GUIDE: Slik får du Netflix til å gi deg bedre film- og serieforslag

Lei av pinlige, eller rett og slett dårlige, forslag fra Netflix? Du er ikke alene.

For å få deg til å bruke tjenesten mer og oftere bruker Netflix avanserte algoritmer som tar utgangspunkt i hele strømmehistorikken din, for å prøve å forstå hva du liker å se på. Har du for eksempel sett en haug av superheltfilmer vil Netflix trolig anbefale deg å ta en titt på andre actionfilmer, eller kanskje de litt mørkere superhelt-seriene de har å by på.

Men det er ikke alltid tjenesten treffer så godt.

En grunn kan være at du rett og slett interesserer deg for et bredt spekter av filmer og serier som Netflix ikke klarer å se en kobling mellom. En annen grunn, som trolig er langt mer vanlig, er at noen andre har brukt kontoen din – enten det er et barn, en samboer eller en kompis.

Dette kan du fikse på en relativt rask og enkel måte.

Slik gjør du det, enten på mobil eller PC:

Du kan redigere strømmehistorikken din fra både en mobil eller PC-en din, og fremgangsmåten er nesten helt lik. I våre eksempler har vi tatt utgangspunkt i fremgangsmåten via nettleseren på PC-en din.

1: Velg hvilken profil du vil redigere

Netflix lar deg logge inn med flere profiler, og hvis du ser på serier via feil profil, eller noen andre har brukt din profil til å se på noe rart, kan det raskt føre til rare forslag.

Øverst i høyre hjørne kan du velge hvilken profil du vil redigere strømmehistorikken din ved å helt enkelt trykke på den.

Når du er logget på med riktig profil, trykker du "Konto".

2. Gå til strømmehistorikk

Via kontoinnstillingene kan du endre alt fra hvilken type abonnement du betaler for til foreldrekontroll, men det vi er på jakt etter befinner seg under Min profil.

Der finner du "Strømmehistorikk"

Du kan også komme direkte hit ved å gå til netflix.com/viewingactivity

3. «Skjul fra strømmehistorikk»

Her vil du få en komplett kronologisk liste over alt du har strømmet fra Netflix-profilen din. Trykker du på "Titler du har bedømt" øverst kan du også redigere hvilken karakter eller bedømming du har gitt til forskjellige filmer og serier, i tilfelle du har angret deg.

For å fjerne en episode eller en film du har sett fra listen, trykker du helt enkelt på ikonet til høyre, som heter «Skjul fra strømmehistorikk».

Da vil all data på at du har sett akkurat denne filmen eller episoden slettes fra Netflix' database. Det vil igjen føre til at det ikke blir brukt i selskapets algoritmer som skal hjelpe deg å finne nytt innhold å se på.

Hvis du vil slette alle spor fra en hel serie trykker du helt enkelt på "vil du slette hele serien?"-knappen.

Dette bør du slette

Et barnebesøk førte til at vi puttet på en del barnevennlige TV-serier på Netflix. Det var nok til at Netflix begynte å foreslå barneserier i ettertid.

Det er naturligvis ikke alle som trenger å slette noe fra strømmehistorikken sin. Kanskje du har klart å holde profilen din for deg selv og Netflix vet nøyaktig hva du er ute etter. Men hvis du synes du får rare forslag av Netflix kan det være verdt å kikke på strømmehistorikken for å rydde opp litt.

Har du for eksempel hatt en nevø på besøk som har fylt opp hele strømmehistorikken din med barneserien Peppa Gris, kan det hende Netflix har begynt å gi deg tips om flere barneserier. Da kan det være en god idé å fjerne dem fra strømmehistorikken.

Det samme gjelder om du rett og slett er flau over noen av tingene du har sett. Netflix har en tendens til å lage lister med "Fordi du har sett..." etterfulgt av en film eller en serie. Har du venner på besøk vil du kanskje ikke at Netflix foreslår andre dramaserier fordi du pløyde igjennom hele Twilight-serien på én helg.

Nå får du kanskje bedre automatiske forslag Netflix, men hvis du vil finne de beste tingene selv, kan det lønne seg å låse opp alle de hemmelige Netflix-kategoriene.