Har du fulgt oss her på Tek.no en stund, så har du nok også fått med deg at det har dukket opp en og annen reparasjonssak med ujevne mellomrom. Om du er ekstra årvåken har du nok også lagt merke til at det som regel ikke er de aller mest markedsferske modellene som åpnes på testbenken, men heller modeller fra forrige generasjon eller før det.

For eksempel har både iPhone 6 og iPhone 6 Plus vært innom, mens iPhone 6S har glimret med sitt fravær – inntil nå. I denne saken bytter vi nemlig en iPhone 6S-skjerm, noe som i første omgang ikke endte så bra.

NB: Guider følges på eget ansvar! Alle guider på Tek følges på eget ansvar. Å reparere en telefon selv kan føre til betydelig skade og/eller ødelegge enheten, og du er selv ansvarlig dersom du forsøker uten profesjonell hjelp.

Akkurat hva som gikk galt kommer vi tilbake til senere. Det viktige nå er først og fremst at telefonen er på plass, mye takket være at generasjonen etter – iPhone 7 og iPhone 7 Plus – har landet på markedet og drevet prisene på deler nedover. Og enda viktigere: nå begynner folk for alvor å knuse de for ett eller et og et halvt år siden flunkende nye iPhone 6S-modellene sine.

Som det heter på folkemunne: «Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe». I dette tilfelle er «noe» at vi kan hjelpe ulykkelige stakkarer med å få reparert telefonene sine, og samtidig begunstige våre lesere med finfine guider i etterkant.

Knust telefon, ny og gammel skjerm. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Demontering: Lik på overflaten, redesignet på innsiden

I utgangspunktet gikk det ikke de helt store gispene gjennom salen da Apple lanserte sin iPhone 6S og 6S Plus. Utenfor den oppkonstruerte, men dog halvveis eksisterende, Apple-menigheten må reaksjonen dessuten kunne karakteriseres som et eneste stort gjesp.

Bunnskruene måtte som vanlig ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den nær sagt eneste wow-faktoren stod den trykkfølsomme skjermen for, en funksjon som selv i dag ikke har de helt revolusjonerende bruksområdene.

Designet på første og andre generasjon 6-serie fra Apple er kliss likt – men det betyr ikke at ingenting har skjedd. Det skjønte vi straks vi begynte på demonteringen, for på innsiden har Apple gått grundig til verks.

For det første sitter skjermen mye bedre fast enn før. På sedvanlig vis skrudde vi ut bunnskruene, og forsøkte å lirke inn plastverktøyet vårt i samarbeid med sugekoppen – uten noen suksess.

Dette var ikke bare lett... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Her hadde man nemlig slengt inn en nærmest pervers mengde lim langsmed hele panelet, og i frykt for å røske for mye og for hardt fant vi like godt frem varmepistolen med en gang.

En kombinasjon av varme, forsiktig lirking med brekkebladkniv og sugekopp og senere litt hjelp fra plastplekteret vårt gjorde susen, og etter et par minutter var skjermen på sikker vei opp fra limets klamme grep.

Til slutt løsnet limet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Foruten limet var skjermen festet på tradisjonelt iPhone-vis, med en kombinasjon av plast- og metallklips langs sidene og plastspor i toppen – samt selve skjermkontaktene.

Før vi gjorde noe med sistnevnte, bestemte vi oss imidlertid for å koble fra batteriet, for å minimere sjansen for skade. Denne sitter i nedre høyre del av telefonen, under enda en metallbrakett festet med to stjerneskruer:

Batterikontakten (sirkel). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det var en smal sak å fjerne skruene, og deretter enkelt og greit poppe av kontakten på sedvanlig vis. Som vanlig fikk vi også her se at Apple nok en gang hadde byttet batterikontakt, slik at et iPhone 6-batteri ikke kan benyttes i en iPhone 6S og omvendt. Batteriet i den nye telefonen er nemlig overraskende nok litt mindre enn i forgjengeren.

Vi valgte å ta av kontakten før vi fortsatte. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med batteriet ute kunne vi trygt begynne på resten av reparasjonen, og det første som måtte gjøres var å skille skjermen fra kroppen.

Skjermkontaktene satt som alltid under en metallbrakett, godt festet med fire skruer. Braketten så imidlertid en del annerledes ut enn den vi var vant med fra iPhone 6, og det viste det seg å være en god grunn til. Men før vi fikk se dét, måtte vi skru ut skruene. Disse er vanlige stjerneskruer, men av varierende lengde – så det er viktig å sortere dem på en logisk måte.

Metallbraketten måtte av. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med braketten av fikk vi hvorfor utformingen var annerledes. Det later til at iPhone 6S har kvittet seg med én kontakt kontra iPhone 6, ved å innlemme den tidligere separate hjemknappkabelen i selve skjermdata-kabelen. Dermed var det kun tre kabler å poppe av, noe vi gjorde enkelt med plastverktøyet vårt.

Da vi gjorde det, fikk vi øye på noe vi egentlig visste fra før: at Apple hadde sikret flere av kontaktene mot vann med sorte skumpakninger langsmed kantene:

Her har Apple lagt til fôringer rundt noen av kontaktene. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dette, kombinert med pakninger rundt både hodetelefoninngangen, knappene og langsmed hele skjermen gjør telefonen i praksis nær sagt sprutsikker. Dette til tross for at Apple ikke på noen måte markedsfører den som det.

Med skjermen av kunne vi fiske frem reserveskjermen igjen, og sammenligne de to. Takket være den nye 3D Touch-teknologien er skjermene i disse telefonene mye tyngre enn i iPhone 6-generasjonen – faktisk hele 15 gram for de ordinære modellene. Oppbygningen har også endret seg en del, med et ekstra metallskjold i tillegg til det tradisjonelle LCD-skjoldet.

Gammel og ny skjerm. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Bunndelene tas ut

Med skjermen helt av kunne vi på sedvanlig vis konsentrere oss om å demontere alle delene Apple på sitt snodige vis har valgt å feste direkte til glasset og rammen. Dette er mange små, individuelle deler, fordelt på toppen og bunnen – samt LCD-skjoldet i midten.

Alle skruene som måtte ut i topp og bunn. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som regel starter vi med bunnen, som er den enkleste operasjonen. Her sitter det en metallbrakett, festet med tre stjerneskruer.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Én av disse skruene fester ikke bare denne braketten, men også bunnen av LCD-skjoldet. Hovedoppgaven er uansett å holde hjemknappen på plass. samt unngå at kontakten dens løsner.

Med skruene ute av veien var neste steg å koble fra denne kontakten, noe som er ganske enkelt om man bare bruker et plastverktøy (eller en negl) og pirker den forsiktig opp.

Hjemknappkabelen kobles fra. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Samtidig er dette kanskje den enkeltkontakten det er minst gøy å tabbe seg ut med i hele telefonen, siden en ødelagt hjemknapp ikke kan repareres. Eller, det vil si, ikke med fungerende Touch ID – selve knappefunksjonaliteten får du tilbake.

Hjemknappen og den tilhørende kabelen er nokså godt limt fast, og du har av ovennevnte grunner ikke lyst til å begynne å rive og slite i disse. Derfor var det bare å røske frem varmepistolen , og varme opp behørig.

Litt varme for å løsne limet... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Selve kabelen løsner da helt uten problemer, og knappen dytter du like lett ut ved å dytte med fingeren fra fremsiden. Har du varmet tilstrekkelig, vil også den lille limringen følge med – en betydelig fordel når du senere skal feste knappen på den nye skjermen.

Med varme kan knappen enkelt dyttes ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Mange sensorer og deler i toppen av telefonen

Med knappeproblematikken ute av veien vendte vi blikket opp mot sensorkablene. Her finner vi blant annet frontkameraet, lyssensoren, nærhetssensoren, samtalehøyttaler og mikrofon. Samt også en rekke andre mindre deler som holder hele sulamitten på plass.

Over alle disse smådelene satt også – som alltid – den solide metallbraketten, festet med tre skruer. Igjen var én av skruene også festepunkt for LCD-skjoldet, som vi senere skulle fjerne helt. Derfor var det like greit at skruen forsvant med de andre delene.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det første som kommer ut med braketten av, er samtalehøyttaleren. Denne sitter løst festet på undersiden av den øverste kabelbiten med frontkameraet på enden, og kan enkelt plukkes ut. Bare vær forsiktig med å ikke ta direkte på de gullfargede kontaktpunktene, ettersom disse kan slutte å fungere dersom de blir fettete.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med samtalehøyttaleren ute er det ikke noe særlig mer vi får løs uten å begynne å røske løs lim, så her smalt vi nok en gang frem varmepistolen og gav toppen en god omgang. Frontkameraet var allerede ute av sin plastbrakett, så vi fjernet like godt den fastlimte braketten først.

Små plastbraketter som må ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Deretter lirket vi opp de andre sensorene, og avslørte enda en plastbrakett i toppen av plastrammen. Den eneste delen av elektronikken som nå fortsatt satt fast i skjermen var mikrofonen (den gullfargede firkanten), men med litt ekstra oppvarming kunne også denne enkelt fjernes.

...oooog der kom hele sensor-klyngen ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dét var hele kabelsalaten fri, og kunne tas ut og legges til side. Den nye skjermen vår kom ferdig utstyrt med limflate, høyttalerholder og høyttalerfilter, så bitene under mikrofondelen trengte vi ikke ta ut og overføre i akkurat denne reparasjonen. Du kan se både den lille braketten som holder lyssensoren på plass og de små delene vi ikke trengte å flytte over i bildet under:

Enda en brakett må ut, og de to teipbitene LCD-skjoldet er festet til må kuttes. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

LCD-skjoldet kan endelig fjernes

Med både topp og bunn skrudd ut, var det på tide å fjerne det svære LCD-skjoldet som dekket hele baksiden. Her så vi med én gang at Apple hadde gjort en rekke nye ting.

For det første var det nå ikke bare ett metallskjold, men to. Dette var, som vi tidligere forklarte, for å gi oss den nye 3D Touch-funksjonaliteten. Dermed var det også (heldigvis) kun det ytterste skjoldet vi faktisk måtte ta ut og omplassere til den nye skjermen, noe som forenklet jobben betraktelig.

Skjoldet tas ut. Her ser du også at det virkelig er to skjold, og at teipen er kuttet av (høyre). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For det andre var skjoldet nå festet med to teipbiter på hver side ut mot to utstikkere i toppen, inn til selve panelet. Disse måtte derfor kuttes før vi kunne fjerne skjoldet (joda, vi kunne skrapt dem av, men de satt fryktelig godt og er sannsynligvis ikke spesielt viktige).

Også tre skruer på hver side av LCD-skjoldet måtte av. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Men aller viktigst var det å fjerne alle skruene. Som før satt det totalt seks skruer, tre på hver side, men i motsetning til før satt nå disse skruene helt latterlig godt fast – selv med riktig skrue-bit og bestemt kraft. Derfor endte det med at vi faktisk ødela én av skruene, og måtte klippe den av. I en senere reparasjon vi gjorde av en annen iPhone 6S, unngikk vi problemet elegant ved å legge klipsene hardt inntil en bordkant mens vi skrudde dem ut.

I motsetning til tidligere hadde Apple nå også lagt til enda en skrue, men denne gangen på et ganske uventet sted: tverrstilt i toppen. Det vil si, en skrue festet til panelet via en skrue festet innover mot sensorkablene:

Denne skruen satt på et veldig merkelig sted. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Takket være plasseringen hadde vi trengt et lengre skrutrekkerhode for å skru den ut på en behagelig måte, men etter en del knoting fikk vi da skruen ut av plassen sin. Nøyaktig hvorfor Apple har plassert denne skruen her vet vi ikke – kanskje for å unngå virbrasjoner i samband med den nye 3D Touch-teknologien? Uansett, så virker det litt unødvendig, og det gjør en allerede tidkrevende jobb enda litt mer tidkrevende – og også litt mer utstyrsspesifikk.

Nuvel. Med panelet av kunne vi fiske frem den andre skjermen, og begynne på remonteringen.