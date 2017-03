Vi har etterhvert publisert en del reparasjonsguider her på Tek, og ikke overraskende har de aller fleste vært av relativt dyre toppmodeller – og da gjerne av typen iPhone. Ett hederlig unntak er det dog, med demonteringen av Huawei Honor 5X for en stund tilbake.

I dag har vi imidlertid fått en telefon inn til reparasjonsbenken som ikke faller inn i noen av kategoriene og dessuten er en god del nyere enn Honor-telefonen. Vi snakker om Xperia E5, Sonys aller billigste alternativ i sin Xperia-familie.

Telefonen ble lansert hakk i hæl med lanseringen av den langt dyrere X-serien, og følger mer eller mindre samme designfilosofi. Også programvaren har X-seriens grensesnitt og grafikk, og til tross for at hele telefonen er bygget i plast ser den relativt bra ut til å være såpass billig.

Telefonens tilstand før reparasjon. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Den ser selvfølgelig langt mindre bra ut etter et ublidt møte med en Trondhjemsk grusvei, der både plastchassiset og skjermen fikk seg en solid omgang. Verst gikk det imidlertid ut over sistnevnte, som smadret i tusen knas – og følgelig var nødt til å skiftes ut.

Dermed var det bare å brette opp ermene og sette i gang!

Demontering: Tradisjonell Sony-konstruksjon

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det mest essensielle ved en reparasjon er gjerne reservedeler – i dette tilfellet en ny skjerm. Til tross for at dette er langt fra den mest populære modellen på markedet, var det en smal sak å skaffe til veie en splitter ny skjerm i god forfatning på eBay. Et par hundrelapper og et par uker senere satt vi altså med det som må sies å være en av de bedre polstrede ekstraskjermene vi har sett.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

En liten avsporing innenfor samme tema: det er stor variasjon på kvaliteten på konstruksjonen av nye skjermer rundt om.

I denne jungelen har Sony en sterk tradisjon for å skjøte sammen delene sine med uanstendige mengder lim, med den konsekvensen at skjermene deres generelt sett sitter skikkelig godt på – også etter en reparasjon. Dette er spesielt i kontrast til produsenter som benytter klips og plastrammer, som for eksempel Apple.

Ironisk nok var det ikke skjermen vi måtte starte med å fjerne. Nei, her skulle vi på typisk Sony-vis grave oss gjennom hele telefonen fra baksiden for å komme til delen vi faktisk ville bytte. Som regel innebærer dette også dugelige mengder lim, men Xperia E5 har fått en bakside i plast. Denne viste seg å kun være klipset skikkelig godt fast, og kunne dermed etter en del lirking smettes av uten større inngrep.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Under plasten skjulte det seg en vant oppbygning vi har sett i toppmodeller fra Sony i årevis: Et svært, firkantet batteri i midten, og én svær plastbrakett både oppe og nede. Brakettene holder som før på plass alt av elektronikk, festet på to separate kretskort.

Ganske snart så vi imidlertid noen viktige forskjeller. For det første var batteriet nå ekstra godt sikret med limbelagte plastomslag, som var designet for å brettes tilbake. Det var også små, mindre beslag i to av hjørnene. I tillegg var det et stort kobber-beslag over braketten i toppdelen av telefonen, som også dekket over den øverste delen av batteriet.

Mest overraskende var imidlertid skruene som sikret brakettene til rammen. Av en eller annen grunn har Sony her skrotet de vanlige stjerneskruene «alle» bruker, og gått for T6 Torx-varianten. Dette er ikke en uvanlig skruetype i elektronikk, men den er stadig sjelden sett i mobiltelefoner.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Nuvel. Skruene kommer vi tilbake til om litt – det første vi gjøv løs på var naturlig nok batteriet. Den nederste delen av kobberbeslaget kunne enkelt brettes opp, men de to plastbeslagene var det verre med. Disse satt såpass godt limt fast at varmepistolen var eneste utvei.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Behørig oppvarmet slapp limet sitt klamme grep, og beslagene kunne dras vekk til siden. Selve batteriet måtte også varmes opp for å slippe løs fra limet på baksiden, og ganske snart løsnet hele sulamitten.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For å fjerne batteriet måtte vi først koble av batterikontakten, som du kan se i bildet over. I bildet ser du også de to små beslagene diagonalt plassert i hjørnene. Med batteriet ute minimerer vi faren for ødeleggelse når vi pirker på resten av elektronikken, så dette anbefales for alle mobilreparasjoner. Eller, i det minste å koble det fra.

For Sonys del er det imidlertid også helt nødvendig, ettersom batteriet hviler på toppen av en rekke kabler som må ut sammen med skjermdelen. I bildet under ser du både kablene og alle skruene i bunndelen, som vi har markert med rødt:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det neste på agendaen var altså å skru ut disse skruene, noe som var svært enkelt siden de var relativt store. En annen liten gladnyhet: de var alle av samme lengde, noe som slettes ikke alltid er tilfelle (og i så fall svært upraktisk).

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med skruene ute gjenstod fortsatt å faktisk fjerne plastrammen, noe som ikke alltid er like innlysende i Xperia-telefoner. Etter en god del lirking og pirking løsnet imidlertid rammen enkelt, og etterlot seg en god del elektronikk:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det resterende var festet på et lite kretskort, som igjen satt festet i én signalkabel og en større kontakt som begge ledet hele veien opp til det svære kretskortet i toppen. Den store kontakten var for øvrig også en del av kablene som opprinnelig var rutet under batteriet.

Å fjerne den store kontakten var svært enkelt:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Slike små signalkabler er derimot både ganske skjøre og sitter mer standhaftig på plass enn en tyggegummi under et bussete. Dermed var det en del lirking og draing fram og tilbake før kontakten endelig ga etter.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med bunndelene ute kunne vi titte oppover kroppen på Xperia E5-en, og gyve løs på elektronikken i toppen. Vi var helt ærlig litt usikre på hvordan dette skulle demonteres, men fant ut at det som før høyst sannsynlig var slik at braketten måtte fjernes før de andre tingene. En kontakt festet på nedsiden av kretskortet måtte også poppes av, noe som foregikk nokså smertefritt.

Braketten måtte imidlertid først frigjøres fra kobberplaten som lå på toppen, og på samme måte som på nedsiden kunne kobberet enkelt brettes opp i kanten.

Også her var det en rekke Torx-skruer, som var enkle å fjerne. Selve braketten var imidlertid et herk å få løs, takket være en lang og avlang form og inneklemte fester i toppen og langs sidene. Dette er helt typisk Xperia, og som regel skal det bare mye lirking og knoting til før braketten på mystisk vis er frigjort:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med braketten av så vi kretskortet tydeligere, og kunne analysere oss frem til om det var noe mer som måtte ut før vi kunne begynne å røske ytterligere løs. Ganske riktig, så var den andre enden av signalkabelen vi tidligere hadde vært borti også festet her – så samme (svakt krevende) prosedyre med pinsett fulgte her. I bildet under har vi også markert ett av skruehullene, som Sony så grasiøst også hadde markert med en gullring:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Etter litt kontrollsjekking var vi nå nokså sikre på at kortet var fritt, og dermed var klart for å fjernes. Slike kort er imidlertid nokså skjøre, og burde ikke settes under for stort press. Derfor gikk vi forsiktig langs kantene med plastverktøyet vårt for å kjenne etter hvor det var minst motstand. Til slutt falt vi ned på et punkt på venstre side:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Etter litt nervøs lirking formelig poppet hele kortet ut av festene sine, og var helt fritt. I enkelte tilfeller finnes det koblinger på undersiden av slike kort, men akkurat her var det ingenting mer å fjerne. Dermed kunne vi enkelt plukke ut hele sulamitten og kikke litt nærmere også på undersiden:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På undersiden kunne vi tydelig se det som var selve kjernen av Xperia E5: Mediatek MT6735-prosessoren, sammen med både minne og lagringsplass. Også vibrasjonsmotor, begge kameraene, SIM-kort-leseren og minnekortleseren finner du her, sammen med en rekke andre sensorer og smådeler.

...og endelig var vi fremme ved skjermdelen

Med det vi nå godt kan kalle hovedkortet ute, var telefonen mer eller mindre «ren», i den forstand at skjermen – delen vi faktisk ønsket å ta ut – var klar til å tas ut. Det eneste vi måtte gjøre var å rive løs en firkantet elektronikk-bit som satt festet på toppen av den ene flate kabelen som løp opp fra bunnen.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Den firkantede biten var limt godt fast, men kom til slutt løs. Hva den gjør for noe er vi helt ærlig ikke helt sikre på, men den ser ut til å ha direkte kontakt med skjermn på andre siden av LCD-skjoldet, gjennom et lite, firkantet hull.

Sannsynligvis er elektronikken knyttet til styringen av skjermen, ettersom både den, sidekabelen dens, kabelen som løp helt ned til bunnen og den andre flate kabelen direkte under var en integrert del av selve skjermdelen. Den flate kabelen helt til venstre var selvstendig, og skulle bare overføre informasjon mellom kretskortet nederst og hovedkortet øverst.

Vi sammenlignet kablene med de vi fant på den nye skjermen, og fant ut at de integrerte kablene rett og slett skulle røskes løs og følge med skjermen på veien ut:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Kablene var tredd gjennom et avlangt hull i LCD-skjoldet helt nederst, der vi også kunne se baksiden av skjermen.

Lenger kom vi imidlertid ikke uten å igjen ta frem varmepistolen – for nå kunne vi endelig fjerne skjermen. I kjent Sony-stil – og til tross for at Xperia E5 ikke er en vannbeskyttet telefon – var det som tidligere antydet brukt dugelig med lim her, så tålmodig og spredt oppvarming var tingen.

En annen utfordring her var dessuten at skjermen var svært oppsprukket på store områder av overflaten, med den konsekvens at sugekoppen vår aldri fikk skikkelig tak. Dermed måtte andre midler tas i bruk, deriblant brekkebladkniven og plastplekteret.

Førstnevnte ble vår brekkstang inn under glasset, hvorpå plasten siden kunne tres innunder og skjære løs limet. Siden det hele tok ganske mye tid, måtte vi imidlertid stadig frem igjen med varmepistolen:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

En ting Sony har for vane å gjøre – nokså utradisjonelt – er å feste skjermen i bunnen. Dette i kontrast til nær sagt alle andre, der skjermen må vippes opp mot toppen. Hva som er best er egentlig ikke så farlig, men det er ofte viktig å vite når man skal brette opp skjør elektronikk. Akkurat for Xperia E5 hadde det imidlertid lite å si, siden hele skjermen med kabler og det hele uansett skulle kastes.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som du ser på bildene over var det imidlertid en smal sak å fjerne skjermen når først alt limet var skåret løs. På bildet ser du også en typisk oppbygning Sony benytter, der LCD-skjoldet er integrert i selve rammen. Også Samsung har benyttet denne løsningen, mens for eksempel både Huawei og Apple har skjoldet montert på en fastlimt plastramme på selve skjermen.

Hva som er best skal vi ikke debattere nå, og det innbyr til litt forskjellige utfordringer. Sannsynligvis er det en konsekvens av om baksiden er en del av rammen eller ikke (les: av metall eller glass/plast), ettersom denne ved førstnevnte tilstand vil virke stabiliserende.

Ny skjerm, gammel skjerm og selve telefonen side om side. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Nuvel – nå var i alle fall alt klart til den litt mer tilfredsstillende delen av reparasjonen, nemlig remonteringen!