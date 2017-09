Det begynner å bli en ganske lang liste telefoner vi har reparert her på huset. Alt fra iPhone 6S til Huawei Honor 5X har vært offer for vår kirurgi, som regel nødvendig etter stygge knall og fall med knust skjerm som resultat.

Den første telefonen undertegnede noen sinne tok fra hverandre og reparerte for Tek var imidlertid hverken Huawei eller Apple, men den nå fire år gamle Sony Xperia Z1:

NB: Guider følges på eget ansvar!

Dette var – for å si det mildt – en utfordrende oppgave for en som aldri noen sinne hadde sett innsiden av en mobil før – langt mindre forsøkt å reparere en.

I dag er historien en ganske annen, og med en etterhvert høvelig liste mobilreparasjoner på samvittigheten er med langt større selvtillit at vi gyver løs på dagens reparasjonsobjekt: Sony Xperia XZ.

Dette er en av Sonys nyeste toppmodeller, lansert for litt under ett år siden – kun etterfulgt av Xperia XZs og Xperia XZ Premium. Designet deles dessuten mellom alle de tre modellene, og det er heller ikke de helt store forskjellene hva angår spesifikasjoner eller funksjonalitet.

Erfaringsmessig bør det også bety at reparasjonsmetoden for de tre vil være noenlunde lik, noe det allvitende internettet også kan bekrefte for oss at den er, i alle fall for Xperia XZs.

Men nøyaktig hvordan skal du utføre et skjermbytte på disse modellene? Vel, bli med videre – så viser vi deg!

Demontering – For én gangs skyld starter vi med skjermen

Dagens Xperia XZ var rimelig medtatt da den landet på reparasjonsbenken vår. Ikke bare var skjermen knust (det er de jo alltid), men telefonen hadde også fått en kraftig trøkk i baksiden slik at metalldekselet hadde en tydelig bulk. Selve telefonen var også noe bøyd.

Men hovedproblemet var altså skjermen, som var så knust at den knapt var brukbar i det hele tatt. Her snakker vi nærmest total pulverisering, i den grad at skrift og menyelementer ikke lenger var tydbare:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som alltid med Sony-telefoner har man for å sikre vanntetthet benyttet dugelige mengder lim på innsiden – ikke minst for å holde skjermen på plass. Men stikk i strid med alle tradisjoner, hadde Sony i denne omgang gått for et unibody-skall av metall bak, hvilket ganske enkelt burde bety at det var meningen å starte med skjermen for å få telefonen åpen.

Dette er som regel en fordel, ettersom det langt på vei er skjermbytte som er den vanligste reparasjonen som utføres på mobiler. Apple har lenge laget iPhone-modellene etter dette prinsippet, mens for eksempel Sony har tvunget deg til å tygge deg gjennom hele mobilen for å løsne skjermen. Skjermen vi bestilte (under, venstre) burde imidlertid være langt lettere å sette på i akkurat Xperia XZ sitt tilfelle, enn hva det har vært tidligere.

Vi startet med å varme opp fronten av telefonen:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Om man kun skal ta av skjermen, fikse noe inni telefonen og sette skjermen tilbake igjen, kan det være lurt å begrense mengden varme slik at man ikke ødelegger LCD-panelet. Limet sitter uansett kun langs kantene, så det var her vi sørget for å varme mest – til tross for at vi selvsagt ikke skulle ta vare på den sønderknuste skjermen.

Med fronten varmet opp, kunne vi begynne den møysommelige jobben med å lirke panelet løs fra de klebrige klørne til limet. Dette foregår med litt ulike verktøy. Som regel startet vi med en brekkebladkniv, for å få innpass under glasset. Deretter kommer et plastplekter inn i spill, og så jobber man skjermen stadig mer fri med både andre plastverktøy, plektere og eventuelt spillekort:

Mye jobb for å få av skjermen uten å knekke den. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Spesielt når skjermen er så knust som her, er det en ekstremt utfordrende jobb å få av fronten uten å brekke den fullstendig og spre glassbiter overalt. Etter mye møysommelig pirking løsnet imidlertid limet langs alle sidene, og vi kunne endelig løfte av panelet.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I denne prosessen er det også viktig å merke seg hvor skjermens kabel sitter festet til selve telefonkroppen. Som vi vet fra iPhone 5S-konstruksjonen, kan det fort få fatale konsekvenser om man røsker i feil ende når man skal ha av skjermen...

I Xperia XZ sitt tilfelle sitter skjermkontakten i bunnen av telefonen, med en relativt lang kabel brettet inn mot panelet. Dette er utelukkende positivt, ettersom det betyr at vi kan dra skjermen ganske langt vekk fra kroppen før vi løsner kontakten – og gjør både jobben lettere og minimerer risikoen for skade.

Derimot er vi ikke helt frelst av det faktum at kontakten sitter festet i en annen kabel. Med andre ord: når du forsøker å koble de to fra hverandre, setter du begge to i spenn. I nesten alle andre telefoner vi har åpnet har kontakten sittet rett i hovedkortet.

Skjermkabelen satt festet under en plastbrakett. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi tror imidlertid vi skjønner hvorfor Sony har gjort dette, for i motsetning til en del andre telefoner som åpnes fra fronten har Sony et LCD-deksel under. Det betyr at det er sterkt begrenset hvor Sony faktisk kan la hovedkortet titte opp i dagen, og man kan derfor ha valgt å i stedet rute en ekstra kontaktkabel ned til bunnen av Xperia XZ.

Det satt imidlertid en plastbrakett over selve kontakten også, og selv om denne var litt vanskelig å få av er det liten tvil om at den nok hjelper stort med å sikre at kontaktene ikke strekker seg eller skades unødig.

Med både braketten og kontakten av, var skjermen med ett løs:

Litt forsiktig lirking, og – vips! – så er skjermen av. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Remontering – En telefon full av elektronikk og... lommerusk?

Dette var ganske uvant – demonteringen av den gamle delen var ferdig på null komma svisj, og foruten et par bittesmå deler som satt montert i den gamle skjermen var vi egentlig klare til å begynne remontering umiddelbart.

Trodde vi, da.

Ved litt nærmere inspeksjon så vi nemlig raskt to problemer: gammelt lim og, eh, lommerusk. Limet var det i kjent stil bare å røske av, men så enorme mengder lommerusk som vi fant langsmed kantene av rammen er det sjelden vi støter borti. Nå er det ikke akkurat nytt at det kan samle seg litt støv inni en skadet telefon, men her hadde det virkelig tatt av.

Mye lim og – ikke minst – lommerusk måtte fjernes. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Etter en god del skraping langsmed kantene sa vi oss imidlertid fornøyde – nå ville det nye limet faktisk kunne få en sjanse til å feste seg.

Når man bestiller nye skjermer får man ofte med ferdigskåret lim, slik at skjermen skal sitte skikkelig fast. Vår Xperia XZ manglet dette, men tilfeldigvis hadde vi en slik limramme fra an Xperia Z3-skjerm liggende – og siden de to mobilene er av nokså lik størrelse passet den tilnærmet perfekt. Knall!

Ferdigutskåret lim gjør det endelige resultatet mye bedre, og jobben lettere. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Om du venter med å påføre limet til rett før du skal sette på den nye skjermen, unngår du støv og slikt – men det burde ikke ha mye å si. Det var uansett ikke mye arbeid som gjenstod, for da vi sammenlignet de to skjermene så vi kun et par, små deler som måtte overføres.

Høyttaleren satt festet til skjermen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dette var først og fremst fronthøyttaleren, til telefonsamtaler og (til nøds) musikklytting), samt noen få lapper teip på begge sider av denne. Mesteparten av dette måtte over, eller på en eller annen måte erstattes. Selv om slike småting ofte kan virke litt uviktige, kan det senere fort vise seg å være der av en god grunn.

Vi oppdaget i samme slengen at det satt plast både i topp og bunn av den nye skjermen vår, og fjernet disse samtidig som vi tok en nærmere titt på hva vi skulle ha av fra den gamle:

Noe plast måtte fjernes.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For å få av høyttaleren måtte vi ta i bruk den gode, gamle varmepistolen vår – for her satt det kraftig lim på undersiden. Dette limet planla vi dessuten å gjenbruke, så da måtte vi påføre nok varme til at det ville bli med ut, og ikke bli sittende igjen på den gamle skjermen. Det greide vi sånn, eh, ganske greit.

Litt varme var alt som skulle til.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med høyttaleren av, så vi imidlertid at vi måtte fjerne enda en ting: filteret mellom høyttaleren og øret ditt. Denne lille saken var nokså enkel pelle av med en pinsett, men teipen var det litt verre med. Derfor erstattet vi denne med dobbeltsidig teip vi hadde liggende, så det skulle være noe der med den nye skjermen på plass:

Teip, teip, teip.. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dette gjort, kunne vi plassere høyttaleren på den nye skjermen (bildet over, nede til høyre). Dette var litt utfordrende, siden det ikke var noen markører for nøyaktig plassering. Vi så derfor tilbake til bildene våre av den originale skjermen og fant en posisjon vi antok var ganske korrekt.

Dette var viktig av to grunner: for det første ville noe høyst sannsynlig komme i klem, om den satt feil, og for det andre var det kontaktpunkter på undersiden av høyttaleren som måtte treffe tilsvarende kontaktpunkter i telefonen. Vi kunne ikke testet dette før telefonen faktisk var ferdig montert, så her fikk vi bare la det stå til og satse på at det ville fungere. Alternativt kunne vi latt være å ta på limet frem til nå, og testet skjermens endelige plassering uten å feste den.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi lot det imidlertid stå til, og klikket skjermkabelen tilbake på plass i kontakten. Dette var litt utfordrende, og du bør være forsiktig med å ikke utsette kabelen for for mye spenning her. Husk også på plastklipsen som skal på oversiden (vi glemte å ta bilde av at vi satte den på), som for øvrig er litt utfordrende å få til å sitte riktig.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med kabelen festet, og skjermtilkoblingen bekreftet, kunne vi endelig legge skjermen sakte ned mot rammen, og sørge for at den ble plassert helt riktig mot alle kanter. Den nye skjermen var imidlertid såpass presist produsert at dette var ganske uproblematisk – og plutselig satt vi der med en helt fiks, ferdig reparert telefon.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no Bilde: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Telefonen så tilsynelatende ut til å fungere akkurat som det skulle, skjermen så fantastisk mye bedre ut enn den gjorde før operasjonen (det skulle kanskje ikke så mye til) – og høyttaleren fungerte også!

Det enkleste skjermbyttet vi har vært borti

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Om du har lest de andre reparasjonssakene vi har publisert her tidligere, har du kanskje lagt merke til at det ofte blir relativt lange saker. Ikke så rart, all den tid det er utrolig mange detaljer som skal vises frem og forklares.

Denne guiden burde dermed fremstå som et friskt pust – for dette tok jammen ikke lang tid. Av telefonene vi har kikket på tidligere, er det ingen som har vært så reparasjonsvennlige som denne – i alle fall ikke om det er skjermen som skal byttes. Heller ikke batteriet er spesielt vanskelig, ettersom det sitter festet til aluminiumsskjoldet i midten av telefonen, og følger med ut helt automatisk når dette skrus ut.

Forutsatt at du skaffer deg adekvat lim til å feste den nye skjermen med, er dette rett og slett en av de letteste telefonene å reparere på markedet, og selv for nybegynnere vil det trolig ikke ta mer enn en liten halvtime å få dette til. Kudos, Sony!

Vi har også gjennomført betydelig vanskeligere reparasjoner tidligere:

