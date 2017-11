Vi har allerede guidet deg igjennom hvordan du lett tar med deg alle spillelistene dine når du bytter strømmetjeneste.

Men hvorfor skal du egentlig bytte strømmetjeneste? De spiller da musikk alle sammen, og stort sett fra den samme katalogen til en «hundrings» i måneden.

Vel, etter å ha undersøkt ståa hos de fleste aktørene på det norske markedet oppdaget vi at det var ganske store forskjeller mellom strømmetjenestene. I denne saken går vi derfor gjennom hovedfunksjonene og samler de viktigste forskjellene for deg slik at du lett kan hoppe over til den aktøren som fokuserer på det som er viktigst for deg.

I tabellen nedenfor har vi satt de viktigste faktorene opp mot hverandre.

Apple Music Beat Deezer Google Music Napster Spotify Tidal Ordinær pris: 99,- 99,- 0/99/199,- 0/99,- 99,- 0/99,- 99/199,- Familieabo: 149,- 169,- 149,- 149,- 149,- 149/299,- Studentabo: 49,- - - - - 49,- - Gratisperiode: 90 dager 14 dager 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager 30 dager HiFi-strømming: - - X* - - - X Katalog: 40 mill+ 30 mill+ 43 mill+ 40 mill+ 30 mill+ 40 mill+ 46 mill+ Musikkvideoer: X - - - - - X Opplasting: X - X X - - - Nedlasting: X X X X X X X

* Fungerer bare på noen enheter

Alle skal ha en «hundrings»

Bare i spesielle tilfeller kommer du unna med å bla opp mindre enn 99 kroner per måned for å strømme musikk. Det er nemlig her innstegspunktet ligger for alle tjenestene vi har sett på. Dersom du er student frister imidlertid både Apple Music og Spotify deg med halv pris, og inntil seks personer i en familie kan strømme musikk for omtrent 149 kroner per måned hos alle unntatt Napster.

Bare Spotify, Google og Deezer tillater gratispassasjerer, og da med svært begrenset funksjonalitet hvor en kun får «shuffle» en spilleliste eller et album og hverken spille av enkeltlåter eller skippe spor.

Tidal har best strømmekvalitet

Best kvalitet på musikken som strømmes er det helt klart Tidal som leverer. Tidal leverer minst 320 kbit/s AAC, noe som i de fleste tilfeller tilsvarer konkurrentenes høyeste kvalitet. Om du dobler månedskostnaden din til 199 kroner får du dessuten tilgang til flere titalls millioner spor i tapsfri 1411 kbit/s FLAC-kvalitet. Dette tilsvarer kvaliteten til lyden du spiller av fra fysiske CD-plater. Men, det er mer, for Tidal satser også på såkalt MQA-utgivelser hvor album strømmes i studiokvalitet. Det vil si at låter strømmes med inntil 9216 kbit/s, eller 24bit/192kHz-oppløsning.

Dersom du har et litt påkostet stereoanlegg eller et par gode hodetelefoner er det altså liten tvil om at du bør gi Tidal en sjanse fremfor de andre strømmetjenestene som alle strømmer med komprimert lyd i lavere oppløsning.

Noen utmerker seg på funksjonalitet

Mens prisen er ganske lik og strømmekvalitet kanskje ikke betyr så mye for alle, finnes det funksjoner som får en strømmetjeneste til å stå ut fra røkla?

Den aller mest nyttig funksjonen for deg som lytter til musikk fra flere kilder vil nok være Spotifys «Connect»-funksjon som lar deg styre avspillingen fra alle enheter med en Spotify-app. Spotify tilbyr også Facebook-integrasjon, slik at du lett kan dele spillelister med venner, eller snoke i hva vennen dine har lyttet til. Apropos spillelister så har Spotify også et velfortjent rykte på seg for å være flinke til å anbefale deg artister du vil like, eller personifiserte spillelister.

En funksjon vi setter pris på hos Apple Music, Deezer og Google Music er muligheten til å laste opp deler av din egen musikksamling til nettsyken for å tette hull i deres egen katalog. Det kan være gull verdt for deg med musikksmak som ligger godt på siden av topp 20-listene.

Deezer byr på egne apper som lar deg hente ut noter fra melodier, sette sammen kreative spillelister eller ha musikkquiz, mens Apple Music og Tidals dedikerte kategorier for musikkvideoer også må nevnes da de er alene om dette.

Under går vi mer i dybden på hver av strømmeaktørene.

Spotify – Mest brukervennlig med hendige funksjoner

Abonnement: 0 – 99,-/mnd. Kvalitet: 160 – 320 kbit/s (OGG)

Etter snart ti år i «gamet» er Spotify synonymt med musikkstrømming her i Norge. Spotify er også den klart største strømmetjenesten på det norske markedet, og med god grunn. Mens Spotify ikke kan slå i bordet med strømmekvalitet som utmerker seg eller profilerer seg med eksklusive artister, er selve brukervennligheten helt på topp. Du finner det du trenger raskt, du kan starte, hoppe og bla mellom låter som om de lå lokalt, og funksjoner som krysstoning av låter er ingen selvfølgelighet. En tilnærmet endeløs rekke av kurerte personlige eller offentlige spillelister er på plass, og om ikke Spotify selv klarer å fenge deg vil artister eller andre Spotify-brukere sannsynligvis ha noen passende spillelister å dele med deg.

En av Spotifys aller største styrker ligger i «Spotify Connect»-funksjonen, som lar deg kontrollere avspillingen fra andre enheter enn selve avspillingsenheten. Dermed er det for eksempel lett å justere volum eller velge låt fra mobilappen når du spiller på stereoanlegget ditt fra smart-TV-en. Facebook-integrasjon sørger på sin side for at det er lett å dele god musikk med venner, eller bare snoke for å se hvilke av venene din som har den flaueste musikksmaken. (PS: Du kan skru av dette.)

Studenter kan søke om redusert pris på 49 kroner måneden, mens alle familier kan samle inntil seks brukere på en faktura til bare 149 kroner per måned.

Er du raka fant frister Spotify med et gratisabonnement. Her får du maks strømme i 160 kbit/s og bare i såkalt «Shuffle»-modus hvor du ikke kan kontrollere rekkefølgen låter i et album eller en spilleliste spilles av. Du får heller ikke spille av enkeltlåter og du må finne deg i å høre på reklame fra tid til annen.

Spotify støtter blant annet Windows, MacOS, Android, iOS, Playstation 3/4, Xbox One, de fleste Smart-TV-er og Chromecast. Strømming til Airplay- og blåtann-enheter er også på plass. Få full oversikt hos Spotify.

Tidal – Best musikkvalitet Abonnement: 99 – 199,-/mnd. Kvalitet: 320 kbit/s (AAC) – 1411 kbit/s (FLAC)/9216 kbit/s (MQA) Med norske aner, dog nå i hendene på den amerikanske artisten og mangemilliardæren Jay Z, er Tidal fanebæreren for tapsfri og høykvalitets lydstrømming. Med støtte for høyoppløst «HiFi»-lyd slår Tidal dermed et slag for alle lydentusiaster som har lidd etter at de superkomprimerte MP3-filene overtok den digitale arenaen på 2000-tallet. Her blir nemlig de andre strømmetjenestenes beste kvalitet (256 AAC/320 MP3) ansett som basiskvalitet, og dersom du betaler 200 kroner i måneden får du strømme lyd som er minst like god, og i enkelte tilfeller også langt bedre enn du får fra en CD. For, mens alle Tidal-abonnenter får tilgang til låter i 320 kbit/s AAC, får selskapets HiFI-kunder mulighet til å strømme en stor del av musikkatalogen i 1411 kbit/s FLAC-format. I motsetning til AAC- eller MP3-formatet kutter ikke det tapsfrie FLAC-formatet informasjon fra musikken, som ansees som like god som CD-kvalitet. Som ikke det var nok satser Tidal nå for fullt på såkalt MQA-utgivelser hvor album altså strømmes i studiokvalitet, eller «Master»-kvalitet, som selskapet selv kaller det. Det vil si at låter strømmes med inntil 9216 kbit/s, eller 24bit/192kHz-oppløsning. Til sammenligning gir en CD deg lyd i 16-bit/48kHz-oppløsning. Foreløpig er det litt spedt med MQA-utgivelser, men enkelte album fra Kari Bremnes, a-ha, Coldplay, Beyoncé, Pink Floyd og Jay-Z selv, er allerede på plass. Flere utgivelser kommer stadig til. Dette er ikke en lyttetest, men vi har tatt en lang lyttetest av Tidal HiFi, og kan trygt rapportere om at det låter godt. Selv for undertegnede, som bør kategoriseres som en lydamatør, lyder det svært overbevisende på B&W-stereoen hjemme. Har du litt forseggjort lyd, være seg gode hodetelefoner eller høyttalere hjemme, bør du altså kanskje vurdere en prøveperiode før du slår deg til to med komprimerte AAC- eller MP3-strømmer. Et lite ankepunkt mot Tidal er at musikken, uavhengig av strømmekvalitet, bruker et par-tre sekunder på å starte. Det samme gjelder for spoling i låter du spiller. Du minnes dermed hele tiden på at du strømmer låtene fra internett, i sterk kontrast til hos eksempelvis Spotify hvor låtene starter momentant og du får følelsen av at de ligger på enheten din. Tidal lar deg heller ikke søke opp andre brukeres spillelister, og satt opp mot spesielt Spotifys personifiserte ukentlige spilleliste, eller anbefalte artister, har tjenesten en vei å gå fortsatt. Et stort antall musikkvideoer i inntil Full HD-kvalitet kan kanskje gjøre opp for noe av dette. Spotify støtter blant annet Windows, MacOS, Android, iOS og Chromecast. Strømming til Airplay- og blåtann-enheter er også på plass, sammen med en rekke lydsystemer for hjemmet. Få full oversikt hos Tidal. Prøv Tidal »

Apple Music – 90 dager gratis strømming

Abonnement: 99,-/mnd. Kvalitet: 256 kbit/s (AAC)

Mens Apple selv ikke er helt fornøyde med abonnementsveksten, og så sent som i fjor måtte gi hele strømmetjenesten en full restrukturering, har Apple Music raskt blitt en av de mest populære strømmetjenestene. Sannsynligvis skyldes dette god integrasjon mot Apples egne produkter og taleassistenten Siri, men ikke minst også det svært sjenerøse tilbudet om 90 dager gratis strømming for nye kunder. På sistnevnte har ikke konkurrentene uten hvelv store som fotballbaner råd til å følge etter i et presset strømmemarked.

Brukergrensesnittet oppleves likevel fortsatt som forvirrende og lite intuitivt, og det å finne frem til eksempelvis musikkvideoer gir seg absolutt ikke av seg selv. Mobilappen er litt lettere å bruke enn iTunes, som du styrer avspillingen fra når du bruker en datamaskin.

Musikk strømmer i 256 kbit/s AAC-formater, som skal tilsvare 320 kbit/s MP3-filer. Apple utmerker seg dermed ikke spesielt på strømmekvaliteten. Verdt å merke seg er det likevel at Apple Music er en av bare to aktører som gir rabatt til studenter, og også familier får rimelig musikkstrømming med et familieabonnement til 149 kroner måneden.

Både tilbudet av musikkvideoer og muligheten for å laste opp og spille av egne MP3-filer fra ens egen iCloud-konto er noe abonnenter kan nyte godt av. Oppdaterte spillelister er på plass fra ulike kuratorer som Digster, Vice, Rolling Stone, Kontor med flere, og en på en egen radiostasjon kan du lytte til kjente og ukjente DJ-er diskutere og spille musikk.

Om du er hardbarket fan av en artist finner du kanskje frem til Apple Music-profilen deres. Derfra kan du følge med på hvor de reiser, spiller konserter eller om de er i ferd med å slippe nye låter og lignende. Ikke mange artister er på plass, dog, og mange av oppdateringene kan du uansett finne på artistens Facebook- eller Twitter-profil. Kanskje mer spennende er det derfor å følge med på hva vennene dine med Apple Music har på øret.

Apple Music finnes til MacOS, Windows, Android, iOS, Apple Watch og Apple TV, i tillegg til enheter med AirPlay-støtte.

Google Music – For Android-entusiastene Abonnement: 0 – 99,-/mnd. Kvalitet: 320 kbit/s (MP3) Googles tilnærming til musikkstrømming er at de vil ha en del av kaka, og de gjør det på sitt sedvanlige enkle og minimalistiske sett. Her finner du ingen klienter for Windows eller Mac, men en velfungerende nettleserapp samt egne apper for både Android og iOS. Gitt at Google er selve søkekongen kommer det vel ikke som noe sjokk at søk etter artister og låter er en ganske så smertefri prosess. Både avspilling og spoling i en låt skjer så godt som uten tidsforsinkelse. Du får gode anbefalinger basert på hvilke artister du har puttet i spillelistene dine og lyttet til, og spillelister som tilpasser seg hvilken dag eller tid på dagen det er, årstid og så videre. Om Google Music mangler låter fra favorittartisten din har du faktisk mulighet til å selv laste opp og tilgjengeliggjøre inntil 50 000 egne mp3-filer kjøpt fra andre tjenester eller rippet fra egne CD-er. Det er spesielt nyttig for deg med musikksmak litt utenfor normalen, om du har en spesiell innspilling eller et sjeldent live-opptak som ikke ligger i strømmetjenestens standardkatalog. Hos Google Music kan du være gratispassasjer, men da får du bare shuffle spillelister og album.

Beat – lyd gjennom dekoderen din

Abonnement: 99,-/mnd. Kvalitet: ? kbit/s

Norske Beat blir en miniputt sammenlignet med store internasjonale aktører som Spotify og Apple Music, men kan den også ha noe for seg ut over opprinnelsen?

Vel, det mest unike er nok at både Altibox- RiksTV- og Get-kunder kan få tilgang til strømmetjenesten rett fra sine TV-dekodere. I tillegg byr tjenesten på to ukentlige eksklusive spilleliste kurert av «DJ Friendly».

Beat mangler en egen skrivebordsapp, men lar deg strømme musikk fra nettleseren på datamaskinen eller via egen iOS og Android-app hvor du også kan laste ned musikk for frakoblet avspilling.

Om en egen DJ-liste eller musikk fra TV-dekoderen ikke er en hjertesak for deg er det dog vanskelig å komme på noen grunn til å velge norsk.

Vi har nemlig ikke lyktes i få svar på hvilken kvalitet Beat strømmer musikk i, og nettleserversjonen av strømmetjenesten ser rett og slett ganske trist ut med halvferdig design og mange manglende artist- og coverbilder. Det aller verste med Beat er likevel den svake og upresise søkefunksjonen, hvor selv det å finne album fra velkjente artister som Coldplay eller aha er en prøvelse. I alle fall aha, som ikke finnes på tjenesten(!), noe som også bringer oss til at Beat har en av de minste musikkatalogene av strømmetjenestene.

Deezer – Byr på mer enn bare musikk Abonnement: 0 – 199,-/mnd. Kvalitet: 320 kbit/s (MP3) – 1411 kbit/s (FLAC) I likhet med Tidal tilbyr Deezer også strømming i HiFi-kvalitet for en hundrelapp ekstra. Av en eller annen grunn får du imidlertid bare nyte godt av den høyere lydkvaliteten dersom du eier helt spesifikke enheter som Sonos, Heos, Bluesound eller lignende. En rar begrensning som vil få mange virkelige audiofile med mer tradisjonelle og bedre stereoanlegg til å snu i døra. Det samme gjelder alle med et par gode hodetelefoner. For, med vanlige avspillingsenheter som smarttelefoner og datamaskiner, eller med det vanlige abonnementet, blir lydkvaliteten omtrent som hos de andre tjenestene. Som Spotify lar Deezer deg koble deg opp mot Facebook for å snoke i venners spillelister eller dele og motta tips, men dette har begrenset verdi ettersom relativt få nordmenn benytter Deezer i forhold til andre strømmeaktører. Du kan også laste opp inntil 2000 egne MP3-filer for å tette eventuelle hull i Deezers musikkatalog. Deezer utmerker seg ved å la deg bygge på funksjonalitet med egne apper. For eksempel kan Deezer-abonnenter legge til en app som henter ut noter fra låter du spiller slik at du kan trene på dem med instrumentet ditt. Apper for å sette sammen bakgrunner med cover-art fra artistene du hører mye på, som lar deg holde musikkquiz hvor du gjetter navnet på låta eller artisten, eller sette sammen egne spillelister basert på favorittartister, sjanger, årstider og mer kan du også. Deezer er tilgjengelig i nettleser, for Windows og MacOS, Android, iOS, de fleste smart-TV-er og Chromecast.

Napster – har egen barneprofil

Abonnement: 99,-/mnd. Kvalitet: 192 – 320 kbit/s (AAC)

Har du hørt noe mer ironisk enn at den gamle ulovlige nedlastingstjenesten fra 2000-tallet har gjenoppstått som en stueren strømmetjeneste med plateselskapene og rettighetsbransjen i ryggen? Ikke vi, i alle fall. Men, nå som noen har forstått at de kan tjene mye penger på å utnytte Napster-merkevaren og har gitt deg muligheten til å betale for deg, er det noen utpreget grunn til å sende abonnementpengene dine Napsters vei?

Vel, tjenesten kan ikke slå i bordet med noen eksepsjonell strømmekvalitet. På mobil får du gode 320 kbit/s AAC, mens mer stasjonære enheter som PC-er og hjemmekinosystemer med Napster-integrasjon maksimalt kan levere 192 kbit/s AAC. En merkelig avgjørelse som bare overgås av at nedlastede låter til Windows-klienten leveres i et annet format (WMA) og strupes ved 160 kbit/s.

Napster er tilgjengelig som eget program eller app for Windows, iOS og Android, mens MacOS-brukere må ty til den rene nettleserversjonen. Heldigvis er nettversjonen god designet og veldig oversiktlig med presist søk og enkel tilgang til spillelister, lagrede album, nye utgivelser og lignende. Det er også enkelt å stokke om på låter i køen din.

Napster utmerker seg ved å ha en egen barneprofil for iOS- og Android-enhetene som begrenser strømmingen til allerede oppsatte spillelister.

