Porsche Design Book One. Foto: Matthias Nadler

Høy prisklasse

PC-en har ellers et kamera på 5 megapiksler som er utstyrt med infrarød sensor som kan benyttes til ansiktsgjenkjenning som innloggingsløsning via Windows Hello. Stemmeassistenten Cortana er også integrert.

Den nye Porche-designede PC-en ligger helt klart i premiumsegmentet når det gjelder pris. Den skal bli tilgjengelig i Europa i april til en veiledende, tysk pris på 2795 euro, som tilsvarer cirka 25 000 kroner, men norsk pris og lansering er ikke kjent.

Samsung lanserte nettopp nytt nettbrett: Det sikter seg inn mot Microsoft Surface »