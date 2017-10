Vi nordmenn har virkelig fått øynene opp for strømmetjenestenes brede tilbud av filmer og TV-serier. Nå er høstmørket her, og mange ser nok frem til å med god samvittighet kunne synke ned i sofakroken med nye serier og filmer. Spørsmålet mange stiller seg er er da hvilken strømmetjeneste en skal satse på.

Vi har gjennomgått tilbudet til de mest populære strømmeaktørene på det norske markedet, for å hjelpe deg til å finne den tjenesten som kan tilfredsstille hele familien, «binge-watcheren» eller filmnerden.

Noen tjenester satser på bredt utvalg, andre på eksklusivitet eller småbarnsfamilier. Og, slettes ikke alle strømmetjenester gjør seg like godt på en ny 4K-TV med hjemmekinoanlegg. Selve bilde- og lydkvaliteten du får servert er nemlig høyst ulik, og dersom dette betyr noe for deg vil du her få se de beste alternativene.

Vi tar en kikk på både serie- film- og programtilbud hos hver enkelt strømmetjeneste lenger ned i saken. Først har vi samlet all den viktigste informasjonen, og hva som skiller de ni strømmetjenestene, for deg i tabellen nedenfor.

Sammenligning av norske strømmetjenester

Amazon Prime C More Dplay HBO Nordic Netflix NRK TV2 Sumo Viaplay Viafree Månedspris 55,- (6€) 99,- 0,-

79,-

129,- 89,- 89,-

109,-

139,- Gratis 99,-

129,-

179,-

399,-

449,- 99,-

299,-

329,- Gratis (med reklame) Gratis prøvetid 7 dager Nei Nei 30 dager 30 dager – Nei 30 dager

(ikke sport) – Hovedsatsning Film

Serie Film

Serie Serie

TV-arkiv

Direkte-TV

Sport Serie Film

Serie TV-arkiv TV-Arkiv

Direkte-TV

Film

Serie

Sport Direkte-TV

Film

Serie

Sport TV-arkiv Eksklusivt innhold Egne serier – Noe Egne serier Eget innhold Eget innhold Egne serier + sport Eget innhold Eget innhold Samtidige strømmer 3 2 3 2 1 – 4 – 2 2 – Flere profiler Nei Nei Nei Nei Ja – Nei Nei – Nedlasting Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Oppløsning Inntil UHD 4K Full HD Full HD Full HD Inntil UHD 4K Full HD HD Full HD Full HD Lydkvalitet Stereo, Surround Stereo Stereo Stereo, Surround Stereo, Surround Stereo Stereo Stereo Stereo Barneseksjon Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Norsk barneinnhold Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Spesielle tekniske ulemper Nei Nei Krever Adobe Flash i nettleser Krever Adobe Flash i nettleser 4K krever spesiell maskinvare Nei Nei Nei Nei Plattformer Nettleser, iOS/Android, Playstation/

Xbox, LG/

Panasonic/

Samsung/

Sony-TV-er Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Samsung-TV-er, Dekoder Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, Samsung-TV-er Nettleser,

iOS/Android

Playstation

Xbox

fleste TV-er Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, LG/

Samsung-TV-er Nettleser,

iOS/Android,

Apple TV,

Chromecast, Playstation

Xbox

Fleste TV-er Nettleser, iOS/Android

Strømmekvalitet

En ting strømmetjenester ikke vil si så mye om er hva slags bildekvalitet de leverer. De sier kanskje Full HD eller 4K, men nøyaktig hva slags komprimering og hvor god strømmekvaliteten er, varierer dramatisk mellom tjenestene.

Dette har vi tatt en nærmere titt på.

I tillegg til å bedømme videostrømmene med egne øyne, tok vi også i bruk Net Balancer, et verktøy som avslører hvor mye data den enkelte strømmetjenesten spanderer på seg å sende oss.

På grunn av bruken av ulike kodeker og teknologier, og ikke minst strømmingen av ulikt innhold, kan en ikke sammenligne datastrømmen direkte mellom strømmetjenester. Likevel, ved å regne om datastrømmen for avspilling av en populær/egenprodusert serie til antall megabyte per time avslører vi tydelige forskjeller, som hjelper med å understøtte de merknadene vi gjør oss når vi bedømmer visuelt.

Amazon Prime C More Viaplay Netflix HBO Nordic Viafree NRK Dplay TV2 Sumo Datastrøm til PC (i timen) 5500 MB 4150 MB 2350 MB 2100 MB 1800 MB 1330 MB 1200 MB 1030 MB 975 MB Strømmekvalitet Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD HD Anbefalt nettleser* Alle Chrome Alle Edge Alle Alle Alle Alle Chrome/ Firefox

Amazon Prime er ikke tilbakeholdne med båndbredden, og serverer oss så mye data under episoden av The Grand Tour at vi nærmest ikke tror på at vi ser et strømmet program i Full HD-oppløsning. Også C More's Black Sails leveres med såpass høy bitrate at vi aldri tenker over at vi ser på strømmet innhold over Internett.

Noen av seriefavorittene, Netflix og HBO Nordic, leverer gjennomgående lavere bitrate når de strømmer i Full HD-oppløsning. Det merkes også, og da spesielt for HBO Nordics vedkommende hvor storproduksjonen Game of Thrones – satt litt på spissen – tidvis fremstår som en dårlig piratkopi lastet ned fra en torrentside. Det er direkte flaut når betalingstjenesten leverer dårligere kvalitet enn en ulovlig pirattjeneste.

Det er verdt å merke seg at eksempelvis Netflix er ganske kresen på hvilken nettleser du bruker dersom du strømmer fra en datamaskin. Kun Edge, Internet Explorer eller Safari takler nemlig strømming i Full HD. Andre nettlesere klarer maksimalt HD-oppløsning, eller 720p som det også heter.

Ellers er «Anbefalt nettleser» i tabellen over strømmetjenestens egne anbefalinger.

Når vi nå har sett på hovedpunktene og strømmekvaliteten til de ulike strømmetjenestene har turen kommet til å ta en nærmere titt på hver enkelt.

Amazon Prime – for gamle Top Gear-veteraner

Pris: 6 Euro (55 kr)/mnd. Kvalitet: Inntil 4K. Gratis prøvetid: Én måned.

Populære eksklusive/lisensierte serier: The Grand Tour, The Man In the High Castle, American Gods, You Are Wanted, Patriot, American Playboy, Fleabag, Red Oaks.

Amazon Prime.

Amazon Prime er en av de rimeligste strømmetjenestene du kan abonnere på, spesielt ettersom du det første halvåret betaler halv pris. Tjenesten frister nok først og fremst med den eksklusive TV-serien «The Grand Tour». Her har hele den tidligere Top Gear-gjengen, med Jeremy Clarkson i spissen, fått frie tøyler og ditto budsjett når de drar verden rundt for å leke seg med alt med motor i.

Flere av de andre seriene har ikke fått så mye oppmerksommhet, spesielt her til lands, men sånn sett er Prime en fin mulighet for deg som allerede har vært igjennom det beste innholdet hos de større strømmetjenestene.

Amazon Prime er imidlertid ingen destinasjon for barn, ettersom de ikke vil finne en eneste norskspråklig film eller serie.

Noe som imponerer oss stort er kvaliteten på selve videostrømmen. Mens den kanskje ikke hjelper Clarkson nevneverdig ser The Grand Tour som helhet rett og slett utrolig bra ut. Det er faktisk nesten ikke til å tro at serien strømmes over nett, eller at oppløsningen «bare» er Full HD. Våre målinger viser at grunnen er lite komprimering fra Amazons side. Hele 5,5 gigabyte data per time får vi servert av Primes avspiller, til sterk kontrast mot Netflix' 2,1 gigabyte eller HBO Nordics 1,8 gigabyte per time for sine like store produksjoner. Slikt blir det lite forstyrrelser, skarpe detaljer og en jevn bildestrøm av.

Flere av seriene eller filmene kan lastes ned for «offline»-bruk, men bare fra nettbrett eller smarttelefoner. Merk også at surround-lyd bare er tilgjengelig på utvalgt innhold gjennom TV-apper eller på nettbrett. Ikke via nettleser.

Gå til Amazon Prime her »

C More – serier fra flere leirer

Pris: 99 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Nei.

Populære serier: Mr. Robot, Parks and Recreation, Game of Thrones (siste sesong), Solsidan, Black Sails.

C more.

C More tilbyr først og fremst en samling av lisensierte serier og filmer fra ulike nettverk, og produserer lite innhold selv. Det betyr blant annet at mens du eksempelvis får tilgang til siste sesong av HBOs Game of Thrones nå, så forsvinner serien om noen måneder og ingen tidligere sesonger er tilgjengelig.

Heldigvis er gjengangeren at hele serier ligger ute, og gir deg god tid til å komme deg igjennom dem før de eventuelt skulle utgå.

Slik sett er C More et godt valg om du ikke er av typen som ser samme serie om og om igjen, og om du ikke vil betale for HBO Nordic bare for å se Game of Thrones.

Totalt byr C More på omtrent 750 filmer, og mens du ikke finner så mange nyheter her (og særlig ikke norske filmer (kun to!), er utvalget et godt supplement til basen av serier.

For barna er utvalget stort, og C More utmerker seg ved å tilby filmer fra SF Film. Det betyr at klassikere som Gubben og Katten og Emil i Lønneberget finnes her. Også Pixar er representert.

En prøvestrømming av Black Sails demonstrerer uansett at C More kan tilby såpass god båndbredde og kvalitet at det ikke er tydelig at en strømmer fra nettet. Bonuspoeng for problemfri avspilling uten nettlesertillegg.

Dersom du allerede har en filmpakke fra C More inkludert i TV-abonnementet ditt, har du også gratis tilgang til C Mores nettstrømming. Ta kontakt med TV-leverandøren for påloggingsinformasjon.

Gå til C More »

Dplay/Eurosport – For den sportsinteresserte

Pris: Fra 0 – 129 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Nei.

Populært innhold: Programmer fra Discovery-nettverket, Eliteserien, OBOS-ligaen, UEFA Champions League, PGA Tour, Masters, US Open, Tour de France.

TVNorge, Fem, Max, Vox, Discovery-kanalene, TLC, Animal Planet. Et Dplay-abonnement sikrer deg tilgang til å se alle samen direkte i nettleseren, med mye av innholdet tilgjengelig for strømming fra et arkiv i ettertid.

For en forsmak kan du klikke deg inn og se inntil én episode per sesong fra utvalgte serier helt gratis. Gir det mersmak koster det det 79 kroner måneden å låse opp alt av serier fra de totalt 11 kanalane i Discovery-nettverket.

Det virkelige trekkplasteret til Dplay er nok uansett sportsrettighetene. Discovery har nemlig fått kloa i både Eliteserien og OBOS-ligaen for norsk fotball. I tillegg kommer en fyldig sportspakke med UEFA Champions League, de store tennis- og golf-turneringene, Tour de France og Giro d'Italia. Snooker og motorsport står også på menyen i Eurosportpakken, som kun kan kjøpes i tillegg til Dplay. Da for 129 kroner per måned.

Vi har ikke strømmet sportssendinger og kan bare si noe om kvaliteten på innhold fra TV-arkivet, som for øvrig holdt helt grei bildekvalitet og bød på problemfri strømming for oss. Det er litt klønete at Adobe Flash er nødvendig, men om du ikke vil legge inn dette kan du bruke Edge eller Internet Explorer, hvor Flash allerede er inkludert og bare må aktiveres på forespørsel.

Gå til Dplay »

HBO Nordic – For serienerden

Pris: 89 kr/mnd. Kvalitet: Inntil 4K. Gratis prøvetid: Én måned.

Populære eksklusive/lisensierte serier: Game of Thrones, Westworld, Twin Peaks: The Return, True Blood, The Sopranos, Boardwalk Empire, The Wire, Silicon Valley, Girls, Deadwood.

HBO Nordic.

HBO Nordic tilbyr i hovedsak eksklusive og egenproduserte serier du vil slite med å finne andre steder. Blant tilbudet vil du garantert finne enkeltserier som alene gjør seg fortjent til månedsavgiften. Vi bare nevner Game of Thrones, som nå er oppe i 67 knallsterke episoder. Eller Sci-fi-westernen Westworld. Ettersom HBO også lisensierer serier fra Showtime, BBC, Starz med flere finner du eksempelvis også nye Twin Peaks: The Return her.

Om du er av den utålmodige typen er det greit å vite at egne serier blir tilgjengelig samtidig med i USA og lisensierte serier innen 24 timer etter amerikanske premiere. HBO garanterer ikke at lisensierte serier alltid vil være tilgjengelig, men lover at hele serien skal være tilgjengelig dersom de legger ut en ny sesong.

Det er lett å se at film ikke er en hovedsatsing hos HBO, med bare omtrent 1000 titler tilgjengelig. Blant disse finner du få nyheter, og flere er av det litt smalere slaget eller ikke så kjente. Dersom du bestemmer deg for å ta et avbrudd fra et av seriemarathonene har du likevel en helt ok liste i hver sjanger å velge blant.

Toonix Kids er en ny, egen barneprofil i HBO Nordic som tilbyr mange kjente animerte eller tegnede serier. Brannmann Sam, Tom & Jerry, Postmann Pat, Albert Åberg, Bamse, Looney Tunes og flere er på plass, i tillegg til en håndfull mer eller mindre kjente filmer. Alle med norsk tale. Dersom du legger en pin-kode på HBO-kontoen din sikrer du at barna ikke havner over i vokseninnholdet.

Innholdet fra HBO Nordic kan spilles av på de aller fleste plattformer, men merk at Adobe Flash må installeres i nettleseren. Denne er for øvrig allerede er innebygget i Microsofts Edge.

Strømmekvaliteten opplevde vi under våre stikkprøver fra siste sesong av Game of Thrones som litt skuffende. Høy komprimering og lav bitrate gir et noe utvasket bilde med mye artefakter i mørke scener. I tillegg kan en tydelig se støy langs kanter, og mange av de imponerende detaljene i kostymene og landskapet forsvinner. Til å være en tjeneste som produserer og tilbyr så mye kvalitetsinnhold er det leit at HBO Nordic stripper oss for muligheten til å oppleve seriene fra sin aller beste side. UHD 4K-oppløsning glimrer totalt med sitt fravær.

Surround-lyd er bare tilgjengelig fra en konsoll eller TV-app på utvalgt innhold.

Gå til HBO Nordic »

Netflix – Noe for alle

Pris: Fra 89 – 139 kr/mnd. Kvalitet: Inntil 4K Gratis prøvetid: Én måned.

Populære eksklusive serier: Better Call Saul, Stranger Things, Narcos, Master of None, House of Cards, The Crown, Travelers, The OA, Marco Polo, Orange is the New Black, Riverdale, Orphan Black, 13 Good Reasons.

Titlene over er bare et lite knippe av Netflix såkalte originalinnhold, som du bare kan se hos dem. Flere av seriene har høstet mye heder, og der Netflix tidigere hadde rykte for seg å tilby litt for mange eldre og tilfeldige serier har dette snudd brått om. Mange vil nok si at HBO Nordic og Netflix begge er på høyde med hverandre når det kommer til serier, og når det kommer til sistnevnte tilbyder kan de nå også skilte med nedlasting av egenproduksjoner og enkelte andre serier og filmer til nettbrett og mobiler. Det er greit på hyttetur eller når du er på reise.

I tillegg til egne serier har Netflix lisensiert en rekke kritikerroste serier utenfra, som Breaking Bad, Twin Peaks (originalen), og Prison Break med flere.

Det punktet Netflix virkelig står ut på i forhold til de øvrige strømmetjenestene er på mengden filmer du har å velge blant. Selv om vi tilbys mindre enn halvparten av katalogen som amerikanerne får, mangler det stort sett ikke på underholdning til pizzaen.

Slik sett er og blir Netflix strømmetjenesten du vanskelig trår feil hos.

Kvaliteten på det som strømmes er stort sett god, i alle fall dersom du betaler for HD-kvalitet eller høyere. Hos Netflix er det nemlig slik at du betaler deg opp til høyere kvalitet og mer funksjonalitet fra en inngangssum på 89 kroner. Da får du bare SD-kvalitet og én samtidig bruker. For 109 kroner i måneden får inntil to samtidige brukere se tilgjengelige serier og filmer i Full HD-kvalitet, og for 139 kroner per måned kan inntil fire samtidige seere strømme serier og filmer i 4K-kvalitet.

Merk at 4K-strømming bare er tilgjengelig fra nettleseren dersom du har en svært ny datamaskin (med 7. generasjon Core i-Intel-prosessor, Windows 10 og Edge-nettleseren), samt en 4K-skjerm. En rekke 4K-TV-er fra LG, Samsung, Sony, Philips og Panasonic støtter imidlertid strømming i 4K-kvalitet uten problemer. TV-ene gir som regel også tilgang til Surround-lyd på utvalgte serier og filmer. Flere og flere av Netflix' egne produksjoner har i tillegg til 4K-oppløsning også støtte for HDR, som gir mer korrekte farger og bedre dynamikk i bildet.

Surround-lyd er bare tilgjengelig fra en konsoll eller TV-app på utvalgt innhold.

Barneprofilen Kids hindrer at de små kommer i nærheten av det mer voksne innholdet på tjenesten, som du kan låse ned med en pin-kode. På Kids finner barna mye kjent innhold på norsk, som Pokemon og Svampebob, samt filmer fra Lego og Dreamworks for å nevne noe.

Vi har testet strømmekvaliteten fra en Windows-PC, og da med Full HD-oppløsning som er hva de fleste av oss maksimalt kan få ut av et slikt oppsett. Vi strømmet en episode fra siste sesong av Netflix' egen stjerneproduksjon House of Cards. Her opplevde vi bildet som jevnt over godt, selv om det ved sammenligning mot eksempelvis C Mores Black Sails eller Amazon Primes The Grand Tour blir klart at Netflix komprimerer mye hardere enn disse konkurrentene. Denne komprimeringen går blant annet utover detaljene i mørke partier i tillegg til den generelle skarpheten i bildet.

Gå til Netflix »

NRK – Dokumenter og TV-historie

Pris: Gratis. Kvalitet: Inntil Full HD.

I motsetning til de fleste andre aktørene i denne testen betaler du ikke noe for strømmetjenesten til NRK – du han nemlig allerede betalt for den gjennom den årlige TV-lisensen.

På strømmetjenesten legger NRK ut alle egenproduksjoner, enten noen timer etter at de har gått på TV, eller i noen tilfeller faktisk før de er sendt over TV-nettet. Innkjøpte programmer og filmer ligger også ofte ute tilgjengelig for strømming, men da bare i en periode på noen uker eller måneder etter første TV-visning på grunn av rettigheter.

I tillegg til at du kan se alle NRKs tre hovedkanaler direkte, er den kanskje største styrken til rikskringkasterens strømmetjeneste det etter hvert svært store TV-arkivet deres. NRK har nemlig en hel arkivavdeling som kun jobber med å legge ut gamle NRK-produksjoner slik at også nye generasjoner kan få kjennskap til programmer andre vokste opp med. Bare fra 1960 til 1997 byr NRK nå på digitaliserte versjoner over 30 000 programmer, og strømmearkivet vokser stadig. Du kan se noe av det mest mimreverdige innholdet her.

Enkelte filmer er tilgjengelig, men underholdning til fredagstacoen finner du nok mer av andre steder. Av ferskere innhold fokuserer NRKs nett-TV på dokumenterer, drama, natur- og kulturprogrammer.

Barna kan finne mye innhold som også har gått på NRK Super via en helt egen strømmetjeneste.

NRK har utviklet en ny HTML5-avspiller for nettlesere og har egne applikasjoner for smarttelefoner eller eksempelvis Apple TV. NRK lar deg maks strømme i Full HD, men generelt er strømmekvaliteten svært god, og litt avhengig av program er det ofte ikke lett å se forskjell på TV-sendinger eller direktestrømmet innhold via nett.

Gå til NRKs nett-TV »

TV 2 Sumo – For Premier League og esport

Pris: Fra 99 – 449 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Nei.

Populært innhold: Premier League, Ishockey, Håndball, Esport.

TV2 Sumo.

TV2 Sumo gir deg mulighet til å se alle TV2-kanalene direkte, og byr på et programarkiv hvor du kan se egenproduksjoner du har gått glipp av, akkurat når det passer deg.

Sumo frister nok også den sportsinteresserte som ikke tilfredsstilles av Dplay/Eurosport. Bare her finner du nemlig Premier League, Get-ligaen eller Eliteserien i Håndball, for å nevne noe.

Verdt å nevne er det også at Sumo er eneste norske tilbyder av esport, hvor alle de store norske kampene i Telenorligaen vises helt gratis.

Sumo er den tilbyderen som tilbyr flest «pakker» i sammenligningen vår. For 99 kroner i måneden får du tilgang til Nyhetskanalen sammen med aktualitets- og debattprogrammer, mens for 129 kroner måneden gis du tilgang til alt fra TV2 unntatt engelsk fotball. Fotballen koster nemlig 399 kroner i måneden.

Ettersom TV2 eier C More kan de også tilby deg pakker med deres serier og filmer, inkludert barneinnhold, oppå TV2-programene.

Vi strømmet en episode av Turn: Washingtons Spies for å sjekke bildekvaliteten. Her måtte vi gi opp strømming i Edge, hvor bildet frøs, og gå over til Chrome. Ingen av nettleserene klarte likevel mer enn 720p, altså vanlig HD-oppløsning. Bildet var også svært komprimert, med tydelige forstyrrelser. Strømming av nyhetskanalen og TV2s hovedkanal leverte dog bedre ytelse.

Gå til TV2 Sumo »

Viaplay – Miks for hele familien

Pris: Fra 99 – 329 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Én måned, uten sport.

Populære serier og innhold: The X-Files, Prison Break, Transparent, Hassel, Preacher, Blacklist.

Viaplay er en av de største norske strømmeaktørene og er inkludert i prisen om du er kunde hos Viasat fra før.

Ved å betale for grunntjenesten får du tilgang til en rekke serier og filmer, med blant annet innhold fra ABC Studios (Criminal Minds, Code Black) og Fox+ (How I Met Your Mother, Family Guy, X-Files).

For barna skilter Viaplay med en rekke filmer og serier på norsk hvor blant annet Disney og Pixar er godt representert. Kombinert med mulighet for nedlasting til nettbrett og smarttelefoner kan dette være midt i blinken for mange familier.

Merk at enkelte av titlene Viaplay merker som «Exclusive» også er tilgjengelige på andre strømmetjenester, slik som Prison Break, som også er tilgjengelig hos Netflix. Dersom Viaplay vurderes som din «nummer to»-tjeneste gjør du dermed lurt i å dobbeltsjekke innholdet.

For 329 kroner i måneden får du tilgang på sportspakken i tillegg. Denne byr på Champions League, La Liga, Serie A, En rekke golfturneringer, NHL og NFL, Formel1, UFC og boksing.

Vi strømmet en episode av Blacklist, uten å legge merke til spesielle problemer med videostrømmen eller videoavspilleren, som fungerer uten ekstra nettlesertillegg som Flash.

Gå til Viaplay »

Viafree – Se TV-programmene når det passer

Pris: Gratis. Kvalitet: Inntil Full HD.

Eksklusive programmer: Luksusfellen, Paradise Hotell, Aber Bergen, Eventyrlig oppussing.

Viafree gir deg gratis tilgang til det meste som er produsert eksklusivt for TV3, Viasat 4 og TV6 mot at du ser omtrent 5 minutter reklame per time. Her ligger dermed flere sesonger av Luksusfellen, Paradise Hotell, Hundepatruljen og andre programmer vi kjenner fra TV-kanalene. Innhold fra MTV og ComedyCentral finner du også.

I tillegg til egenproduksjoner lisensieres programmer som NCIS, Ellen DeGeneres Show og Storage Hunter, som er tilgjengelig i en tidsbegrenset periode.

Dette er på ingen måte noen konkurrent mot Amazon Prime, Netflix eller HBO, men et godt tilbud til deg som ikke rakk å få med deg programmet når det ble sendt på TV eller gikk glipp av en tidigere sesong.

Strømmekvaliteten er absolutt godkjent, og videoavspilleren fungerer uten noe «mikkmakk» i alle store nettlesere. For iOS eller Android kan du laste ned egne apper om du vil.

Gå til Viafree »

