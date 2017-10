For deg som vil ha penn

Samsungs Galaxy Note 8 troner øverst på topplisten vår for øyeblikket. Rett og slett fordi den har flest funksjoner paret med et fantastisk utgangspunkt. Den er tross alt en nær slektning av Galaxy S8-modellene. Men du bør likevel vurdere om Note 8 er riktig for deg. Forskjellene mellom den og S8-modellene er i praksis en penn, et ekstra kamera og bittelitt større skjerm. Hvis du er en person som noterer mye kan Note 8 være riktig for deg. Hvis du har hatt tidligere Note-modeller og satt mer pris på pennen enn for eksempel større skjerm og batteri, som var vanlig før, er dette definitivt modellen for deg. Men den koster så mye mer enn S8-modellene at har du ikke pennebehov bør du se på originalene i stedet.

Velg denne om du trenger: Klasseledende digital penn.

Hopp over denne om du: Ikke trenger penn, eller ønsker en mer kompakt telefon.