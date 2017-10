Ikke så altfor sjeldent finner sønderknuste mobiler av ymse slag veien til undertegnedes reparasjonsbenk, og nå er det jammen meg liv laga for en ny.

Det er sågar på tide med en reparasjon av en av fjorårets desidert beste toppmodeller – kamerakongen Samsung Galaxy S7.

NB: Guider følges på eget ansvar! Alle guider på Tek følges på eget ansvar. Å reparere en telefon selv kan føre til betydelig skade og/eller ødelegge enheten, og du er selv ansvarlig dersom du forsøker uten profesjonell hjelp.

Vi snakker altså om den flate, litt mindre utgaven av Samsungs forrige flaggskip – ikke den buede storebroren Galaxy S7 Edge.

Og takk og lov for dét, for som du snart skal få både se og høre om er basismodellen vanskelig nok å hanskes med selv uten buet glass og skjerm.

Den spesifikke Galaxy S7-enheten som dumpet ned hos oss hadde helt tydelig hatt et ganske ublidt møte med det vi uten større bakgrunnskunnskap kunne se måtte være et gulv av noe slag. En typisk, skade, med andre ord.

Baksiden var imidlertid uskadet, noe som slett ikke alltid er tilfellet når en telefon har glass på begge sider og har deiset ukontrollert i bakken.

Har du derimot bare knust baksiden, kan du anse deg som heldig – den må nemlig av uansett hva du skal foreta deg på innsiden av en S7. Dermed kan du benytte de første og siste delene av denne guiden til akkurat det formålet om det er det eneste som skal gjøres.

Men først, la oss titte på delen vår. Galaxy S7 er en svært lett telefon å skaffe skjerm til, men som alle OLED-skjermer er det en svært dyr del å kjøpe. Du skal fort opp i en tusenlapp eller mer for en «original» skjerm, og S7 Edge er det enda verre med. Samtidig er det utvilsomt stadig billigere enn å kjøpe en helt ny telefon, så det blir jo en vurderingssak.

Demontering – La oss starte med å ta ut SIM-kortluka

Knust skjerm, hel bakside. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nå er det mulig å undersøke litt på nettet først, men en tommelfingerregel for alle mobilreparasjoner er å fjerne SIM-kortluka før man starter. Ofte sitter disse fast i hovedkortet, og forsøker du å fjerne dette uten å ta ut luka kan du fort både brekke og dermed totalødelegge telefonen din før du vet ordet av det.

Delene våre, og litt forhåndsarbeid. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med luka ute av veien, startet vi på oppgaven som ubønnhørlig melder seg med nær sagt alle vanntette glassmobiler: oppvarming av telefonen. Nærmere bestemt av baksiden, i Galaxy S7 sitt tilfelle.

Én ting skal være sikkert: Samsung skal ha ros for å bedrive skikkelig vanntetting i enhetene sine. Sony sysler også med dette i sine mobiler, men her skal limet som regel kun oppfordres litt vennlig med varme for å slippe løs skjermer og bakglass.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I Galaxy S7 er historien en helt annen, og har du ikke trening i å løsne glass fra mobiler fra før av kan du sannsynligvis like godt kjøpe et nytt bakglass med én gang.

For det gamle, ja, det brekker du høyst sannsynlig i prosessen med å få det av.

En annen faktor som gjør det hele vanskeligere, er at glasset er kurvet. Det betyr at våre vanlige verktøy ikke har nubbsjans til å komme rundt hjørnene eller innenfor kurven uten å skade glasset. Løsningen er heldigvis enkel: spillekort i plast.

Start med brekkebladkniven, og jobb videre med spillekortene. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er et verktøy med uant potensiale, og muliggjør eksempelvis galskap som dette prosjektet her. Kombinasjonen av egenskapene bøyelighet og en tykkelse på skarve millimeteren gjorde kortene ideelle til å sno seg rundt alle sider av glasset og – i kombinasjon med generøse mengder oppvarming i ny og ne – kutte limet og glasset løs fra rammen.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Etterhvert begynte vi også å stikke plastplektere inn under glasset, for at det ikke skulle feste seg til rammen på nytt når vi først hadde fått én seksjon løs.

Hele prosessen tok vel og godt 10 minutter med lirking, oppvarming og nervøsitet – men belønningen var heldigvis stor: glasset kom endelig av, og avslørte de kraftige komponentene på innsiden:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Eller, ikke egentlig. Selv om glasset nå var av var det i første omgang ikke så mye vi fikk se. Over nesten hele hovedkortet har Samsung nemlig plassert delen som sørger for trådløs lading (den store sorte platen). Dette er i bunn og grunn bare en kobber-spiral i fancy innpakning, som høyst sannsynlig brukes ganske lite til lading sammenlignet med den mer vanlige innpluggingsmetoden.

Enorme mengder (hyggelige) skruer

Akkurat i Galaxy S7 skal vi ikke utelukke at den kan ha en viss konstruksjonsmessig funksjon også, ettersom den er skrudd skikkelig godt fast i omtrent alle delene av telefonen. Det samme gjelder to plastbiter med deler fastkoblet i henholdsvis toppen og bunnen. Totalt er det 12 skruer som må ut før du kan fortsette her:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Skruene er ganske små, men heldigvis er ingen av dem dekket av papirlapper eller skumgummi (som produsentene kan sjekke om de vil se om du har tuklet med telefonen) eller av proprietær standard. Der Apple i eksempelvis iPhone 7 benytter ikke bare én, men to, typer proprietære skruer, er alle skruene til Samsung av standard Phillips #00-format.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dermed trenger du ikke noe annet enn et helt standard skruesett (av den lille varianten) for å få ut delene her. Digg. En annen fordel er at alle skruene er av samme lengde, så du slipper å sortere dem for senere remontering. Husk allikevel på å legge skruene et trygt sted (helst et sorteringsbrett) så du ikke mister dem i for eksempel – grøss – gulvteppet.

Med alle skruene ute kunne vi begynne å ta ut delene:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Først ut kom plastbitene i topp og bunn, som begge måtte lirkes opp med et plastverktøy og deretter poppes ut av en rekke klips for å gi etter. Mens den øverste plastbiten viste seg å ikke inneholde noen teknologiske komponenter, fulgte høyttaleren med ut på den nederste biten. Her så vi også en gummiring ved høyttalerens ende, som helt garantert er en del av Samsungs forsøk på å vanntette mobilen.

Du slipper heldigvis å bekymre deg for kabler og slikt her, ettersom høyttaleren snakker med hovedkortet over to små kontaktplater.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette gjelder også platen for trådløs lading, som med de to andre delene ute enkelt kan plukkes ut fra telefonen. Her er det hele seks små fjærkontakter som tar seg av jobben med å flytte strøm fra platen til batteriet (over).

Et helt arsenal av kontakter

Med alle disse delene ute, kommer endelig alle godsakene til syne. Samsung har visst gått for en turkisblå farge på hovedkortet sitt, noe som i bunn og grunn er en litt hyggelig forandring fra de utelukkende sorte og hvite delene i en del andre telefoner.

Nå er det heldigvis ingen flere skruer å fjerne, men derimot et helt arsenal av kontakter å poppe av:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nærmere bestemt 10 stykker, av litt ymse utforming. Felles for 8 av dem, er at de er av den «vanlige» typen. Det vil si: å poppe dem av og på føles mer eller mindre omtrent som å poppe de fargerike klossene av og på hverandre. Og på samme måte som Lego skal du heller ikke her benytte særlig stor kraft i prosessen – da ødelegger du sannsynligvis noe.

For øvrig: den ene kontakten vi markerte over tilhører frontkameraet, som egentlig fint bare kan henge på kortet videre. Så du er ikke beina nødt til å poppe av akkurat denne kontakten.

Et plastverktøy som det under er ideelt for formålet:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I tillegg finner vi to signalkabler med runde kontakthoder helt nederst på hovedkortet, som krever en litt annen fremgangsmåte. De er også betydelig vanskeligere å få på plass igjen i etterkant, både på grunn av størrelsen og fordi kontaktene ikke automatisk legger seg i riktig posisjon som de andre kontaktene:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med alle disse kontaktene poppet av skulle man kanskje tro vi var ferdige med denne delen, men den gang ei: på undersiden (!) av hovedkortet sitter nemlig enda en kabelkontakt festet, helt nederst i enden av den lange enden av kortet. For å få tilgang til denne må selvsagt kortet løftes opp, men her må du være forsiktig så du ikke moser kabelen i enden av det som effektivt blir en lang brekkstang med kostbar mobiltelefoninnmat:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi var ganske nervøse på dette tidspunktet, både fordi det å holde hovedkortet fortsatt festet til telefonen er risikabelt i seg selv (noe å pirke under kortet for å få det opp også er, for øvrig) og fordi kabelen nå var veldig utsatt. I denne ubehagelige posisjonen er du beina nødt til å poppe av kabelkontakten, noe vi da til slutt klarte. Forhåpentligvis uten å skade noe i prosessen:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dermed var hele hovedkortet omsider fritt, og de to eneste delene vi hadde latt sitte fastkoblet var hoved- og frontkameraet:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

...og så brøt helvete løs

Alt du har sett til nå er egentlig nokså standard prosedyre ved mobilreparasjoner for tiden. Det som kommer videre, vel, det kan ikke sies å være like standard. Før vi kommer inn på det, skal vi imidlertid se hvordan vi fikk ut det fastlimte batteriet.

Før vi raser videre kan vi imidlertid bare kjapt nevne at om du har en ødelagt Micro-USB-port eller hodetelefoninngang, så kan disse delene enkelt byttes ut på dette tidspunktet. Hvordan? Vel, det er bare å plukke ut det lille kretskortet i bunnen av telefonen, og alle delene som følger med. Så setter du bare inn et erstatningskort.

Her sitter en del viktige deler som kan trenge å skiftes ut etterhvert. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Uansett: foruten skjermen var batteriet den eneste delen vi fortsatt var nødt til å få ut, og i motsetning til eksempelvis Apple har ikke Samsung installert noen «magic pulltabs» eller på noen annen måte gjort det enkelt å få ut batteriet fra Galaxy S7. I stedet sitter det rett og slett kraftige limbånd på undersiden, og selv med dugelig oppvarming og generøs (og delvis brutal) oppmuntring fra plastverktøy av ymse slag tok det ganske mye tid og krefter å få ut denne delen:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Noe av forklaringen er selvsagt at vi også var veldig påpasselige med å ikke skade, bøye eller brekke batteriet i prosessen – da kan du potensielt pådra deg verre ting enn bare ødelagt telefon. Brannskader, for eksempel.

Skjermpanelet (den sorte flaten) er nakent under batteriet... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med batteriet ute så vi noe ganske besynderlig: AMOLED-panelet ligger åpent tilgjengelig i et hull i metallplaten i midten av telefonen. Dette betyr to ting:

Oppvarming er alfa og omega

Skal du bare bytte batteriet, må du være ekstremt forsiktig når du tar det ut. Skraper du borti panelet øker du også utgiftene dine med en god tusenlapp i samma slengen. Samsung har gitt oss en ekstra bakvei for å pirke av skjermen.

En annen ting vi allerede nå var ganske sikre på, var at sjansen for at vi ville få av den gamle skjermen i fungerende tilstand med ett sank til null.

Antagelsen var helt korrekt, skulle det vise seg. Samsung hadde nemlig, i tillegg til å ha lim langs kanten av skjermen, limt fast hele panelet til metallplaten. Det merket vi fort da vi begynte å varme opp og skyve kort innunder panelet:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som du kan se i bildene over var det ekstremt vanskelig å få kortene på undersiden av panelet, og vi ga ganske fort blanke i om vi skar i selve skjermen eller i limet rundt. Her var det bare å kjøre på med minste motstands vei, for ett var sikkert – skjermen ville uansett ikke overleve prosessen. Som du kan se var det også svært vanskelig å ikke skade emaljen på undersiden av glasset, et problem vi hadde med bakglasset også (om enn ikke i samme skala).

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med enda mer oppvarming, svært mye pirking, sugekopparbeid og enormt mye kutting og lirking med plastkortene greide vi endelig å få av skjermen. Selv om du garantert myste gjennom bildene over på et par sekunder, var prosessen bak dem en godt over 20 minutters øvelse i, eh, brutalitet og tålmodighet.

Det synes i resultatet under...

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den gamle skjermen var garantert ikke lenger funksjonell, så nå måtte vi sette all lit til at den nye delen kunne overta jobben som pikseladministrator.