Her på Tek.no har jeg reparert ganske mange telefoner etterhvert. Så mange at jeg har blitt nokså blasert hva angår brekkasje og generell, blind vold påført disse dingsenes ytre. Likevel hender det nå og da at jeg får såpass komplekse ødeleggelser i fanget at det eneste logiske å si er «wow».

Dette var definitivt tilfellet med dagens reparasjonsobjekt, en LG G6 – en av de aller første telefonene på markedet med avrundet skjerm i 18:9-format. I utgangspunktet er G6 en svært vakker telefon, med metallramme og glass på begge sider. Gitt konstruksjonen er det derfor neppe overraskende at brekkasjemulighetene også er store, og akkurat denne enheten hadde virkelig fått gjennomgå.

NB: Guider følges på eget ansvar! Alle guider på Tek følges på eget ansvar. Å reparere en telefon selv kan føre til betydelig skade og/eller ødelegge enheten, og du er selv ansvarlig dersom du forsøker uten profesjonell hjelp.

Rammen hadde visse, eh, skjønnhetsfeil her og der. Tydelige tegn på mangfoldige møter med flislagte badegulv og parketter. Verre var det dog med glasset både foran og bak, som nærmest fremstod marmorert med sprekker. Baksiden hadde sågar begynt å falle fra hverandre i bunnen, der overflaten visse steder nå var mer for støv å regne enn glasskår. Stor skade var også forårsaket av riper rund baut – i den grad at det i bunnen så ut som om noen hadde gnidd sandpapir på glasset.

Glasset over skjermen var ikke like ødelagt, men det var likevel flere sprekker enn man kunne telle på én hånd. Sannsynligvis ble baksiden mer knust ettersom glasset her var buet, mens fronten var paddeflat.

Uansett årsak: telefonen så kort fortalt ikke ut. Det mest prekære var selvsagt skjermen, all den tid man faktisk ser rett på den og tar på den hver dag. I et tilfelle som dette er det imidlertid en svært dårlig idé å kun bytte skjermen, ettersom den både ville vært vanskelig å få på og sannsynligvis ville knust raskt igjen.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Hvorfor? Vel, fordi rammen deformeres rundt de knuste glassflatene og vil legge sterkt press på en ny skjerm. Å sette tilbake baksiden etter å ha fjernet den ville dessuten neppe la seg gjøre, rett og slett fordi sprekkene ville sørge for total destruksjon ved demontering.

Dermed var det eneste logiske en «ekstrem oppussing», hvor alt det ytre byttes ut. En slik operasjon er tidkrevende, men desto mer givende til slutt. Dessuten: det koster fryktelig mye mindre enn alternativene – å kjøpe ny telefon eller reparere den hos et verksted. Denne saken er derfor todelt i sitt oppdrag: for det første er det en generell guide til reparasjon av LG G6, og for det andre er det et eksempel på hvor enkelt du kan restaurere en telefon tilbake til perfeksjon.

Demontering – En komplisert affære med mange steg

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som så ofte måtte vi her starte med vår gamle venn varmepistolen, for å varme opp limet som holdt bakglasset i et dødsgrep. Varmen måtte – som ofte er – påføres i flere omganger for å holde limet varmt, mens vi jobbet oss rundt telefonen med plastverktøy og en brekkebladkniv for å skjære løs limet. Vi benyttet også anledningen til å ta ut SIM-kortholderen.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Etter et par minutter med oppvarming og skjæring løsnet baksiden, og avslørte en ganske smart løsning for fingeravtrykksleseren bak: den har kontaktpunkter. Dette betyr at det er mye enklere å både demontere og remontere baksiden, i motsetning til i visse andre tilfeller (ja, vi tenker på deg, iPhone SE). Samtidig er det en kabel også her, så vær forsiktig med å kutte for langt inn på venstre, øvre side når du skjærer.

NB: pass også på å samle opp glassbitene og støvet som ubønnhørlig vil falle av mens du fjerner en så knust glassflate. Dette er ikke noe du vil ha rundt om i huset!

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Siden vi planla å gjenbruke kamerahuset og fingeravtrykksleseren, for øvrig samlet av LG som én del, fjerner vi like godt disse fra glasset med én gang ved hjelp av varmepistolen vår. Vær veldig varsom med den skjøre kabelen her!

Alle disse skruene måtte ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dette kunne vi legge kameradelen, fingeravtrykksleseren og baksiden til side, og fokusere på selve telefonen. Der ble vi møtt av en gammel kjenning: Phillips #00-skruer. 11 totalt, som vist i bildet over. Siden alle var av samme lengde og type var det lekende lett å få dem ut:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med alle disse ute ble det med ett mulig å fjerne de store plastbitene som dekket resten av innmaten. Dette valgte vi å gjøre ved hjelp av plastverktøyene våre, og til slutt fikk vi av alle klipsene som holdt plasten nede.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med i den nederste plastklipsen fulgte for øvrig også den bunnmonterte høyttaleren, og med den øvre fulgte NFC-brikken (den store, sorte, tynne flaten). Med disse ute kunne vi titte ned på selve kjernen av telefonen: hovedkortet:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dette var i all hovedsak lokalisert i toppen, men strakk seg også helt ned til bunnen via en tynn stripe glassfiber. Før vi kunne gå videre var vi imidlertid nødt til å løsne kablene over, noe som var svært enkelt ved hjelp av plastverktøyet vårt. Du ønsker for all del å unngå å bruke metall til disse oppgavene.

Kablene popper av som lego. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Noe overraskende viste det seg at også elektronikken i bunnen var del av samme kretskort, så vi endte opp med å fiske ut et slags misfostret hovedkort med en lang, rar utstikker. Vi kunne også umiddelbart se at LG hadde utstyrt G6 med kjølepasta direkte på prosessoren, noe som alltid er gledelig å oppdage. Frontkameraet fulgte for øvrig med ut.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dette kunne vi legge hovedkortet til side, og konsentrere oss om det stadig tommere metallskallet med skjermen på. Her bestemte vi oss ganske raskt for å først fjerne delene i toppen av telefonen: høyttaleren, vibrasjonsmotoren, hodetelefoninngangen og en liten knott knyttet til SIM-kortmekanismen (markert i rødt under).

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For å få ut de ulike delene benyttet vi en blanding av varmepistolen, en pinsett og plastverktøyene våre, som effektivt fikk delene ut av telefonen uten å skade den skjøre elektronikken. Spesielt hodetelefoninngangen vil vi anbefale å bruke litt ekstra varme på, gitt kabelen.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med disse delene ute kunne vi ta fatt på batteriet, og her hadde LG vært så snille å utstyre G6 med en «pull tab», eller et lite plasthåndtak. Ved hjelp av denne plastbiten kunne vi enkelt vippe ut batteriet uten behov for varme eller farlig lirking under batteriet. Kudos, LG.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med alt i toppen og batteriet ute av det som mer og mer begynte å minne mer om et tomt skall enn en telefon, kunne vi ta fatt på den siste biten elektronikk her: bunndelen. Denne inneholdt USB Type-C-ladeinngangen, samt også en mikrofon.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Nå var vi i mål med alle de skjøreste delene, og nesten bare «døde» deler gjenstod å fjerne fra det gamle skallet før vi kunne begynne på remonteringen. Det vil si, alle de resterende delene var vibrasjonsdempere, jording, fyllmasse og varmeledende materiale – samt telefonens volumknapper. I bildet under har vi markert alt som skulle ut og over i det nye skallet (nederst):

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som du kan se over var det flere småting vi valgte å ikke overføre, delvis fordi de var vanskelige å fjerne, og delvis fordi det var unødvendig. Hvorfor? Vel, fordi de fleste produsenter konstruerer telefoner langt sterkere på innsiden enn de egentlig må. Du kunne fint manglet to-tre skruer på innsiden av en telefon uten å merke noenting av det, så noen små skumputer manglende er langt fra noen krise. Med dette ute av veien begynte vi å flytte over de delene vi mente var nødvendige:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dette gjenstod knappene. I mange tilfeller kan det være svært utfordrende å flytte over knapper, noe spesielt Xperia-telefoner har vært beryktede for. LG har imidlertid gjort det ekstremt enkelt, med praktisk plasserte hull i rammen som kunne brukes til å dytte knappene ut.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dette var imidlertid bare de ytre knappene; de egentlige, elektroniske knappene satt fortsatt på innsiden. Med litt oppmuntring fra varmepistolen vår kunne vi enkelt fiske ut også disse med plastverktøyet vårt.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Nå gjenstod kun én ting å fjerne fra skallet: prosessorkjøleren. Her hadde LG faktisk også montert et fordampningskammer, i form av et langt, flatt kobberrør. Praktisk nok startet både dette og kjøleren nøyaktig der kjølepastaen og prosessoren vanligvis hvilte – en svært effektiv metode for å lede varmen bort og distribuere den bredere over telefonens overflate. Over kobberrøret var det også plassert en plastfilm, som først måtte fjernes.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi var faktisk veldig bekymrede for denne delen av reparasjonen, for om kobberrøret skulle punktere eller brekke ville vi straks ha et mye større problem foran oss. Heldigvis viste det seg svært enkelt å fiske ut når vi påførte litt god, gammeldags varme.

Ferdig demontert ramme – klar for å bytte ut med den nye (øverst). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dermed satt vi endelig med to nær sagt identiske rammer med medfølgende skjermpaneler, og kunne forberede oss på remonteringen.