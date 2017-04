En av de store fordelene med vanlige stasjonære datamaskiner er at du står helt fritt til å putte inn hva du vil i den, og at du kan skifte ut komponenter dersom behovene skulle melde seg.

Prosessoren er en av disse komponentene som kan byttes ut, og det er naturligvis en stor fordel ettersom dette fort kan være den dyreste enkeltdelen i hele PC-en – i den grad en prosessor med milliarder av transistorer kan kalles en enkelt del.

Sammenkoblingen mellom selve prosessoren og hovedkortet skjer gjennom det som kalles sokkelen. Dette er i praksis en stor kontakt som opp gjennom tidene har forandret seg i både form og størrelse, og den teknologiske utviklingen gjør at den fortsetter å forandre seg.

At soklene moderniseres er en av grunnene til at du ikke alltid kan bruke din gamle prosessor i din nye datamaskin, eller at du kanskje ikke kan beholde det gamle hovedkortet når du bytter til en nyere prosessor.

LGA og PGA

Samtidig med at sokkelen stadig forandrer seg, gjøres selve koblingen mellom prosessoren og hovedkortet på måter som har vært brukt i flere tiår. For oss som bygger PC-en selv, er det to hovedmåter vi bør kjenne til: LGA og PGA.