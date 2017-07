Ikke veldig god, men den er i hvert fall veldig tett

Det positive ved Jensen Buddy er at den ser ganske frisk og fin ut, og at den takler støv og vann bedre enn de fleste. Men som høyttaler, når du setter lyden i fokus, er det ikke like mye å skryte av. Den spiller ganske lavt og ganske unøyaktig, og burde bare handles inn hvis du er livredd for at støv og vann skal skade den.