GUIDE: Slik gjorde vi Galaxy S10-en vår mye bedre

Etter et par ukers forhåndssalg er Samsungs nyeste toppmodell på vei ut til butikkene. Som testen vår viste er Galaxy S10 en fantastisk telefon allerede når du pakker den ut av esken, men med enkle grep kan den heftige telefonen bli enda noen knepp bedre.

Her er noen kjappe tips til ting som kan gjøre din S10-opplevelse noen hakk bedre og artigere. Det er ikke alle som er «obligatoriske» - skjermsnarveiene som er aktivert som standard er det for eksempel mange som foretrekker over sveiping. Men bytter du til sveip får du bruke en større del av skjermen.

Maksimer skjermplassen

Samsungs nye telefoner kommer med skjermsnarveier nederst. Men de kan enkelt fjernes til fordel for sveipebaserte menyer. Sveipene fungerer slik at du sveiper opp fra tre ulike områder nederst på skjermen. Opp fra midten tar deg til hjemskjermen, mens opp fra høyresiden tar deg ett steg tilbake. Opp fra venstre tredel av skjermen gir deg appvelgeren.

Det gir to fordeler. Godt innlærte menysveip kan gi deg bedre flyt i mobilbruken enn om du må stoppe opp for å se hvor fingrene dine er over knapper med presis plassering. Du får rett og slett litt mer slingringsmonn når du bruker telefonen med sveip. Men her er det slett ikke alle som er enige med oss.

Den andre fordelen er at du slipper å bruke en del av skjermen din på de gamle Android-snarveiene som ser langt mindre fresje ut enn resten av Galaxy S10. I mange apper ville du dessuten måttet skjule snarveislinjen manuelt for å få bruke hele skjermen.

Slik gjør du:

Gå til innstillinger og skjerm. Der finner du valget Navigeringslinje. Velg Fullskjermbevegelser, og vurder om du skal ta bort Bevegelsestips, som er de tre små linjene som vises nederst på skjermen når bevegelser er aktivert.

Skal du ha mest mulig ut av skjermen kan du også sørge for at apper så som Netflix kan bruke hele skjermflaten. Da vil du få kameratuten som en del av bildet øverst til høyre, øverst til venstre hvis du holder telefonen i landskapsmodus. Heldigvis er det ikke alltid det er så mye spennende i disse delene av bildet, så en del vil foretrekke å gjøre det på denne måten.

Bruk Bixby-knappen til noe nyttig

Ekstra fysiske knapper kan være kjekke å ha. Men Bixby-knappen har vært et unntak på Samsung-telefoner. Siden taleassistenten Bixby er udugelig har den ekstra knappen gitt oss mange utilsiktede møter med en assistent som ikke skjønner bæret. Selv ikke hvis du prøver å kommunisere med den på engelsk.

Verden har ønsket å gjøre andre ting med denne knappen omtrent siden den dukket opp i Galaxy S8. Nå kan du endelig starte andre apper og funksjoner med knappen, men dobbeltrykk på Bixby-knappen starter fortsatt taleassistenten. Helt kvitt den blir vi altså ikke - men du kan i det minste bruke den til noe nyttig ved vanlig enkelttrykk.

Slik gjør du:

Gå til Avanserte funksjoner fra innstillingsmenyen. Velg Bixby-tast-valget. Der vil standardinnstillingen være at ett trykk åpner Bixby-hjelperen. Bytt til at du må dobbeltrykke for å åpne Bixby.

Deretter aktiverer du enkelttrykk igjen, og velger hvilken app eller funksjon knappen skal styre når du bare trykker én gang.

Lag din egen bakgrunn

Samsungs nye skjermer har fått navnet Infinity-O, og O-en betyr rett og slett at det er et hull gjennom den flotte OLED-skjermen som frontkameraene kan titte ut av. Dette har tidlige brukere av Galaxy S10 allerede hatt det moro med.

Det er allerede en trend å lage bakgrunnsbilder som matcher plasseringen av telefonens øyne. Slik at kamerahullet øverst på skjermen kan fungere som Wall-E-s øyne, eller som øynene/øyet til en superslem og banansulten minion.

Her i Tek valgte vi å bruke en superslem sjef som bakgrunn, men det finnes også en Reddit-tråd med ferdige bakgrunner.

Slik gjør du:

1. Last ned en mal til din telefon, som viser deg omtrent hvor kamerahullet er på skjermen, slik at du vet hvordan du må plassere bildene eller grafikken din for at ting skal passe. Vi har lastet opp en variant for Galaxy S10 og en for Galaxy S10+.

2. Åpne malen du har valgt i Photoshop.

3. Lim inn grafikken du skal ha i dokumentet.

4. Ta vekk «øyet» fra det ferdige verket.

5. Lagre som JPG og overfør til telefonen, der du åpner filen i Galleri-appen og velger å sette den som bakgrunn for låseskjerm og/eller hjemmeskjerm.

Til venstre ser du hvordan malen for S10+ ser ut når du åpner den i Photoshop. Til høyre ser du hvordan en litt alternativ Terminator-bakgrunn kan lages til den vanlige S10-modellen.

Har du sett denne mannen? Viktige kjennetegn: sort maske og X-Men-logo.

Huskeliste for andre tilpasninger

Aktiver Digitalt velvære-funksjonen

Her kan du tildele deg selv tid for appene du bruker for mye. Du kan også sørge for at telefonen går i svarthvitt-modus på kveldstid, slik at du ikke blir fristet til å bruke den for mye når det er sent.

Tilpass varslingene dine

Pass på at det bare er appene som faktisk trenger å varsle deg med lyd og lys som får lov til det. Ved å sveipe varslingen mot venstre kan du trykke på tannhjulet og be telefonen om å aldri la appen varsle deg igjen. En større oversikt finner du under Innstillinger og Varsler.

Rydd på hjemmeskjermene

Det er neppe slik at du trenger alt det Samsung har lagt på hjemmeskjermene idet du starter telefonen første gang. Samtidig trenger du nok en rekke andre apper som ikke ligger der.

Legg til appene du trenger

Hvis du går til Google Play kan du velge Bibliotek for å se apper du en gang har lastet ned men som ikke er på telefonen din. Velger du å sortere etter nylig brukte kan du gå gjennom listen for å se om du mangler noen. Et annet alternativ er å bruke Samsungs Smart Switch-løsning for å få med seg mest mulig fra forrige telefon.

Legg til Android Auto

Android Auto lar deg koble mobilen til med USB-kabel i bilen, slik at du kan kjøre med Google Maps som kart og Spotify eller Google Music som lydkilde. Du kan ikke laste ned Android Auto fra Google Play i Norge ennå - hvis du ikke har hatt det nedlastet på en telefon med din Google-konto fra før. Men tjenesten fungerer bra og via plasser som APKMirror kan du hente ned Google-appene som er geoblokkert frem til tjenesten offisielt lanseres i Norden.

Les testen av Galaxy S10 her. Har du andre triks eller innstillinger som det kan være lurt å se på? Syng ut i kommentarfeltet.