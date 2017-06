Hver gang Apple slipper en ny versjon av mobiloperativsystemet sitt, iOS, skriver vi at mobilen din blir som ny. I mange tilfeller har nemlig programvaren som kjører på mobilen din mer å si for hvordan du opplever den, enn et par endrede maskinvarespesifikasjoner.

Derfor var det med stor spenning vi fulgte Apples WWDC-lansering, hvor de viste frem den aller nyeste iOS-versjonen, iOS 11.

Den nye oppdateringen er tilgjengelig for testing senere i juni, men slippes ikke offisielt før til høsten, da trolig sammen med en iPhone 7S eller en iPhone 8.

Her er de viktigste nye tingene du kan glede deg til:

1: Helt nytt kontrollsenter

Slik funker det nye kontrollsenteret.

Trykker du hardt på noen av delene får du opp flere valg.

Kontrollsenteret fikk en liten oppgradering i fjor, men endringene holdt visst ikke. I år får iOS 11 et helt nytt kontrollsenter, med store knapper og ikoner. Fordelen er at alt er samlet på én skjerm igjen, slik at du får lettere tilgang til musikk- og lydstyring. På iOS 10 i dag er du nødt til å først sveipe opp og så mot venstre for å få opp musikkstyring.

Ved å trykke hardt på de forskjellige modulene får du opp flere funksjoner.

2. Kameraet tar nå bedre bilder i mørke omgivelser

Det skal være ganske lett å lage sammenhengede klipp som dette med den nye kameraappen.

Selv om iOS 11 bare er en programvareoppdatering lover Apple likevel at du vil kunne ta bedre bilder etter oppdateringen. Bilder i lav belysning skal blant annet bli bedre, noe vi ikke har testet nok til å kunne bekrefte enda. Det blir uansett svært spennende å se, spesielt sammenlignet med Samsung-mobiler som har vært ledende på dette feltet tidligere. Kan en programvareoppdatering virkelig være nok?

I tillegg har kameraappen fått et par hendige funksjoner som blant annet gjør det lettere å lage små, sammenhengende animasjoner.

3: App Store har fått en enorm overhaling

Slik ser nye App Store ut.

Applikasjonsbutikken har fått et skikkelig ansiktsløft i iOS 11. Så fort du åpner appen vil du nå møtes av en lekker hjemskjerm med store kort-lignende ikoner som faktisk ikke leder til apper, men til små artikler om apper. Derfra kan du naturligvis trykke deg videre til appen som blir omtalt, hvis du skulle ønske å laste den ned.

Apple har også valgt å separere spill i App Store fra andre apper, noe som sier litt om hvor viktig de mener spill har blitt for mobilplattformen.

4: Bedre skjermbilder

Hvis du tar et skjermbilde kan du nå redigere dem umiddelbart.

Du vet forhåpentligvis at du kan ta skjermbilder i iOS ved å trykke hjem- og av-knappen samtidig, men i iOS 11 blir denne funksjonen enda bedre. Hver gang du tar et skjermbilde nå dukker det opp et lite miniatyrbilde nederst i venstre hjørne på skjermen. Trykker du på bildet får du opp et redigeringsvindu hvor du kan beskjære skjermbildet og legge til tekst og tegninger.

5: Airplay 2 gir høyttalerne dine multiromsfunksjonalitet

Du skal kunne styre alle Airplay-høyttalere via Homekit-appen i iOS 11.

Med iOS 11 får mobilen din støtte for Airplay 2-protokollen, som rett og slett vil gi Airplay-enhetene dine multiromsfunksjonalitet.

Høyttalerne du tidligere har hatt koblet til mobilen via Airplay skal kunne samles på ett sted, og styres enten samtidig eller separat ved hjelp av et bare hendige knapper.

Høyttalerne skal bare trenge en liten programvareoppdatering for å støtte Airplay 2, og flere produsenter har allerede lovet at deres høyttalere vil bli oppdatert til høsten når iOS 11 kommer. Det inkluderer blant annet Denon og Libratone.

6: Flere CarPlay-funksjoner

Mobilen skal kunne automatisk skru av varslinger mens du kjører. Foto: Apple

Mange nye biler har støtte for Apple CarPlay, som er Apples måte å prate med bilens underholdningssystem. For en innføring kan du lese vår duell mellom CarPlay og Google-konkurrenten Android Auto.

Med iOS 11 på mobilen vil du få et par fine CarPlay-funksjoner. Den nyttigste nykomlingen er nok den nye «ikke forstyrr»-modusen du kan aktivere. Den kan gjenkjenne automatisk om du sitter i en bil og kjører,og forhindrer da varslinger fra apper slik at de ikke skal forstyrre deg. For hvor nyttig er det vel egentlig å se at du har fått en Tinder-match mens du er ute og kjører?

7: Bedre iMessage-synkronisering

Meldinger blir lagret i nettskyen nå, som skal gjøre det lettere å holde dem oppdaterte på hver enhet.

Apple har i lang tid latt deg få iMessage-meldinger til iPhone, iPad og Mac, men hvis du har brukt dette litt vet du at det ikke alltid fungerer helt smidig.I iOS 11 har Apple tatt grep slik at meldingene nå lagres i nettskyen, og synkroniseres på tvers av enhetene dine på en langt smidigere måte enn før gjennom iCloud. Sletter du en melding på én enhet, vil den umiddelbart slettes på de andre også. Tidligere ble du ofte sittende med duplikater, og måtte slette dem flere steder.

At meldingene lagres i nettskyen vil også gjøre det lettere å sette opp nye enheter, og du kan få hele meldinghistorikken din opp på nye enheter umiddelbart.

8. Ny og lekker Podcast-app

Dette er den nye Podcast-appen.

Podcaster har tatt av de siste årene, og selv om det har vært ganske lett å lytte til seriene du allerede følger, har det ikke vært så lett å oppdage nye og anbefalte podcaster. Det skal være lettere i den nye appen.

9. ARKit – en helt ny type apper

Ikke det beste bildet, men du kan i hvert fall se litt av hvor detaljerte AR-apper kan bli. Foto: Apple

Dette er ikke noe du umiddelbart vil se når du får iOS 11 på mobilen din, men tro oss – dette kommer til å ha stor påvirkning på appmarkedet fremover. Apple har nemlig laget utviklerverktøy for Augmented Reality (AR), også kjent som utvidet virkelighet på norsk. Du kjenner det trolig best fra apper som Pokemon Go, hvor appen bruker kameraet og sensorene i mobilen til å kunne vise monstre som tilsynelatende sitter rett foran deg.

Demoene Apple viste frem på WWDC var mildt sagt imponerende, og tyder på at framtidens AR-apper vil se helt utrolige ut. Nå gjenstår det bare å se om de kan bli nyttige også.

10: Siri kan nå oversette mellom språk

I iOS 11 blir taleassistenten Siri litt smartere, og kan nå oversette mellom en håndfull forskjellige språk. Norsk er imidlertid ikke støttet, men allerede nå kan hun oversette mellom engelsk til kinesisk, fransk, tysk, italiensk og spansk

11. Sveip ned for en ny låsskjerm

Sveiper du ned fra toppen av skjermen får du nå opp det ser ut som låsskjermen.

Sveiper du ned i iOS 11 får du nå opp det som ser ut som låsskjermen din, men de aller siste varslingene synlige. Sveiper du videre kan du imidlertid også se varslingene som du har fått tidligere på dagen, for å få en bedre oversikt over alt som har skjedd.

... Og mye mer

Dette er bare et lite utvalg av tingene vi har funnet i iOS 11 så langt, og det virker som det er mye mer på lur. Blant annet har mye av fokuset til Apple denne gangen vært på iPad-utgaven av iOS 11, noe vi fortsatt ikke har hatt anledning til å kikke på.