GUIDE: Selvbygget spill-PC til 15 000 kroner Se hvilke deler vi ville fylt kabinettet med for 15 000,

Grafikkort for 1440p-spilling med 60 FPS

Ikke alt i en spill-PC handler om grafikkortet, selv om det selvsagt er dette som er viktigst. Mens vi kunne spart inn på andre komponenter og gått for et superkraftig Nvidia GTX 1080, ender vi heller opp med å anbefale et GTX 1070. Dette leverer flere FPS per krone, og ikke minst er dette er mer økonomisk kjøp som lar oss legge til rette for at de øvrige komponentene i PC-en holder høy kvalitet.

Hadde vi holdt igjen på prosessor og minne i dag, ville dette raskt kunne bli en flaskehals ved neste oppgradering av grafikkort. Den bekymringen slipper du nå, og med en maskin som er klar for å oppgraderes med et kraftigere grafikkort om et par år, og gjerne et par år etter det igjen også.

Med et GTX 1070 kan du selvsagt dra alle spill på høyeste innstillinger i full HD-oppløsning uten problemer. Mer interessant er det likevel at du også kan nyte spill i sin skjønneste drakt ved den høyere 1440p-oppløsningen. Her leverer GTX 1070 stabilt over 60 FPS i snitt, og om du vil sikre deg mot dupp under denne magiske 60-FPS-grensen selv i de aller tyngste spillene kan du enkelt oppnå det ved å jekke ned en liten innstilling eller to et hakk.

