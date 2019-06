Hackere kan stjele PIN-kodene dine ved å høre på hvordan du skriver

Det kan være mulig for hackere å få tak i PIN-koden på telefonen din bare ved å høre på lyden fra skjermtrykkene dine, melder forskere ved universitetene i Cambridge i England og i Linköping i Sverige.

Gjetter PIN-koder basert på lyd

Ved hjelp av en testalgoritme klarte forskerne å gjette seg frem til 31 av 50 firesifrede PIN-koder på ti forsøk eller mindre.

Gjennom telefonen eller nettbrettets mikrofon kan man nemlig plukke opp lydbølger fra at vi skriver på skjermen, både i luften og i form av vibrasjoner.

Forskjellen mellom når disse når mikrofonen er grunnlaget for at algoritmen kan beregne hvor på skjermen trykket skjedde, og dermed hvilken tast som ble trykket på.

Tror metoden tas i bruk snart

Teamet bak funnene tror imidlertid ikke at metoden har blitt brukt i angrep foreløpig.

– Akkurat nå er det vanskelig å se for seg at noen har iverksatt slike angrep. I nær fremtid kommer de definitivt til å være der, sier hovedforfatter Ilia Shumailov ved University of Cambridge til Wall Street Journal (bak betalingsmur). Saken er også gjengitt av Cult of Mac.

For at et slikt angrep skal kunne skje må du høyst sannsynlig først ha installert en app som gir hackerne tilgang til mikrofonen. Dernest er det ikke utenkelig at algoritmen må være spesiallaget for den aktuelle telefonen, ettersom de jo varierer i størrelse, tasteplassering og mikrofonsensitivitet.