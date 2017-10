Med sol og regnvær om hverandre gror gresset godt, og flere ganger i uken må gjerne gressklipperen kjøres for å holde plenen i sjakk.

Stadig flere kjøper seg en robotklipper – en trofast tjener som kan passe på plenen din mens du bedriver andre ting.

Er du en av mange som vurderer å gå til innkjøp av en slik klipper, men vil vite litt mer om hva du går til, kan denne artikkelen hjelpe deg.

Samtidig så gir vi deg tips til hva du gjør når sesongen er over – hvor robotklipperen skal få ta en velfortjent pust i bakken frem til neste sommer.

Hvilken klipper skal du kjøpe?

Les vår stortest av robotklippere her »

Først: Slik fungerer en robotklipper

Kanttråd:

Alle modellene vi har testet trenger en kabel som «sperrer» den inne på området den skal klippe, ofte kalt en kanttråd. I tillegg til å definere ytterpunktene, kan du trekke denne kabelen inn og rundt områder du vil at klipperen ikke skal kjøre, som for eksempel et blomsterbed.

Kanttråden festes i plenen ved hjelp av egne plugger. Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

Kabelen går ut fra ladestasjonen til klipperen, og legges med en viss avstand til der du vil at klipperen skal stoppe, før den returneres tilbake til stasjonen når den er lagt rundt hele området som skal klippes. Robotene følger denne kabelen når de blant annet foretar en kantklipp.

Kabelen festes fortløpende ved hjelp av små kabel-plugger som bankes ned i bakken. Disse holder kabelen nede, og etter noen dager vil kabelen gro seg til i gresset slik at den knapt nok synes.

Noen av klipperne vi har testet har i tillegg en egen kabel som guider roboten enklere tilbake til ladestasjonen. Husqvarna og Gardena er eksempler på produsenter som bruker denne løsningen.

Flere sensorer:

Robotene følger kabelen ved hjelp av sensorer, og disse sitter midt under maskinen. Altså vil den klippe litt på begge sider av kabelen, så derfor må kabelen legges med litt avstand til for eksempel en husvegg.

Alle klipperne trenger en ladestasjon. Slik ser Viking iMow MI 632 sin ut Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

Sammen med denne kabelen har roboten flere andre sensorer som hjelper den å avverge problemer når den kjører. En av disse sitter i støtfangeren på maskinen, som fjærer og stopper fremdriften når den dulter borti noe – samtidig som knivene stopper. Når maskinen møter på en hindring vil den som regel snu seg og kjøre videre i en annen retning.

Den har også sensorer som sier fra dersom maskinen løftes opp. Da slutter bladene å rotere – samtidig som en alarm går av, avhengig av hvilket sikkerhetsnivå du har valgt. De fleste modellene kan settes opp med kode som må tastes inn når alarmen går av. På for eksempel Husqvarna-modellen kan du dessuten spore maskinen ved hjelp av en app på mobilen, som kan være nyttig dersom roboten har kommet på avveie.

For å forhindre at roboten kjører i regnvær er det også egne sensorer som måler om det regner før klipperen starter å kjøre.

Ulike typer kniver:

Til å ta seg frem i terrenget har robotene uavhengig drift på bakhjulene. Disse kan styres individuelt i hastighet, slik at maskinen kan styres ved at et hjul går raskere enn det andre. Maskinen har i tillegg hjul foran som kan dreies 360 grader.

Robotklippere får lett skrammer om de settes til å klippe under hekker eller tett inntil vegger. Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

Det finnes flere løsninger når det kommer til kniver. For eksempel bruker blant annet Husqvarna, Honda og Gardena små barberblader på sine maskiner. En av fordelene med denne løsningen er at støyen de avgir er lav. Disse må imidlertid skiftes ut med jevne mellomrom, omtrent to til tre ganger i løpet av en sesong.

Andre maskiner, som for eksempel Robomow, bruker større og mer robuste løsninger. Her trenger du ikke skifte ut kniven like ofte, rundt en gang annethvert år ved normale forhold. De tåler med andre ord mer, men ulempen er at de utvikler mer støy enn mindre kniver.

Samtidig er det også forskjellige løsninger på hvordan produsentene velger å beskytte bladene. De fleste har en slags panne rundt området der knivene snurrer for å beskytte både kniver og omgivelsene fra problemer.

Oppbevaring:

Alle robotklippere har en egen ladestasjon, og denne kan det lønne seg å sette et sted hvor klipperen får stå litt i fred for vær og vind. Noen produsenter tilbyr deg tilpassede tak og hus til stasjonene, ellers kan du lage noe selv om du er av den nevenyttige sorten.

Under sesongen kan du oppleve tordenvær, og skulle lynnedslagene komme nærme bør du passe på å trekke ut strømmen. Det gjelder stort sett alle elektriske produkter, men slike ladere er ofte ekstra utsatt og følsomme for variasjoner i spenningen.

Robotklippere bruker batterier, og disse liker dårlig kulde. Så når sesongen nærmer seg slutten anbefales det å ta klipperen inn i et miljø med stabil temperatur. For eksempel en kjeller som holder plussgrader. Sjekk bruksanvisningen for hvordan du skal behandle klipperen gjennom vinteren. Noen kan kobles til slik at de lades med jevne mellomrom, så batteriet holder på kapasiteten til neste sesong.

Planlegging kan gjøre forskjellen

Før du går til innkjøp av en robotklipper kan det være lurt å ta en nærmere titt på plenen du skal klippe. Kjøp en klipper som har støtte kapasitet enn størrelsen på plenen din. På den måten slipper den å gå døgnet rundt for å holde plenen din i sjakk.

Siden bladene på roboten sitter montert under selve klipperen, og ikke stikker helt ut mot kantene av maskinen, vil ikke klipperen klare å klippe gresset helt inntil for eksempel muren selv om selve klipperen kjører tett på.

Selv om klipperen kommer tett på stammer, må du fortsatt ta siste finstussen med en kantklipper for at resultatet skal bli helt topp. Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

En måte å løse dette på er å legge for eksempel heller mellom veggen og plenen. Ved å sette kant-tråden mellom steinen og plenen, vil klipperen klare å klippe gresset inn mot for eksempel husveggen.

En annen utfordring er om du har en hekk. Vil du at klipperen skal ta helt under hekken eller bare kjøre inntil der bladene starter? Da må du tenkte på følgende:

De fleste av maskinene vi har testet har en plastoverflate som lett får riper. Vil du at klipperen skal klippe helt under hekken må du regne med at den blir seende ut deretter. Det vil ikke ha noe spesielt å si for funksjonen til klipperen, annet enn at den kosmetisk vil se mer og mer herjet ut. Bare husk at blant annet småpinner ofte ligger under hekkene, og disse sløver knivene langt mer enn det plenen gjør.

Det finnes mange måter å verne om små frukttrær. To u-blokker kan fint tjenestegjøre som vern mot klippere Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

Har du trær trenger du ikke legge kabel rundt disse, med mindre de er så små at klipperen kan kjøre dem ned. I vårt tilfelle hadde vi noen nyplantede epletrær som akkurat klarte å stå imot klipperen, men likevel valgte vi å sette opp et par u-blokker av leca mot hverandre som mur rundt stammen.

Du kan altså unngå mye tilleggsjobb ved å planlegge for utfordringene som ligger der klipperen skal gå. Likevel må du belage deg på å svinge kantklipperen noe. I vårt tilfelle hadde vi blant annet et huskestativ hvor en planke på hver siden tjenestegjorde som «lodd», og mellom disse måtte vi til med kantklipperen litt nå og da. Likevel er dette lite jobb versus å måtte klippe plenen flere ganger i uken.

Trampolinen kan fort bli en fiende

En ting som er populært å ha på ha på plenen er en trampoline. Denne er en ringrev når det kommer til å lage trøbbel for robotklippere.

Trampoliner er en robotklipper-fanger. Sørg for å sette opp en planke eller tilsvarende som er høy nok til at støtfangeren treffer den. Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no Ole Henrik Johansenx / Tek.no

En trampoline har som oftest metallrør til føtter som bøyes ned mot bakken. Disse rørene er akkurat små nok til at de går klar av støtfangeren, slik at framhjulene kommer seg over rørene.

Dermed står knivene for tur, og disse tar skade av å smekke borti rørene. I første omgang blir de sløve, og etter hvert kan de rett og slett bli ødelagt. Samtidig blir maskinene stående fast, enten ved at løft-sensoren går av, eller at bakhjulene graver seg ned i bakken.

Måten å forhindre dette på er å lage et hinder rundt disse føttene. En av mulighetene er å ta noen plankebiter og sette disse på høykant slik at støtfangeren på roboten treffer denne.

Skarpe kniver gir flottere plen

Robotene vi har testet har som nevnt ulike løsninger når det kommer til knivene. Likevel er det like viktig for alle typene at de er skarpe. Og det er ikke så vanskelig å sjekke dette som du kanskje skulle tro.

Plenen blir slett og fin med en robotklipper så lenge den har skarpe kniver. Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

Om du tar et gresstrå fra plenen kan du se på tuppen av strået om det er klippet skikkelig. Er det skåret rett over har du et skarpt blad. Ser du derimot at tuppen er ujevn og hvit, er dette et tegn på at knivene er for sløve.

Dette vil du også merke på plenen, hvor sløve kniver gir et blassere resultat. Med skarpe kniver vil gresset se grønnere og mer innbydende ut.

Pass på små dyr

Store dyr kan også utsettes for fare, en tenk først og fremst på dyr som er små nok til å havne under klipperen. Foto: Ole Henrik Johansenx / Tek.no

Robotklippere kan programmeres til å kjøre hele døgnet. Men før du lar deg friste av å sette klipperen til å kjøre på natten er det ting du skal være klar over. Det finnes nemlig dyr som er mest aktive om natten, som for eksempel pinnsvinet.

Og disse dyrene kan få stygge og dødelige skader dersom de blir kjørt over av klipperen. De er nemlig små nok til at sensoren i støtfangeren ikke treffer dem, og da er det lite som står mellom de små krabatene og de roterende knivene under maskinen.

Med andre ord kan det være greit å heller sette roboten til å kjøre på dagtid om du har pinnsvin eller andre smådyr i området.

På den andre siden kan robotklipperen være et våpen om du sliter med brunsnegler. Ved å klippe kort og hyppig, vil sneglene få store problemer med å komme seg unna knivene på klipperen.

Regn og vann

De fleste maskinene tåler et regnskyll, men liker oftest dårlig å bli spylet på undersiden. Foto: Husqvarna

En robotklipper ferdes utendørs, og regnvær vil den før eller siden bli utsatt for. De aller fleste klippere tåler regn, og mange har i tillegg en regnsensor som gjør at maskinen tar en pause fra arbeidet om det bøtter ned.

Alle som har spilt fotball vet at gresset blir langt glattere når det er vått, og dette er heller ikke noe unntak for en slik klipper. Om du kommer til å oppleve at maskinen din setter seg fast, så er det gjerne nettopp når plenen er nydusjet av regnvann.

Men selv om maskinene tåler å bli bøttet ned på betyr ikke det at de er vanntette av den grunn. De aller fleste maskinene tåler nemlig ikke at du tar vannslangen og spyler dem på undersiden – selv om det kan være fristende når gress og annet avfall pakker seg rundt knivene. Da må du rett og slett være tålmodig og vente til møkka tørker, og så børste dette vekk med for eksempel en piassavakost.

En av de få maskinene som er helt vanntett er Honda sin nyeste toppmodell.

Det er stor forskjell på 30 grader helling og 30 prosent helling. Illustrasjon, Niklas Plikk, Tek.no

Stigning/helling oppgis ofte i prosent

Robotklippere er glade i flate områder, men har heller ikke noe imot å bryne seg på litt stigning/helling. Hvor mye de ulike klipperne takler oppgis oftes i prosent, noe som ikke skal forveksles med stigning/helling i grader.

Om en klipper oppgis å klare 30 prosent stigning betyr det at den klarer å klatre 30 centimeter over en avstand på én meter.

Dette kan du altså måle selv. Er du usikker på om roboten kommer frem kan du altså ta et vater på én meter og legge deg øverst i motbakken og holde det så det er vannrett.

Så tar du en tommestokk og måler avstanden fra undersiden av vateret og ned på bakken. Er den for eksempel 25 centimeter betyr det at det er 25 prosent stigning/helling der du måler.

Selv om klipperen din kan takle mange prosent stigning/helling, er det fortsatt lurt å tenke over hvordan du plasserer kanttråden slik at du unngår å få helling ned mot denne. Da kan du unngå at klipperen sklir når det er vått på bakken, og med det krysser kant-tråden slik at den blir stående urørlig. Da må du nemlig ut og flytte den tilbake innenfor arbeidsområdet før du kan sette den igang igjen.

Styr den ved hjelp av app

Mange av robotklipperne du får kjøpt kan kommunisere med mobilen din – enten via bluetooth eller wifi. Ved hjelp av en app kan du foreta de fleste oppgavene som du også kan programmere på selve klipperen.

Mange roboter kan konfigureres via en app på mobilen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Noen produsenter lar deg også ta kontrollen over klipperen manuelt. En av disse er Robomow, og det kan være en hendig funksjon om det er områder som trenger ekstra oppmerksomhet. Ved hjelp av telefonen kan du kjøre robotklipperen med en trinnløs funksjon, som lar deg regulere hvor raskt den kjører.

Samtidig kan du selv sette i gang knivene, og alt skjer ved at du er nødt til å holde begge hendene på telefonen for å kontrollere klipperen.

Andre produsenter, som for eksempel Husqvarna, har også en tracker-funksjon i sin app, som lar deg spore klipperen. Gardena har på sin side en app som retter seg mer mot et system av hageredskaper, der blant annet klipperen kan kommunisere med et vanningssystem.

Hva gjør du når vinteren setter inn?

Når regn og kaldere vær setter inn utover høsten og vinteren, forsvinner behovet for en robotklipper. Men tro ikke at det bare er å la den stå ute i vær og vind, eller at den kan stues vekk under en presenning.

Det er nemlig flere ting du bør passe på før du kan gå vinteren i møte:

Pass på at klipperen har mellom 50 og 70 prosent batteri før du setter den bort for vinteren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Undersiden blir fort dekket i gress. Ikke bruk vann når du rengjør denne. Vent heller til gresset tørker, og skrap det bort. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Les bruksanvisningen til klipperen din. Kanskje bør den inn for en service? Den går tross alt mange timer i løpet av sommeren. Hvor mange timer som er anbefalt mellom hver service varierer blant de ulike modellene og fabrikantene, og dette finner du altså i brukerveiledningen.



Lad batteriet på klipperen opp slik at den har mellom 50 og 70 prosent batteri. Dette er ideelt når klipperen skal settes vekk for en lengre periode. Ta inn ladestasjonen. Denne inneholder ladekontakter og kretskort, og ingen av delene er spesielt glade i fuktighet. Skulle det for eksempel bli mye våt snø, eller store variasjoner i temperaturen, vil begge disse faktorene kunne stelle i stand trøbbel for deg senere. Gjør ren roboten. Under en lang sommer vil det samles mye gress under maskinen. Men ikke spyl den med vann på undersiden. De aller fleste roboter tåler fint regnvann når de står ute, men spyling av undersiden er de ikke laget for. Dermed man du ende opp med å ta livet av klipperen. Er gresset fortsatt vått når du skal rengjøre, må du ta tiden til hjelp og vente noen dager til dette tørker. Da er det langt enklere å ta vekk. Sjekk også at klipperens hjul ikke har samlet opp rusk og rask i festene. Sett roboten og ladestasjonen et sted hvor det ikke er frost. På denne måten slipper du problemer med eventuell kondens og at batteriet tappes unødvendig mye.

La fagfolk ta servicen for deg

Det er fort gjort å tenke at en robotklipper er laget for å tjenestegjøre deg i mange år uten problemer. Men skal du få dette til må du koste på den en sjekk innimellom. Det er med roboter som med biler, de trenger litt vedlikehold innimellom for å gjøre jobben best mulig.

Når sesongen for gressklipping er på hell finnes det mange fagbutikker som sender ut tilbud om service og opplagring av klipperen din. Og dette kan det lønne seg å gjøre. Da får du en grundigere sjekk av klipperen din enn om du bare rengjør den før du setter den i kjelleren.

Hos en forhandler vil klipperen bli godt rengjort, samt at det foretas en grundig sjekk av klipperens funksjoner og sensorer. På denne måten er du sikker på at alle sensorer fungerer slik de skal, samt at motor, hjullager og klippeutstyr er slik det skal være. Samtidig vil ny programvare bli lagt inn dersom det trengs.

Du kan sammenligne det med bilhold. Du kjører neppe 300 000 km med en bil uten å jevnlig vedlikeholde viktige deler. Det samme gjelder altså for en robot, som litt ulikt mye annen elektronikk, trenger litt omsorg innimellom.

Du kan velge å levere klipperen hos en forhandler, eller så kan du betale ekstra for å få de til å hente klipperen hjemme hos deg. Som regel lønner deg seg å ta service på denne tiden av året, og ikke utsette det til våren.

OK, nå vet jeg alt om robotklippere. Men hvilken skal jeg kjøpe?

Les vår stortest av robotklippere her »