Setter standarden

Få telefoner har overbevist like mye som Moto G5 Plus har det siste året. Det skyldes den ekstreme kombinasjonen av pris, ytelse og kvalitet på alt av funksjoner. Her får du en middels utstyrt mobil til rundt 2200 kroner. Selv om maskinvaren ikke er i nærheten av like kraftig som den du får i telefoner til 8-10 000 kroner, er den opplevde ytelsen så å si like god som den du får i mange ganger dyrere telefoner. Bare det er imponerende. Men det stopper ikke der. I denne Plus-utgaven har Motorola også lagt til et svært godt kamera, som nesten rivaliserer dobbelt så dyre Galaxy S7 fra Samsung.

Telefonen er satt inn med vannavstøtende materiale, slik at den skal tåle en overraskende regnskur selv om den ikke er tett. Går du tom for plass kan du sette inn minnekort. Det eneste irritasjonsmomentet her er fingerleseren, som har i overkant mange funksjoner til å være lett å lære seg å bruke.

PS! Det finnes en Moto G5S Plus nå, som er dyrere, har litt finere design - men også vesentlig svakere kamera. Velg originalen om du vil ha mest og best funksjonalitet for pengene.

Velg denne om du trenger: Nesten ren Android, det aller beste kameraet i sin prisklasse og fantastisk opplevd ytelse. En mobil som tåler regn. Stor skjerm (5,5 tommer).



Hopp over denne om du: Vil ha mer raffinert mobildesign, helt vanntett mobil eller større batteri.