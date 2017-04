Neste uke går årets store databegivenhet, The Gathering, av stabelen, og tusenvis av spillinteresserte ungdommer vil i tradisjon tro flytte inn i Vikingskipet på Hamar. Selv om det finnes mye forskjellig du kan bruke tiden på i Vikingskipet er det ingen hemmelighet at det meste av tiden for de fleste vil gå med til å spille PC-spill. Da er det viktig å ha godt utstyr som klarer å drive de nyeste spillene, og riktig tilbehør som lar deg dra mest mulig nytte av spillopplevelsen.

Under har vi samlet en haug av saker vi har skrevet den siste tiden som du bør sjekke ut hvis du er på jakt etter nytt spillutstyr.

Handleliste for The Gathering 2017

Skjerm

Foto: Montasje

La oss begynne med det første du ser når du setter deg ned for å spille – det store lysende rektangelet vi kaller PC-skjemen. Det finnes et hav av forskjellige modeller som kan vurderes der ute, men frykt ei, for vi har en rekke gode forslag til deg i vår anbefaling.

Men før du hopper til anbefalingsartikkelen vår for PC-skjermer, eller rett til vår topp 10-liste, bør du tenke på et par ting:

Hvor mye penger vil du bruke?

Hvor stor skjerm trenger du?

Hvilken formfaktor skal den ha? 16:9 eller 21:9?

Hva slags panel ønsker du deg?

Hvilken oppløsning bør du gå for?

Hvor høy responstid kan du leve med?

Skal du bruke den med et Nvidia- eller AMD-grafikkort?

Dette er mange spørsmål, men alle er viktige å ta stilling til før du kjøper deg en ny skjerm. Dette går vi nærmere inn på i anbefalingsartikkelen vår, i tillegg til å tipse deg om par konkrete modeller:

Spillmus

Foto: Kristoffer Møllevik

Det neste steget er å finne en god spillmus du også er komfortabel med å bruke mange timer i strekk. Her har vi en håndfull artikler å lede deg til, og det eneste spørsmålet du må svare på før du går videre er om du vil ha en billig spillmus eller en dyr spillmus!

Foto: Logitech, Razer, Kingston, Creatice, Cooler Master, DICE | Montasje: Tek.no

Tastatur

Når du skal ha et tastatur til spilling er det stort sett bare mekaniske tastatur som gjelder for tiden. Kanskje ikke så rart – de er laget for å tåle en støyt, de holder i «eeevigheter» og de aller fleste av oss liker følelsen av å trykke på taster med mekaniske brytere.

Hodetelefoner

Foto: Kristoffer Møllevik

Med skjerm, spillmus og tastatur på plass gjelder det å tenke på lyden. The Gathering er et ekstremt bråkete miljø, så egentlig burde du kanskje sjekke ut vår samletest av trådløse, støydempende hodetelefoner, men gjerne uten skikkelig mikrofon de er ikke akkurat spesiallaget for gaming. Det er derimot hodetelefonene i vår samletest av trådløse surround-hodetelefoner, som alle har en solid mikrofonstang du kan bruke for å legge herlig slue taktikker med laget ditt når du spiller.

Grafikkort

Nå som du har tatt hånd om alt utstyret på utsiden av kabinettet er det på tide å se hvordan du kan høyne spillopplevelsen med litt heftig maskinvare. Den aller viktigste komponenten for spilling er naturligvis grafikkortet, så her er det absolutt verdt å spytte inn litt ekstra penger for å ha noe som holder stand med dagens krevende spill.

Hvis du er ute etter et nytt grafikkort bør du ta turen innom vår kjøpeanbefalingsartikkel av grafikkort, som guider til frem til riktig modell for deg uansett hva budsjettet ditt er:

Hvis du bare er ute etter det aller beste grafikkortet kan du også kikke på vår topp 10-liste:

Og, forresten. Tenker du mest på å spille esport-spill oppe i Vikingskipet? I så fall har vi en skikkelig gladnyhet til deg, og det er at du sannsynligvis ikke trenger et nytt grafikkort i det hele tatt. Se bare her:

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Prosessor/brikkesett:

Usikker på hvilken prosessor du bør ha, eller hva slags brikkesett du skal velge for å passe til resten av komponentene? Vi har laget guider for både Intel og AMDs nyeste utvalg:

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Lagring/SSD

I tillegg til en PC med heftig ytelse trenger du naturligvis også et sted å lagre alle spilene. Her gjør du nok lurt i å fylle opp kabinettet med noen prisgunstige harddisker, men til dine viktigste spill, og operativsystemet, bør du går for en SSD.

Bonus: Generelle tips til The Gathering

Hvis du allerede har alt du trenger av PC-komponenter: Grattis! Men før du drar bør du likevel lese guiden vår til hvordan du overlever dagene i Vikingskipet!: