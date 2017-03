Mang en telefon har tatt turen innom våre lokaler, og et lite knippe (u)heldige enheter har også endt på reparasjonsbenken vår. Ja, nylig endte sågar en iPhone 6S sine dager på reparasjonsbenken – men den ble da også vekket til live igjen.

Vi har imidlertid holdt oss til mobiltelefoner – men det er da andre ting som også ødelegges der ute. Først og fremst kanskje nettbrett, som i likhet med mobiltelefoner er sårbare fordi skjermen ligger åpen og ubeskyttet opp i dagen. Dermed skal det ikke store fallet til før glasset går i tusen knas, ofte med den konsekvens at også panelet takker for seg.

NB: Guider følges på eget ansvar! Alle guider på Tek følges på eget ansvar. Å reparere en telefon selv kan føre til betydelig skade og/eller ødelegge enheten, og du er selv ansvarlig dersom du forsøker uten profesjonell hjelp.

Men er det egentlig så veldig mye vanskeligere å reparere et moderne nettbrett enn en mobiltelefon? Det virker å være en slags konsensus ute i diverse reparasjonsforum på nettet om at nettbrett og datamaskiner er mer «heavy duty»-operasjoner enn enkle skjermbytter på mobiltelefoner.

Samtidig er YouTube stappfullt av folk som utfører skjermbytter på nettfjøler med utstyr som ser ut til å være hentet i kjøkkenskuffen, så hva man skal tro er ikke helt enkelt å forstå.

Da vi fikk tilbud om å bytte skjerm på en forholdsvis ny iPad Air 2, bestemte vi oss derfor nokså raskt om å forsøke å gjennomføre dette med utstyret vi allerede hadde i stallen. Det vil si, utstyr iFixit egentlig anbefaler først og fremst til mobiltelefoner – og som ikke i første rekke er beregnet på større skjermer.

Slik så iPad-en ut før skjermbytte. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For det første hadde vi en sterk tro at det kom til å fungere på et eller annet vis, og for det andre: desto enklere vi kan holde det her, desto enklere kan dere der ute holde det når dere selv eventuelt skal følge guiden vår.

Ny skjermdel. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Uansett: siden vi hadde tatt på oss oppgaven med å bytte skjermen, var det bare å sette seg ned og bestille en ny skjerm fra det store internettet. Omtrent en uke senere dumpet det ned en splitter ny og tilsynelatende helt finfin iPad-skjerm i postkassa, og reparasjonen kunne starte.

Demontering: En utfordrende skjerm å få av

Her hadde iPad-en falt i gulvet og knust. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Utstyret vi bruker Ifixit Smartphone Kit IF145-273-1 Du kommer langt med vanlige verktøy, men vi gjør dette såpass hyppig at vi bestilte et sett fra iFixit.

Vel, så var det dette å starte da. For hvor starter man egentlig på en så svær skjermflate? Svaret ble i de to nederste hjørnene, der spesielt ett hadde en solid knusefaktor over seg allerede. Det var et fall på dette hjørnet som gjorde at hele skjermen røk i utgangspunktet, og med oppsprukket glass var det noe lettere å få innpass under limet.

Vel, noe lettere er kanskje en overdrivelse. Dette glasset satt skikkelig godt fast! Kanskje ikke så rart, siden det tross alt er mye mer vekt som skal holdes på plass her enn i en mindre mobiltelefon.

Å få en glippe mellom skjermen og rammen var ikke bare lett. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Her trengtes det rikelig med varme...

Her var det uansett bare å dra frem varmepistolen fra skapet først som sist, og gi skjermrammene en skikkelig omgang med varme. Optimalt sett skulle vi gjerne hatt en oppvarmbar «pølse» slik som blant annet iFixit ofte benyttet, og en kraftigere sugekopp enn den vi hadde hadde nok også vært et sjakktrekk.

Løsningen ble – foruten rikelige mengder varme påført i flere omganger – å benytte mange, små plastplektere og en brekkebladkniv for å få innpass under glasset. Sugekoppen ble av mindre nytte, rett og slett fordi det var vanskelig å få motstand når vi dro opp fordi vi ikke kunne holde rundt hele enheten.

Mange plastplektere måtte til, og glasset sprakk opp og datt av underveis. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Som du kan se i videoen over, så var vi forsiktige med å varme lenge på ett område av gangen – spesielt der fingeravtrykksleseren og frontkameraet befant seg. Dette var for øvrig en prosess vi gjentok utallige ganger, samtidig som stadig flere plektere fant veien inn langs sidene av iPad-en.

Skjermen kunne løftes mot bunnen, der den var festet med skjermkabler. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Mye glass sprakk av på veien, men til slutt kom vi oss helt rundt hele rammen. Da oppdaget vi også at vi i farten hadde startet i det som essensielt var feil side – altså bunnen. På iPad Air 2 er nemlig skjermen festet med skjermkabler nederst, ikke øverst som mange andre enheter (inkludert Apples egne telefoner).

Det var imidlertid uproblematisk, ettersom vi hadde vært svært forsiktige hele tiden med å ikke løfte for høyt. Etter litt lirking fikk vi løs toppen, og kunne dermed vippe opp hele skjermdelen mot bunnen.

Som vanlig fant vi et objekt å lene skjermen i 90 grader inntil, slik at skjermkablene ikke kom under press. Det som møtte oss så egentlig ganske kjent ut, ettersom det lignet en god del på Apples innmat-design på diverse iPhone-enheter.

Alle skjermkablene var tredd under en stor metallbrakett, med tre skruer av forskjellig lengde som måtte tas ut. Skruene var heldigvis vanlige stjerneskruer, så her gikk alt på skinner.

Metallbraketten måtte av før kablene kunne kobles vekk. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med skruene ute var det bare å poppe av kontaktene med et plastverktøy. Det var totalt tre kontakter, og denne prosessen er mer eller mindre risikofri – så lenge du ikke benytter for mye kraft. Om du må bruke mye kraft, presser du sannsynligvis feil sted. Da risikerer du å ødelegge hele kontakten om du er uheldig. Et lite knepp er alt som skal til, og så er kontakten løs.

Skjerm og kropp med festesidene mot hverandre. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med kontaktene av løsnet også hele skjermen, og vi kunne endelig beskue innmaten i all sin prakt. Det første vi lot merke til, var det rett ut sagt enorme batteriet. Nesten hele innsiden av en iPad Air 2 består nesten utelukkende av det todelte batteriet, mens selve elektronikken er presset inn mot den éne siden, toppen og bunnen.

Slik ser en iPad Air 2 ut inni. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Spesielt i toppen og langs siden ligger mesteparten av elektronikken. Hovedkortet ligger langs sistnevnte side, med alle de viktigste komponentene som lagring, prosessor, grafikkdelen, minnet og alle de små modulene som driver de trådløse teknologiene vi omgir oss med.

Detaljer fra innsiden av iPad-en. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Unntaket er 4G-tilkoblingen, som er plassert i en egen plastmodul i toppen. Dette er imidlertid kun på modeller som er utstyrt med slik funksjonalitet, i likhet med SIM-kort-plassen nederst langs siden, rett over skjermkablene.

Med denne relativt enkel prosessen over, var det uansett bare å gyve løs på neste del av reparasjonen: å få på den nye skjermen.