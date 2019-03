GUIDE: Tips til elsparkesyklisten Ti råd til deg som skal kjøre en elektrisk sparkesykkel

Dersom du oppholder deg i hovedstaden, eller har vært i en eller annen utenlands storby i det siste, har du kanskje mer eller mindre snublet over en elektrisk sparkesykkel.

En rekke kommersielle aktører kjemper nemlig nå om din og min gunst i et ganske så ferskt og potensielt gedigent marked – nemlig utleie av personlig, elektrifisert transport.

Eller mikromobilitet, som er vår tids trendy samleuttrykk for slikt som elsykler, ståhjulinger, elektriske sparkesykler, elrullebrett og andre transportmidler med motor og batteri.

Alt dette har vært med oss en stund allerede, men for mange er det først nå – med tørr asfalt og fargerike elsparkesykler stående tilgjengelige på fortauene her i hovedstaden – at det virkelig frister å prøve seg på en slik.

Det skjønner vi godt. Å ta seg fram på en elektrisk sparkesykkel er nemlig både praktisk, smidig og moro. Men det er langt fra risikofritt. Vi i Tek.no-redaksjonen har kjørt elsparkesykler i omtrent ett år nå, og i forbindelse med at mange nye elsparkesyklister kommer til å driste seg ut i trafikken i disse dager, deler vi gladelig ut noen kjøretips.

1. Kjenn dine bremser

Avhengig av elsparkesykkelmodell er det flere forskjellige måter å bremse på. Vi har automatisk og manuell motorbrems, mekaniske bremser med «sykkelbremshåndtak» og bremsing ved å tråkke ned bakskjermen.

E-twow S2 Booster Plus har motorbrems i drivhjulet foran og mekanisk «nedtråkksbrems» bak. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

De fleste elektriske sparkesykkel har støtte for to bremsemåter. Et godt råd er derfor å kjenne til hvilke muligheter du har før du begynner å rulle nedover en bratt bakke i tett trafikk.

Motorbrems er naturlig nok innebygd i drivhjulet. Denne bremsemåten vil normalt sett regenerere strøm og er derfor som oftest å foretrekke. Modeller som Segway og Xiaomi vil typisk ha en viss bremsing på motoren når man slipper gasspaken. Andre sykler krever at man bruker motorbremsen aktivt.

Skivebremser er å foretrekke. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Merk at hard bruk av motorbremsen med et helt fulladet batteri kan føre til at batteriet blir overladet. I verste fall kan dette føre til at motorbremsen slutter å virke og/eller at hele sulamitten overopphetes og blir ødelagt. Dette er i så fall mer typisk for rimeligere modeller.

Mekanisk brems vil ved normal kjøring komme inn som en reserve eller i tillegg til motorbrems. Skivebremser vil ofte være å foretrekke, da det som regel gir kortere reaksjonstid og bremselengde enn når man plutselig må tråkke på bakskjermen. Sistnevnte kan for øvrig ha langt dårligere effekt når hjulene er våte.

I de fleste tilfeller er det en god strategi å bruke motorbremsen når du kan og mekanisk brems når du må.

Bonusfakta: Ninebot by Segway-syklene som benyttes av Tier og Voi – som i disse dager driver elsparkesykkelutleie i Oslo – har motorbrems foran og mekanisk «nedtråkksbrems» bak.

2. Vær ekstra obs på underlaget

Balansemessig er det ikke store forskjellen fra en vanlig sykkel til en sparkesykkel. Men å kjøre en elsparkesykler krever at du tar litt andre hensyn, og ett av de viktigste budene er å vise respekt for underlaget.

Å nei – grus! Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Doningene har nemlig relativt små og harde hjul. Jo mindre hjul, jo større betydning får underlaget og terrenget. Selv de flotteste gater og fortau har ujevnheter og hull som ikke trenger betyr noe for en vanlig sykkel, men kan lage trøbbel for en sparkesykkel.

Vær ekstra oppmerksom på høye fortauskanter og trikkeskinner – sistnevnte lar seg forsere på tvers, men bør generelt sett møtes med en solid dose skepsis.

Å kjøre på grus kan være guffent, og brostein kan føre til mild hjernemassasje. Heldigvis fungerer beina og ryggen som støtdempere, men det gjør at det kan være slitsomt å stå på elsparkesykkelen i lang tid av gangen.

3. Vått er (skikkelig) glatt

Med små og harde hjul er det å kjøre på tørr asfalt og våt asfalt to fullstendig forskjellige disipliner. Også vanlige sykler lar seg påvirke av nedbør på veien, men å kjøre en elsparkesykkel i regnet kan nærme seg risikosport. Det er med god grunn at det i brukerhåndbøkene for flere av elsparkesyklene vi har testet regelrett frarådes å kjøre under våte forhold.

Ikke bare gir asfalten dårligere feste, den blir også mørk slik at det blir vanskeligere å se små hull. Bremseevnen kan påvirkes. Metallunderlag og især trikkeskinner har en tendens til å bli såpeglatte. En unøyaktighet over en sleip fortauskant, en liten sving på vått løv – ja selv en liten vanndam kan være nok til at hjulene mister grepet.

Du er herved advart.

4. Folk til fots er uberegnelige



Intet sett, intet hørt! Bilde: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fotgjengere er trafikkens bananfluesverm. Biler og til dels syklister følger vanligvis trafikkreglene – og du kan om ikke annet lese trafikkbildet og se hvor de har tenkt seg.

Folk til fots er tilsynelatende på en annen planet. Jo før du innser at fotgjengere flest for det meste svirrer rundt som hodeløse høns, jo bedre. I Oslo ser i det minste normalen ut til å være å ture fram på kryss og tvers med øynene festet på mobilskjermen og full musikk i øra.

At elektriske sparkesykler er tilnærmet lydløse gjør selvfølgelig ikke saken noe bedre.

Så enten du kommer bakfra eller forfra, vær oppmerksom på at ting kan skje brått og uventet når du skal passere en fotgjenger i musikk- og mobiltåka. Vil han plutselig skjene over veien uten å se seg for? Skal hun plutselig se på noe i butikkvinduet?

Fra fotgjengere må du forvente det uventede.

5. Tenk tyngdepunkt under kjøring

De første meterne på en elektrisk sparkesykkel vil du kanskje ha nok med å holde stilen, men på en slik doning er ikke beste å stå rett opp og ned som en pinne.

Forskjellige elsparkesykkelmodeller kan ha drivkraften og bremsene på forskjellige hjul. Så når du har blitt litt mer fortrolig med kjøretøyet, vil vi anbefale deg å tenke på tyngdepunktet ditt også – dette vil hjelpe på kjøringen.

Å lene seg litt mer fremover på en fremhjulsdrevet sykkel kan for eksempel hjelpe for å få bedre feste i en oppoverbakke. Å flytte tyngdepunktet litt bakover er smart når du må være hard på bakbremsen, eller vil ha forhjulet over en fortauskant eller annen hindring.

6. Batteri = kraft

Batterikapasitet er viktig for rekkevidden og kan ha noe å si for motorstyrken. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det gjelder ikke samtlige modeller der ute, men på de fleste elektriske sparkesyklene vi har testet er motorkraften til dels avhengig av hvor mye strøm som gjenstår på batteriet. Altså vil et fullt eller nær fulladet batteri sørge for at sykkelen går bedre. Vi får raskere akselerasjon, høyere toppfart og bedre trekkraft i bakker.

Kjører du da eksempelvis frem og tilbake på jobb, kan det være et poeng å tenke på hvor sykkelen skal lades. Går det i hovedsak nedover til jobben, slik at du har de fleste bakkene på hjemoverveien, vil det smarteste være å lade opp sykkelen på arbeidsplassen. Da sparer du noen øre på strømregningen også.

NB! Utleiesyklene vi tar prøvd – i skrivende stund fra Tier og Voi – er skrudd sammen slik at de har anstendig ytelse gjennom det meste av batterikapasiteten. Med disse elsparkesyklene har vi heller ikke merket at det spiller noen rolle for ytelsen om den har et ekstrabatteri eller ikke.

7. Ta pauser

Mange elsparkesykkelmodeller har små og harde hjul, mens støtdemping ikke alltid er så veldig prioritert. Kombinert med ujevnt underlag kan det derfor ta på litt rent fysisk dersom du skal kjøre langt.

Et vel så viktig poeng er likevel at det å fyke gjennom trafikken i opptil 20 km/t krever full konsentrasjon. En elektrisk sparkesykkel er ingen stridsvogn, så du vil tape enhver kollisjonsduell med en bil, bysykkel eller noe annet som er hardere og større enn deg selv.

Derfor vil hjernen og alle sanser jobbe hardt slik at du kan plukke en god og trygg kjørerute. I tillegg kommer dette med underlaget, og i tillegg må vi passe oss for de enda litt mykere fotgjengerne – se punkt fire.

Det tar altså på både fysisk og mentalt å være elsparkesyklist. Stopp derfor og ta en kikk på blomstene innimellom.

8. Klimaanlegg innebygd

Ah, deilig og luftig! Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Mens vått vær krever forsiktighet og øvelse, er det en annen værtype som mer eller mindre inviterer deg opp på elsparkesykkelen. For dem som husker fjorårets varme og tørre sommervær her sørpå, vil nok være enige i at både det å gå og sykle kunne være et ork på de aller varmeste dagene.

I heteperioder er det å suse av gårde på elsparkesykkelen ikke bare en kjekk måte å komme seg fra A til B på, det er faktisk også en effektiv avkjølingsmetode. Tenk på det neste gang du sitter på en overfylt og overopphetet trikk eller bybuss i solvarmen.

9. Sekk er konge



Med både gass og brems på styret, bør du også ha hendene der hele tiden mens du kjører. Så det å ha en håndveske eller plastpose i den ene armen fungerer svært dårlig. Det er heller ikke noe moro å ha en slik dinglende fra ett av håndtakene ettersom det lager kluss med tyngdepunktet.

Noen elsparkesykkelmodeller har en liten krok på styrerøret, og denne kan som regel benyttes når du trenger å dra med deg noe ekstra.

For daglig kjøring vil vi dog anbefale deg å bruke en liten ryggsekk. Den fungerer godt med en oppreist kjørestilling, og sørger samtidig for at ikke ting dingler fra armer eller kjøretøy.

10. Beskyttelse er smart

Nei, du MÅ ikke ha blinklys på hjelmen. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Elektriske sparkesykler (som ikke går kjappere enn 20 km/t) klassifiseres som sykler, og det betyr at du her til lands hverken trenger hjelm eller andre former for beskyttelse for å kjøre en slik lovlig.

Men selv om fallhøyden og farten kanskje ikke er så stor, vil vi likevel anbefale dette på det varmeste. Dersom ikke hjelm er din greie, vurder i det minste (skinn) hansker. Ved velt vil du instinktivt ta seg for, og når asfalt møter hud i fart blir resultatet som regel ikke vakkert.

