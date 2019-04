Jeg vet ikke med deg, men her er i alle fall en kar som snart går inn i en tøff tid. Premieren på den siste og avsluttende sesongen av seriesensajonen Game of Thrones er rett rundt hjørnet, og aldri har det vært verre å være av typen som venter med å se serien til alle episodene er ute, heller enn å følge med fra uke til uke.

For fra og med natt til mandag, og flere uker ut i mai, vil hver krik og krok av internett være stappfull av trailere, nyheter og diskusjoner rundt handlingen i siste sesong. Sesongen som skal gi oss det endelige svaret på hvilken av rollefigurene og familiene som skal herske over hele Westeros og ta plass på jerntronen.

Jobben med å unngå spoilere, eller avsløringer, blir selvsagt enda vanskeligere enn tidligere når tiårets store «snakkis-serie» skal avgjøres.

Heldigvis finnes det håp for oss som ikke vil plugge ut nettverkskabelen, slå ned dataskjermen og stikke hodet i sanda de neste månedene.

For der vi ikke kan hjelpe deg med å holde venner eller uvettige GoT-fans fra å «spoile» handlingen for deg ute blant folk, så kan vi hjelpe deg med å surfe på nettet og bruke sosiale medier på en trygg måte. Bare bli med her:

Blokkere spoilere fra nettleseren

Du ser fortsatt bilder, men tekst og referanser til serien blokkeres av store røde advarsler når Unspoiler er aktiv. Du får også et varsel helt øverst på sider som inneholder spoiler-saker.

Det sier noe om interessen for Game of Thrones når neste alle nettsider, enten fokus er på teknologi, spill, mat eller reise, skriver noe om serien.

Det betyr imidlertid at det er vanskelig å hindre spoilere ved å unngå å besøke spesifikke nettsider. Det som er bra er likevel at det å ville unngå Game of Thrones-spoilere ikke akkurat er noe nytt, i og med at vi nå har kommet helt til sesong åtte.

Dermed har andre smarte hoder hatt lang tid på seg til å lage nokså effektive skjold for oss som ikke vil lese noe som har med serien å gjøre. Den aller beste beskyttelsen kommer i form av et såkalt nettlesertillegg, som du installerer fra nettleseren din med et par klikk.

Vi har tidligere brukt det som heter «Unspoiler» med gode resultater. Dette blokkerer de fleste saker relatert til Game of Thrones, men merk at du fortsatt vil se bilder fra serien!

Unspoiler kan installeres i Googles Chrome-nettleser, samt Opera og Vivaldi. Alle disse nettleserne er tilgjengelig både for Windows og Mac OS dersom du ikke allerede bruker en av dem.

Slik gjør du

Gå til installeringssiden til Unspoiler og velger «Legg til i Chrome» øverst til høyre. Klikk på det lille, nye ikonet du har fått til høyre for adresselinjen din, skriv inn «Game of Thrones» og trykker på «Unspoil».

Og det er det. Nå er du bedre beskyttet mot avsløringer når du surfer.

Å installere Unspoiler tar under ett minutt og krever bare to små steg.

Blokkere spoilere fra Twitter

Bruker du Twitter i nettleseren kommer du langt med opplegget som nevnes ovenfor. Bruker du Twitter-appen fra en iOS eller Android-enhet bør du imidlertid følge stegene under for å hindre å få hele GoT-finalen ødelagt av avsløringer.

1. Åpne Twitter, klikk på profilbildet ditt og velg «Innstillinger og personvern».

2. Velg «Innholdspreferanser», «Skjult» og så «Skjulte ord».

3. Herfra kan du legge til ord og fraser som er relatert til Game of Thrones. Du må legge til ett og ett ord, og én og én frase, så dette tar litt tid, dessverre. Under hjelper vi deg imidlertid med noen stalltips på ord og fraser som bør sikre deg godt. Det er det samme om du bruker stor eller liten bokstav i ordene du skjuler.

Stopp spoilere på Twitter.

Game of Thrones

GOT

Iron Throne

Cersei

Snow

Daenerys

Stark

Arya

Sansa

Lannister

Jorah

Targaryen

Greyjoy

Melisandre

The Mountain

The Hound

Nå ser du ikke lenger tweets som inneholder noen av ordene du skrev inn når du blar gjennom Twitter-strømmen din. Men du, husk å krysse av for å skjule meldinger med spoiler-ordene «Fra hvem som helst» og ikke bare «fra folk du ikke følger». Når det kommer til å unngå GoT-spoilere er venner de du må passe deg mest for!

Da er det bare å ønske lykke til, enten du planlegger å se de siste episodene bare litt senere enn de vises, eller først når hele sesongen er ferdig i mai!

