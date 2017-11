Svært effektiv og rimelig elektrisk tannbørste

Ok, ikke alle trenger nødvendigvis en elektrisk tannbørste, men det er ingen tvil om at man får mer effektiv tannpuss, bedre tannhelse og ikke minst bedre ånde av en automatisert prosess. Om dette er noe du tenker at far trenger, er sannsynligvis Philips Sonicare Flexcare midt i blinken, med svært effektiv plakkfjerning kun etter 2 minutters tannpuss.

Tannbørsten har også en easy-start-funksjon, som gradvis skrur opp styrken over 14 dager for å venne far til den nye, elektriske hverdagen. Dette er ikke Philips' toppmodell, men den er stadig vekk et knallgodt kjøp – til godt under 1 000 kroner.

Du får også med et praktisk ladeetui, og utskiftbare børstehoder.