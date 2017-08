Et mobilbytte skjer ofte fordi du simpelthen vil ha ny mobil. Det kan også skje etter alt fra uheldig omgang med vann, ufrivillige svalestup ned i parketten eller svette joggeturer med litt for fuktige forhold. Resultat: mobildød og ny mobil.

Nye mobiler har imidlertid en tendens til å koste både skjorta, katta og en halv nyre når de lanseres. Men det tar ikke lang stuper prisen raskt til et langt mer levelig nivå.

Spesielt på bruktmarkedet er det mulig å gjøre regelrette kupp. I Norge er det nokså enkelt å få en oversikt over brukt elektronikk, takket være tjenester som FINN, Shpock, letgo eller 'Tise.

Det kan imidlertid virke skummelt å skulle kjøpe seg «ny» mobil fra en vilt fremmed person. Dette er jo gjerne noe man legger både tid, penger og prestisje i å ha, og da er det praktisk at nyervervelsen ikke sier sayonara etter to-tre uker.

Det er nettopp det vi skal hjelpe deg med å unngå i denne artikkelen, hvor du skal få nyttige tips og generell veiledning gjennom bruktmobiljungelen.

Er det trygt å kjøpe bruktmobil?

Det er mange gode tilbud på FINN og lignende – men er det trygt? Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Kjøper du en ny mobil, er det som regel ikke så mange ting å uroe seg for. Produktet er nytt, produsenten garanterer at det kommer til å fungere og selgeren har ansvaret om det skulle bli ødelagt. I hvert fall så lenge garantien holder.

Ved et bruktmobilkjøp er det derimot flere spørsmål som dukker opp. Hvilke selgere er troverdige? Må jeg møte selgeren personlig, eller kan jeg stole på at han sender produktet i posten? Hvilke rettigheter har jeg som kjøper? Og ikke minst: hvilke smarttelefoner gir mest for pengene akkurat nå?

Konkrete mobiltips kan du lese om i denne saken. Her gir vi deg et lite overblikk over hvilke vilkår som gjelder ved et mobilkjøp fra et bruktmarked. Rent generelt er det faktisk nokså trygt å kjøpe mobiltelefoner brukt fra eksempelvis FINN, men det er allikevel et knippe tommelfingerregler du burde holde deg til:

1. Si at du er «interessert», ikke at du «vil kjøpe»

Dette er et veldig viktig punkt. Dersom du som kjøper uttrykker at du uforbeholdent har intensjon om å kjøpe en vare, kan selger anse det som en bindende kontrakt. Om du så skulle komme over et bedre tilbud og gå for det istedenfor, vil selger kunne gå rettens vei og avkreve deg mellomlegget som erstatning for forventet fortjeneste. Dette kalles kontraktbrudd, og reguleres av § 67 i kjøpsloven.

ALDRI skriv dette til en selger. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Heller enn å skrive at du «...vil kjøpe...» et produkt, burde du derfor uttrykke det med fraser som at du «...er interessert...» eller lignende.

Dette gjør det også lettere for deg å prute på prisen senere, noe som er kjærkomment ettersom mobiltelefoner tross alt er verdt ganske mye. Legg for øvrig merke til at alt du skriver til selgeren kan anses som del av en kontrakt, og i mange tilfeller en bindende muntlig avtale. Et godt eksempel på en slik bindende avtale gjennom SMS kan du finne her.

Som en liten sidenotis er det verdt å merke seg at de fleste selgere ikke vil benytte seg av denne loven, ettersom folk flest er hyggelige og redelige. Men det er alltid bedre å være på den sikre siden.

2. Bruk «Trygg betaling» eller postoppkrav

Dersom du utvider søket etter ny mobil til hele landet, dukker det plutselig opp enormt mange muligheter. Men det gjør også at selgeren fort sitter på andre siden av landet.

Det finnes løsninger på det meste, og i dette tilfellet bærer den to navn: FINN trygg betaling eller postoppkrav.

Trykk her for å handle sikkert.. Foto: FINN.no/skjermdump/montasje

Førstnevnte er en tjeneste fra FINN selv, der de bruker Schibsted ePayment (SPiD) for å sikre både kjøper og selger fra svindel. Den fungerer ved at kjøper aktiverer betalingsgarantien, hvorpå selgeren godkjenner kontrakten.

Kjøperen sender deretter det ønskede beløpet til SPiD, og selger får beskjed om dette. Deretter kan produktet trygt sendes, og selger får pengene om det ikke er registrert en klage innen 10 dager. Dette gir begge parter stort spillerom og trygghet.

Postoppkrav er en mer «gammeldags» metode, og innebærer egentlig bare at du får tilsendt produktet og betaler når du henter det hos posten.

Som kjøper er det alltid lurt å gå for én av disse metodene. Betalingsgarantien er imidlertid langt på vei å foretrekke, for den gir deg mulighet til å teste produktet i 10 dager før du bestemmer deg. Dersom selger nekter å gå med på å bruke garantien burde du muligens se deg om etter andre muligheter.

Da var tilbudet kanskje for godt til å være sant uansett.

Undertegnede har for øvrig brukt begge metodene ved mobilkjøp, og begge fungerer fint. Men hvis det er første gang du handler noe så dyrt på FINN, så er betalingsgarantien er god trygghet å ha.

3. Be om å få med kvitteringen og orientér deg om rettighetene dine

Selv om du kjøper en brukt telefon, betyr ikke det at du er helt uten rettigheter. I Norge har vi kjøpsloven, som regulerer kjøp mellom to privatpersoner. Den gir deg en rekke rettigheter, blant annet to års klagefrist til selger ved mangler du ikke selv er skyld i. Hvis selger har tilbakeholdt informasjon eller løyet om varens tilstand, har du også rett til å klage.

Husk å ta vare på kvitteringen din!. Foto: Flickr/Derek Bridges

Men ved mobilkjøp er det ikke først og fremst kjøpsloven du burde forholde deg til. Garantien på telefonen følger nemlig med produktet, og da kan du henvende deg direkte til firmaet som opprinnelig solgte telefonen. Dette reguleres av forbrukerkjøpsloven, som gir deg fem års reklamasjonsrett på mobiltelefonen. Hvis en viktig del som for eksempel kameraet, skjermen eller minnet skulle ryke, er det altså til bedriften som opprinnelig solgte telefonen du skal henvende deg til.

Da må du imidlertid ha en kvittering for kjøpet. Dette må du be om å få fra selger når du kjøper telefonen. Hvis selger ikke vi gi deg kvittering, kan du be om å få nedsatt pris. Dersom du ikke får noen av delene, så burde du se deg om etter andre muligheter.

Selger kan også være ansvarlig

I noen tilfeller kan det være bedre å klage til personen du kjøpte telefonen av, og ikke firmaet. Dette gjelder for eksempel hvis telefonen har vært utsatt for fukt, og selger åpenbart er ansvarlig for dette. Selvforskyldte skader dekkes nemlig ikke av forbrukerkjøpsloven, men kjøpsloven kan gjøre selger ansvarlig dersom telefonen var i dårligere stand enn oppgitt.

Bare husk å ta vare på bevis for kjøpet, som for eksempel meldingslogg mellom deg og selger.

4. Sjekk hva mobilen koster som ny nå

Du har akkurat snublet over en annonse for en helt ny iPhone 6, til den nette pris av 6 000 kroner. Selger oppgir at prisen er lavere enn da den ble kjøpt, og telefonen aldri har vært i bruk. Et godt tilbud, ikke sant?

Sjekk hva telefonen selges for som ny nå – det kan avsløre en annonse selgeren fronter som et tilbud, men som i realiteten ikke er det.. Foto: Prisguiden.no/skjermdump/montasje

I de aller fleste tilfeller er det totalt irrelevant hva kjøper opprinnelig betalte for telefonen. Tar du en rask titt innom en prisammenligningstjeneste, som våre kommersielle partnere i Prisguiden.no eller Prisjakt.no, finner du raskt ut at en splitter ny iPhone 6 med 32 GB lagring ikke koster mer enn 3 818 kroner i dag.

En telefon fra bruktmarkedet koster dermed altså godt over 2 000 kroner mer.

Eksempelet over er hentet fra FINN i skrivende stund, og viser at selger enten ikke har tatt seg bryet med å sjekke prisen, eller håper at du ikke skal gjøre det. Sett opp i mot prisen burde avslaget vært mye større, spesielt ettersom bildene avslører at det faktisk ikke er snakk om mer enn 32 GB lagring for den bruktsolgte, «nye» mobilen. Sannsynligheten er dessuten stor for at det finnes haugevis av bedre tilbud der ute.

Likte du tipsene våre? Neste gang gir vi deg tips om hva du burde sjekke før og etter et bruktmobilkjøp!

