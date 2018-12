GUIDE: 12 apper for din nye mobil

Før i tiden kom nye telefoner med masse innhold rett ut av esken. Ulempen var at å legge til innhold gjerne ikke var så enkelt, og ofte ikke mulig i det hele tatt. I disse dager er mobilene våre PC-er, og langt mer avanserte. Men de fleste kommer relativt ribbet for innhold - de er blanke ark som du skal fylle med innhold selv.

Siden det er jul er det ikke helt utenkelig at du som har klikket på denne artikkelen enten har fått en mobiltelefon i julegave, eller venter på en som skal hentes eller leveres senere.

I så fall skal vi prøve å liste opp noen av de viktigste og beste appene du kan laste ned til det nye lommegliset ditt.

Vi begynner med å gå gjennom noen av appene du kanskje vet om, men som likevel oppfattes som obligatoriske av mange. De færreste av disse trenger noen nærmere beskrivelse - dette er i praksis kun en huskeliste.

Snapchat

Facebook

Facebook Messenger

Twitter

Instagram

Youtube (iOS)

Vipps

Eventuelle strømmetjenester du abonnerer på

Apper som hører til de tilkoblede produktene dine (IoT)

Vi spurte leserne våre hvordan deres perfekte iPhone-hjemskjerm så ut »

Disse kan også være viktige

RuterBillett

Bilde: Ruter/App Store

Vi får starte ballet med en litt Oslo-sentrisk app. Men RuterBillett er en betydelig enklere måte å holde seg med aktiv billett for kollektivtrafikken i og rundt Oslo på enn å fomle med kort som må fylles på og aktiveres. Det er god oversikt i appen over hvilke aktive billetter du har, og er din nye telefon en iPhone kan du også få opp oversikt over de aktive billettene dine i Siri-skjermen som dukker opp når du blar til venstre, forbi den første appskjermen din.

RuterBillett-appen er svært praktisk enten du er fastboende eller tilreisende. Du som allerede har forfattet første strofe i «nord for Sinsen-krysset»-brevet kan betrakte dette som en generell anbefaling av tilsvarende løsning der du bor. For billett på mobil - det er praktisk.

Last ned RuterBillett:

OSL-appen

Bilde: Oslo Lufthavn AS/Google Play

Hvis du skal ut på langtur i løpet av året som kommer, er det ikke utenkelig at den turen går via Oslo lufthavn, tidligere kjent som Gardermoen. Og er det en ting som har holdt oss reisende mennesker sammen de siste tiåra, så er det fellesskapet under opplysningsskjermen på flyplassen.

Det fine med en god flyplassapp er at du får all den informasjonen og mer til i lomma. Er du på jakt etter et sted finner du også kart over terminalene der, og du som skal hente noen kan se om flyet deres har landet. Det varierer om andre flyplasser har slike apper, men verdt å nevne er det at også London Heathrow har sin egen. Kjapp tilgang på slik informasjon, gjerne i flysetet før du spankulerer ut av den bevingede hermetikkboksen kan utgjøre forskjellen på om du rekker eller mister neste fly. Og det kan ta tid å laste ned og installere disse, så om du reiser litt er dette veldig kjekke verktøy å ha på lur.

Last ned OSL:

Google Maps

Bilde: Google/App Store

Denne anbefalingen går til deg som har fått en Apple-telefon til jul, ettersom Google Maps er standardvare og inkludert på Android-mobiler. Apples egen karttjeneste blir stadig bedre, men Google har fortsatt et forsprang, og enkelte steder kan det forspranget være avgjørende. Du kan for eksempel oppleve at veiarbeid ikke blir varslet hos Apple, mens Google har full oversikt både over arbeidet og hvor du skal kjøre for å slippe unna.

Uansett er det slik at dersom de to tjenestene generelt var like, ville de hatt små ulikheter i enkeltfunksjoner. Så muligheten til å få en «second opinion» er i mange tilfeller kjærkommen, selv der Apple også har fått med seg det grunnleggende. Men et lite irritasjonsmoment er at Google Maps enn så lenge ikke fungerer i Carplay-modus, så der må du klare deg med Apple Maps. I hvert fall foreløpig.

Last ned Google Maps:

Shazam

Bilde: Shazam/App Store

For oss som er glade i musikk kan det være frustrerende å komme inn på et sted midt i en ukjent kremlåt som man vet man ikke kommer til å få lest opp navnet på. Shazam er appen for slike situasjoner, og i likhet med flyplass-appene bør den ligge klar på telefonen for å være nyttig. Som regel tar det lenger tid å laste ned appen enn du har, dersom det skal være nok låt igjen å identifisere. Med mindre det er snakk om progrock eller deep house, da, der låtene gjerne strekker seg ut mot ti minutters lengder.

Med Shazam på telefonen holder det å trykke på den store S-knappen, og vente på at telefonen skal ta opp og gjenkjenne musikken. Som regel fungerer dette bra, men av og til støter man på innhold den ikke gjenkjennes. SoundHound er en alternativ app som noen ganger gjenkjenner ting Shazam ikke tar, så vil du være sikrest mulig har du begge.

Last ned Shazam:

Snapseed

Bilde: Google/App Store

Googles bilderedigeringsverktøy gir deg nær fullverdig bilderedigering rett på mobilskjermen. Og appen er, som det meste Google tilbyr, gratis å laste ned og bruke.

Her kan du beskjære bildene, du kan justere farger og du kan også redigere RAW-bilder som er tatt med all informasjonen som er tilgjengelig rett fra kamerabrikken. Det viktigste fra større redigeringspakker du ikke får her, er muligheten til å jobbe med lag. Men ellers har du betydelig flere verktøy her enn du har i mobilens vanlige redigeringsverktøy.

Det kan nevnes at det også finnes en del apper i Adobes Photoshop-serie som er gratis og gode på mobilskjermen hvis ikke Snapseed oppfyller redigeringsbehovet ditt.

Last ned Snapseed:

TuneIn Radio

Bilde: TuneIn/App Store

Radio på mobilen er kjekt å ha. Enten det er våre hjemlige kanaler eller utenlandske tungvektere som BBC kan du lytte til dem via TuneIn Radio. Her ligger det også en mengde mindre og rene strømmekanaler. Appen har også en egen avdeling som fokuserer på nyheter, men der er det ofte ikke alt som er relevant for oss nordmenn.

Men som samleapp for det du finner av strømbare radiotjenester er TuneIn en flott løsning. Du kan lage din egen kanalliste som knyttes opp mot din brukerkonto, hvis du velge rå opprette en. Den vanlige utgaven som vi lenker til her er gratis, men TuneIn kan også kjøpes i en reklamefri versjon.

Last ned TuneIn Radio:

WhatsApp

Bilde: WhatsApp/App Store

WhatsApp er fortsatt en av verdens mest brukte meldingsapper, og kan dermed være nyttig å ha i en del tilfeller. Det er for eksempel enkelt å dele posisjonen sin gjennom appen, og ringing og chat går via internett, slik at du ikke behøver å ha vanlig mobildekning når du bruker den. Men det må du ha når du setter opp appen, ettersom den kobles mot ditt mobilnummer.

Innenfor Europa blir det stadig mindre nødvendig med denne typen apper, ettersom ringing og meldinger som regel er inkludert i pakkene man har på tvers av grensene. Men spesielt hvis du reiser langt avsted kan WhatsApp bli nyttig.

Last ned Whatsapp:

Signal

Bilde: Signal/App Store

Signal er laget for å være en kryptert og sikker ringe- og meldingsapp. Både Facebook Messenger og Whatsapp kan krypteres, men der må det velges. Signal er laget for å være sikker fra topp til tå.

Enten du har noe å melde til myndigheter eller medier som noen kanskje ikke liker, eller du befinner deg i et land med omfattende overvåking kan Signal være en kjekk app å ha. Appen har ikke den aller største utbredelsen. Men mange av dem det er naturlig å kommunisere med via den, for å ta et nærliggende eksempel - journalister, har den ofte på lur.

Last ned Signal:

Bring

Bilde: Bring/App Store

Handleliste-appen Bring deler navn med en del av vårt hjemlige postvesen, men den har lite med post å gjøre. I stedet lar den deg og dine samarbeide om handlelisten, slik at den som tar turen på butikken vet hva det er tomt for i hjemmet.

En nyttig app enten man bare trenger huskehjelp selv, eller trenger å samordne seg med resten av familien så ikke alle kjøper hver sin palle dopapir på vei hjem.

Last ned Bring:

Bilde: Bacon Reader/Google Play

BaconReader

Reddit er er ett av verdens største nettforum og titt og ofte utgangspunktet for nyheter du ser en dag eller to etter i vanlige medier. BaconReader er en av de mest utbredte mobilleserene for dette forumet.

Enten du bare skal lese, eller poste og laste opp bilder kan BaconReader gjøre jobben enklere for deg. Du kan også velge blant en mengde grafiske temaer og tekststørrelser hvis du trenger.

Last ned Baconreader:

New York Times

Bilde: New York Times/Google Play

Hvis du er på jakt etter internasjonale nyheter finnes det mye å velge i. Men New York Times er kanskje det huset som fokuserer mest på nye nyhetsopplevelser, har app og et globalt innhold. Appen laster automatisk ned siste døgns artikler for deg, slik at du har mye rart å bla gjennom, også etter at du eventuelt må skru på flymodus på mobilen.

Selve appen er gratis, men New York Times krever i utgangspunktet abonnement. Har du ikke det kan den likevel være kjekk å ha siden du får lese noen gratis artikler hver måned, før den begynner å mase om abonnement.

Last ned New York Times:

VG

VG-appen gir deg norske og internasjonale nyheter med og uten video og med varslinger, hvis du vil. Her får du en enkel og mobiltilpasset oversikt over hva som har skjedd i det siste uten å måtte innom nettleseren.

Appen gir også tilgang på nyheter fra en rekke andre nyhetskilder om du aktiverer For Deg-siden. VG-innholdet pluss en nyhetsleser for mange titalls andre kilder, altså.

OBS! Tek.no er eid av VG, og publiserer nyheter gjennom både VG.no og tilhørende app.

Last ned VG: