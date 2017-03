Så hva kan man egentlig gjøre med en ruter som kjører Linux og gir deg full kommandolinjetilgang? Vel, med noen forbehold så kan du gjøre akkurat det samme som om du hadde en PC som kjørte operativsystemet. Men det kan kreve en del jobb.

Veldig enkelt, eller litt vanskelig

Hvis du har en nyere ruter som det kanskje ikke finnes pakkehåndteringsløsninger for, må du gjøre alt selv. Det forutsetter enten at du finner det du trenger inkludert i programvaren du laster ned, at du kjenner Linux godt nok til å kompilere dine egne installasjonspakker fra kildekode, eller at du er god til å følge forholdsvis lange og tekniske guider fra nettet. Det er på ingen måte umulig. Selv kan jeg ikke mer enn helt grunnleggende bruk av Linux, såvidt det, og klarer som regel å snurre meg rundt guidene som finnes på nettet hvis jeg trenger noe.