GUIDE: Slik hevder de nye iPhonene seg mot konkurrentene

Batteri:

Tale: 25 timer

4G: 13 timer

Lyd: 65 timer

50 % opplading på 30 min

Tale: 20 timer

4G: 12 timer

Lyd: 60 timer

50 % opplading på 30 min

Tale: 25 timer

4G: 15 timer

Lyd: 65 timer

50 % opplading på 30 min

Tale: 29 timer

4G: 16 timer

Lyd: 59 timer

(95 timer med Always On Display Off)