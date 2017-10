Hackere har åpnet SNES Classic – lar deg legge inn egne spill

Bare en drøy uke etter at konsollen var i butikk har hackere klart å åpne programvaren i Nintendos SNES Classic Mini. Det gjør blant annet at spillere kan legge inn nye spill etter ønske.

Hackchi2-verktøyet skal være ytterst enkelt å legge inn, ifølge Techradar, selv om bruken av såkalte ROM-spill er en lovmessig gråsone, for å si det mildt. Å åpne konsollen på denne måten gjør sannsynligvis også at du mister det som måtte være av garanti.

Hackchi2 ble for øvrig i utgangspunktet brukt til å gjøre det samme med forgjengeren NES Classic, uten at det er spesielt overraskende: Det er nemlig stort sett akkurat den samme maskinvaren som finnes inni de to konsollene.

Beholder funksjonene, legger til en ny

Utover det som brukes av operativsystemet og de originale spillene har SNES Classic Mini 300 MB intern lagringsplass som vanligvis er forbeholdt lagringsfiler, tilbakespoling og liknende. Hackchi2 åpner altså opp dette for å legge inn nye ROM-filer i stedet, og konverterer dem attpåtil til et format som konsollen kan lese.

300 megabyte høres kanskje ikke ut som mye, men et typisk SNES-spill krever maksimalt 4 MB, så det gir plass til ganske mange spill.

Programvaren beholder også alle de opprinnelige funksjonene på konsollen, som at du kan lagre hvor som helst i spill, spole tilbake 40 sekunder og velge visningsfilter. Den legger også til en funksjon vi etterspurte i vår test, nemlig muligheten til å resette konsollen ved hjelp av en tastekombinasjon på kontrollerne.

Slik det er i originalkonfigurasjonen har du ikke noe annet valg enn å krabbe deg frem til selve konsollen for å trykke på reset-knappen om du vil bytte spill eller spole tilbake.

Hackerne fant attpåtil en liten gave fra Nintendo i koden til SNES Classic Mini, noe som kanskje kan antyde at Nintendo hadde forventet at dette ville skje. I en fil som rett og slett er kalt "nineties" fant hackerne teksten:

«Enjoy this Mini,

Disconnect from the present, and

Go back to the nineties.»

Noen få på lager i Norge

Techradar anbefaler for øvrig at du holder deg til amerikanske ROM-filer, siden det ellers kan bli et problem med den europeiske PAL-standarden og dens 60 Hz-oppfriskningsfrekvens.

Om du har lyst til å skaffe deg en SNES Classic Mini virker det i skrivende stund faktisk som om det er mulig å få fatt på en. Power skriver at de har produktet på nettlager. Det gjør også Proshop, men sistnevnte prøver seg med en pris på 2000 kroner.

Prisen de store kjedene har lagt seg på er som kjent 1495 kroner, og selv det er dobbelt så mye som utsalgspris i USA.