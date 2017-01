De aller fleste mobiler i toppmodell-segmentet som lanseres nå for tiden kommer med en eller annen form for manuelle kamerainnstillinger – det være seg eksponering, lukkerhastighet eller RAW-støtte. Spesielt gjelder dette Android-telefoner. Noen produsenter har imidlertid ikke tatt dette helt inn over seg, og leverer stadig ikke skikkelige manuelle innstillinger i sine kamera-apper.

Det betyr imidlertid ikke at muligheten for avanserte kamerajusteringer ikke finnes bygget inn i programvaren. Fra og med Android 5.0 Lollipop har nemlig alle produsenter hatt muligheten til å bygge inn slikt i sine telefoner. I mange tilfeller vil det dermed være mulig å hente frem funksjonaliteten. Hvordan? Ved hjelp av en app, selvfølgelig!

Det finnes mange alternativer der ute for den som leter etter manuelle kamerainnstillinger, og søker du på «manual camera» i Google Play dukker de mest populære opp. Men før vi raser videre: det er noen telefoner som trenger dette mer enn andre.

Mange alternativer, men ikke alle telefoner trenger ekstra app

Dersom du ikke har en toppmodell, er sjansen stor for at du ikke har noe særlig til manuelle innstillinger å leke deg med. Dette gjelder med andre ord nær sagt alt nytt du kan kjøpe for under 4 000 kroner, en prisklasse som ellers har blitt tilgodesett med mye fint det siste året.

G4 Plus er en av få billigmodeller med en god kamera-app og fullverdige, manuelle innstillinger. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no/skjermdump/montasje

Eksempelvis kan vi nevne Huaweis ellers fantastiske Honor 5X, som ikke tilgodeses med noe særlig utenom et par forhåndsdefinerte moduser. Heller ikke Samsungs Galaxy A5 (2016) har noe særlig til manuelle innstillinger, utenom ISO og eksponeringskompensasjon. Dette er dessuten telefoner i det øvre sjiktet. I de nedre sjiktene, der for eksempel LG K10, Lenovo Vibe C2 Power og Xperia E5 regjerer for tiden, kan selv slike enkle tilpasningsmuligheter være fraværende.

Det store unntaket er egentlig Motorolas Moto G4 Plus, som har full manuell kontroll og et fantastisk kamera rett ut av boksen.

Enkelte produsenter leverer heller overhodet ingen manuelle innstillinger på flere av toppmodellene sine, utenom ISO, eksponeringskompensasjon og enkle hvitbalanse-valg.

En slik produsent er Sony, som heller har valgt å legge ved en lang rekke forhåndprogrammerte moduser i Manuell-modusen sin. For de fleste tilfeller godt nok, men det er for de fleste henseender stadig en slags automatisk kamerafunksjon.

For å få full kontroll må du dermed ha en app, og disse finnes det et godt knippe av der ute. For at du skal slippe å lete deg ihjel har vi prøvekjørt de forskjellige appene litt, for å finne ut hvilke som duger og hvilke som ikke gjør det. Flere fungerer godt, men med litt varierende resultat fra telefon til telefon. Derfor knabbet vi med oss et lite knippe ulike modeller, for å teste hvordan appene oppførte seg rundt om.

1. Manual camera – den eldste og mest utviklede løsningen

Kameragrensesnittet i Manual Camera.

Den kanskje beste, manuelle løsningen som finnes på markedet i dag heter enkelt og greit «Manual Camera». Undertegnede har brukt den en god del, og synes den fungerer utmerket. Den kan være litt kresen på hva slags telefoner den gir tilgang til de manuelle funksjonene, og i flere andre apper vi har testet får vi innstillingsmuligheter Manual Camera påstår vi ikke har.

Men for de fleste formål er dette en stabil, funksjonell og i mange tilfeller bedre kamera-app enn mange medfølgende løsninger vi har sett. Spesielt en god del billige telefoner kan dra nytte av mulighetene du får her.

Grensesnittet er pent og rent, med enkle og forståelige valg. I nederste høyre hjørne får du tilgang til et rullehjul i god gammeldags systemkamera-stil, og til de fleste formål er det faktisk like funksjonelt som på de analoge variantene. Rullehjulet er dynamisk, og tilpasser seg etter hvilken innstilling du velger.

Fokuskontrollen fungerer også som smurt i Manual Camera. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Innstillingene finner du på venstre side i appen, og inkluderer eksponeringskompensasjon, lukkertid, ISO, fokus og hvitbalanse. Øverst finner vi dessuten blitsen. Aktiverer du tannhjulet over utløserknappen, kommer en rekke undervalg til syne som to undermenyer fra begge sider. Her får du blant annet muligheten til å vise histogram og RGB-histogram, rutenett av ymse slag, velge oppløsning og andre småting. Støtter telefonen det, kan du dessuten velge mellom JPG- eller RAW-fotografering.

Vår Xperia X fikk ikke dette valget, og uten å betale for en fullversjon kunne vi heller ikke velge en oppløsning høyere enn 8 megapiksler. Ettersom dette er telefonens standardoppløsning i automodus uansett, gjorde det ikke fryktelig mye.

Du får en rask innføring i Manual Camera. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

For andre telefoner, så som LG K10 og Lenovo C2 Power, er valgene betydelig mer begrenset. Allikevel er appen et svært godt alternativ, all den tid den fungerer ypperlig og kun unntaksvis hakket eller stanset opp. Ved ett tilfelle avsluttet den på mystisk vis av seg selv, men vi greide ikke å reprodusere det.

Dersom du lurer på hva slags manuelle innstillinger mobilen din støtter, har skaperne av Manual Camera dessuten laget en egen «kompatibilitetstest». Denne sjekker raskt hva telefonen støtter, og gir en kortfattet oversikt over hva du kan forvente. Praktisk!

2. Camera FV-5 – et mer tilgivende alternativ

Vi surret oss inn i mange andre alternative kamera-apper der ute, og mange fungerte svært dårlig. Én av de som ikke gjorde det, var den noe kryptisk navngitte appen «Camera FV-5». Appen kommer i to utgaver, én gratis (men begrenset) og én fullversjon som koster et par slanter.

Vi prøvde ut begge to, og for de fleste formål vil du nok neppe trenge fullversjonen. Du får tilgang på noen flere oppløsninger, og RAW-fotografering (PNG) dersom du ønsker det. I tillegg blir et par andre mindre viktige valg tilgjengelige.

Her lekte vi oss med lukkertiden, og laget blant annet et lysmaleri. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Grensesnittet i appen som helhet er ikke like godt som i Manual Camera, men får jobben gjort. Her er det litt mer pragmatiske hensyn som har styrt utviklingen, og både lukkertiden, blenderåpningen, ISO-en, hvitbalansen oppdateres kontinuerlig pinlig nøyaktig i toppen av menyen. I bunnen finner du manuelle valg for et par av disse, samt for fokus og eksponeringskompensasjon.

På venstre side finner du andre valg, blant annet lukkertiden. seks valg for blits og tilgang på innstillingsmenyen. I innstillingene er det virkelig alt mellom himmel og jord av muligheter, og du kan tilpasse alt fra filnavnet og mappen bildene lagres i, til forhåndvalgte tilpasninger på fargemetning, kontrast og skarphet. Til og med metadataene og tykkelsen på rutenettet kan tilpasses, og det er bare toppen av isfjellet.

Lukkertiden lar deg også tilpasse bildene i langt større grad, uten å øke bildestøyen eller bruke eksponeringskompensasjonen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Her får du altså valgmuligheter så det holder, men grensesnittet er ikke det mest intuitive vi har vært borti. Vi liker imidlertid at du simpelthen kan dra fingeren fra venstre side og innover for å bytte mellom front- og hovedkamera. Også en dedikert videoknapp er tilstede.

I Camera FV-5 (fullversjonen) fikk vår Xperia X dessuten tilgang på RAW-fotografering, noe Manual Camera ikke tillot. Også Lenovo C2 Power fikk flere valg, blant annet lukkertid. Dette kan være uhyre praktisk, for eksempel til bilder i dårlig lys der du har mulighet for å sette telefonen i ro, eller for å lage lysmalerier som vi forsøkte til høyre!

3. Bacon Camera – et alternativ når alt håp er ute

Enkelte telefoner, med en klar overvekt på billige budsjettmodeller, er ikke utstyrt med Camera2 API-en til Google, og vil dermed ikke kunne dra nytte av for eksempel Manual Camera eller Camera FV-5.

Bacon Camera er oversiktlig og funksjonelt. Foto: Skjermdump fra Google Play

Det finnes imidlertid en løsning, og den bærer det noe snodige navnet «Bacon Camera». Bacon Camera har ingenting med sprøstekt flesk å gjøre, men destod mer med manuelle kamerakontroller å gjøre.

Her får selv enkle mobiltelefoner tilgang på eksempelvis lukkertid, fokus, HDR og tilpassbar eksponeringsbrakettering, samt en mengde andre valg. Selve appen er dessuten en svært pen, ryddig og funksjonell sak, som glatt vil kunne overgå enkelte standardapper ute på markedet.

En ulempe med Bacon Camera er at nyere telefoner med Camera2 API ikke kan benytte seg av den, men da finnes det også bedre alternativer. Men du vil altså ikke kunne benytte denne appen på hverken Xperia X-en eller Samsung Galaxy S7-en din, eksempelvis.

Eksempelvis Lenovo C2 Power drar nytte av Bacon Camera. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dermed er nok dette en løsning du tyr til dersom intet annet fungerer, men det er heldigvis ingen vaklende nødløsning for dét. Grensesnittet er pent og moderne, med sidemenyer som er enkle å holde styr på. Opplevelsen ligger nærmere den du får i Manual Camera enn i Camera FV-5, og det er ment utelukkende positivt.

Det følger også med en rekke filtre, samt en egen album-visning for kjapp gjennomgang av bildene. Smart!

