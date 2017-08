Hackere angrep HBO – Game of Thrones-manus på avveie

HBO, skaperen av den populære serien Game of Thrones, er blitt utsatt for et massivt hackerangrep, melder nettstedet Entertainment Weekly. Hackerne skal ha fått tak i manus og hele episoder av HBO-serier som ennå ikke er vist.

HBO har selv bekreftet innbruddet og at opphavsbekyttet materiale er blitt kompromittert. Selskapet startet umiddelbart en etterforskning av hendelsen, og politimyndigheter er blitt involvert.

1,5 terabyte

Hackerne selv påstår at de har hentet ut 1,5 terabyte med materiale. Hittil har et par kommende episoder av noen av kanalens serier ha blitt lagt ut på nettet, i tillegg til skriftlig materiale relatert til den neste episoden av Game of Thrones. Gjerningspersonene har signalisert at mer er på vei ut på nett.

Game of Thrones er populær blant piratene – og hackere. Foto: HBO

Kanalen selv har ikke kommet med noen detaljer angående akkurat hva som er stjålet. HBO-sjefen Richard Plepler sendte ut en e-post til ansatte hvor han forsikrer at selskapet tar hendelsen svært alvorlig og at det jobbes med saken døgnet rundt i samarbeid med eksperter fra utsiden.

Les også: Nå får Netflix skikkelig heftig lyd

Én tidligere lekkasje

Hackingen ble kunngjort av de antatte hackerne selv, som sendte en e-post til en rekke medier i etterkant av innbruddet. I e-posten «skrøt» hackerne av hva de hadde gjort, og at HBO var i ferd med å «falle».

Akkurat hva de sitter på, og hvor skadelig lekkasjen eventuelt vil være for HBO, er ennå uvisst. Som Entertaintment Weekly peker på har HBO jobbet hardt med å holde seriene sine, særlig Game of Thrones-historien, hemmelig. Én tidligere lekkasje har likevel skjedd tidligere, da de fire første episodene av den femte sesongen dukket opp på nettet og skapte en piratfest uten like.

Den lekkasjen skal imidlertid ikke ha blitt forårsaket av hackere, men via DVD-er sendt til anmeldere. Siden den gang skal HBO ha avsluttet praksisen med å sende ut anmelderkopier på forhånd.

HBO skal nå ha begynt å sende ut advarsler til Game of Thrones-pirater »