På jakt etter en drone? Da har du kanskje, som oss, registrert at det ikke er så rent få av dem der ute. Selv det norske markedet er mettet nok til å gi en stakkar hodepine.

Hvilken skal du ha? Hvilken er best? Hvilken er riktig for deg? DJI eller GoPro? Yuneec eller Staaker? Zerotech eller Powervision?

For å gjøre alt litt lettere for deg, har vi tatt en nærmere titt på de mest aktuelle modellene på det norske markedet. Mange av dem har vi testet selv, og ut fra erfaringene vi har gjort oss der har vi også vurdert de andre, mest aktuelle modellene på markedet. Slik at du enkelt kan få en oversikt, og lettere velge dronen for deg.

Disse har vi sett på

Vi har stort sett ekskludert de minst interessante dronene med kort rekkevidde og ditto batteritid, og det meste fra den store mengden droner som er bygget for droneracing.

Men det er mye overlapp og lite hensiktsmessig å lage veldig strenge kvalifikasjonskrav. I stedet har vi tatt for oss de 20 mest interessante dronene på markedet. De fleste er først og fremst kameradroner, for selv om bare flyvningen i seg selv kan være gøy, tror vi at det å ta kule videoklipp og fete selfier er en viktig del av pakken for de fleste. Men du finner noen unntak.

Vi må innrømme at vi er begeistret for kompakte, men likevel avanserte droner som DJI Spark. Jo enklere de er å ta med, dess større er sjansen for at de faktsik blir brukt. Foto: Kristoffer Møllevik

For å gjøre det litt enkelt og oversiktlig for både oss og dere, har vi delt dronene inn i tre kategorier. «Lek og moro», «Hjemmevideo» og «Proff kvalitet». Noe overlapp blir det alltids når man kategoriserer, men det skal vi som best forsøke å gjøre rede for der det er aktuelt.

Slik har vi vurdert dem

Vi har fått noen droner under beltet her på Tek.no, så flere av de vi tar for oss her har vi allerede testet. På resten har vi sett på nøye dronenes spesifikasjoner, lest omtaler fra andre nettsteder, sett dem i aksjon på demonstrasjoner på YouTube, og vurdert disse opp mot våre generelle erfaringer.

Det er likevel viktig for oss å presisere at dette ikke er en vanlig samletest, og vi kårer ingen vinner. Det vi derimot kan gjøre er å gi deg gode forslag basert på vår kunnskap og generelle dronetesting.

Droner for lek og moro

Priser: Fra rundt 1000 kroner til 9000 kroner.

Her ser du hvordan en video fra Hubsan X4 ser ut. Ikke akkurat god kvalitet, men for litt lek og moro holder det.

Hvis motivasjonen din for å kjøpe en drone er fordi «det ser litt gøy ut» er nok dette kategorien å starte i. Du får riktignok ikke de samme avanserte funksjonene som i de litt høyere prisklassene, men det er et veldig fint sted å starte slik at du får testet ut interessen uten at det koster skjorta. Flere av disse er dessuten rimelige nok til at du kan kjøpe flere, og fly sammen med barna eller med venner, uten at du må ringe Luksusfellen når du flyr i husveggen eller naboens epletre.

Noen av kjennetegnene ved disse dronene er at de fleste av dem har mer begrenset motorkraft og rekkevidde, kameraer med lavere bildekvalitet og uten stabiliseringsarm («gimbal» eller slingrebøyle på norsk, men det siste brukes lite), som er det «festet» mellom dronen og kameraet som stabiliserer kameraet på større droner.

Med klo og kanon Parrot Mambo Hvis det er et leketøy du er på jakt etter er det få som treffer bedre enn Parrot Mambo, som leveres med en kanon og en gripeklo. Kanonen skyter små plastballer, men ifølge TechRadar ikke spesielt hardt, og kloen kan løfte objekter på opp til 4 gram. Ikke det helt store, men den kan fort bli et morsomt tilbehør for Lego-interesserte gutter og jenter. En oppdatert utgave kommer snart med kamera og videobriller for droneracing, så kjøper man to er det mye potensiale for å lage morsomme familieaktiviterer. Flytiden er dog bare 8-10 minutter, med 30 minutter lading, så leken vil nok gå i litt rykk og napp. Vår vurdering: Kan være en morsom julegave for riktig mottaker. Enkel FPV-drone Hubsan X4 FPV Plus HUbsans små droner kan være et alternativ for deg som først og fremst vil fly rundt uten noe særlig annet dilldall. Hubsan X4 FPV Plus er riktignok ikke store saken, og måler bare 10,6 x 10,6 x 3,5 centimeter, men vi opplevde likevel flyegenskapene som svært gode da vi testet den mot flere mer eller mindre tilsvsarende konkurrenter. Bildekvaliteten er dog ganske dårlig, så denne er helt klart mer for flyvingen enn for fotograferingen. Les testen og se videoeksempler her » Vår vurdering: Fin begynnerdrone hvis du bare vil fly. Mest for Star Wars-fansen Propel T-65 X-Wing I desember kommer en ny Star Wars film, og droneprodusenten Propel håper vel å fly på «hypen» når de nylig lanserte fire Star Wars-droner. En Speeder bike, en X-Wing og en TIE jager er ute nå, og Han Solos Millenium Falcon er på vei. Flyegenskapene er etter hva vi har lest gode, men det virkelige trekkplasteret er nok at dronene er utstyrt med laser-sendere og mottakere, slik at alt fra to til tolv piloter kan krige mot hverandre. Vår vurdering: Morsom for fansen, men høy støvsamler-risiko.

Litt mer avansert FPV-drone Hubsan X4 Desire Dette er en av Hubsans større X4-droner, uten at den egentlig er spesielt stor. Men noe større enn X4-plus, med bedre batteritid og GPS, slik at dronen kan holde posisjonen sin i lufta hvis du slipper stikkene, og komme tilbake hvis den mister kontakt med kontrolleren. Rekkevidden er ganske kort på bare 200 meter, men for flyving rundt i nabolaget bør det holde i massevis. En «følg-etter»-funksjon kunne nok gjort det til en potensiell «selfie-drone», men også her synes vi bildekvaliteten ser så dårlig ut til at vi ikke ville satset på denne for fotograferingens del. Vår vurdering: En mulig kandidat for deg som vil fly om kapp. FPV med litt bildekvalitet Parrot Bebop 2 FPV Parrot Bebop 2 så slettes ikke så dum ut da den kom i sent 2015; kompakt, god batteritid og med automatiserte lufttriks. Flyegenskapene skal etter det vi har lest være gode, og Bebop 2 har etterhvert fått sin egen form for «Active track», men det er likevel noen store ulemper her. Kameraet er fastmontert, med fish-eye objektiv, og har ikke gimbal (stabiliseringsarm), så all stabilisering og flytting av bildet skjer digitalt. Dronen har kun 8 GB intern lagringplass, og støtter ikke minnekort. Det eneste som kan gjøre Bebop 2 verdt å vurdere over DJI Spark (se nedenfor), er at Parrot har lagt opp til at den skal være veldig enkel å reparere, og du får omtrent alt du kan trenge av reservedeler dersom du krasjer den. Noe som kan gjøre den litt mer aktuell for deg som har lyst å fly mer for å fly (gjerne fort og om kapp), enn for å fotografere. Vår vurdering: En god nybegynnerdrone, men Spark er ikke så veldig mye dyrere... Dronefly Parrot Disco Prisen på nær 9000 kroner til tross, vi har vanskelig for å plassere Parrot Disco i noen annen kategori enn lekedronene. Denne propellflydronen har en oppgitt batteritid på hele 45 minutter og kan nå en toppfart på 80 kilometer i timen. Siden det er et fly, og alltid må bevege seg fremover for å holde seg i lufta, har den betydelige ulemper sett mot en «vanlig» kameradrone og noen noe stor nytteverdi tror vi ikke du får her. Men kombinert med videobriller er det helt sikkert kjempemoro å fly, sett at du klarer å gjøre det innafor lovverket. Da tenker vi særlig på regelen som sier at du alltid må kunne se flyet med det blotte øyet. Vår vurdering: For spesielt interesserte, men sikkert mye moro for rett bruker.

Droner for deg som vil lage enklere videoer

Priser: Fra 3000 kroner til 14 000 kroner.

Bildekvalitetseksempler fra vår test av DJI Spark

Kall det hjemmevideo, selfiedroner, konsumentdroner eller hva du vil, tanken er i alle fall at dette er dronene for deg som er mer interessert i foto- og videomulighetene en drone kan by på; enten du vil bruke den som en «trådløs» selfie-stang, filme sports- og fritidsaktiviteter eller lage skrytevideoer fra ferien.

Felles for disse er at de er mer bærbare enn de profesjonelle utgavene, men mangler noen av egenskapene vi mener skal til for å kvalifisere til proff/halv-proff kategorien. Noen er selvsagt litt i grenseland (alle i den nederste rekka, for å være presis), men hvis du er uenig i plasseringen får du bare bære over med oss.

Den beste for de fleste DJI Spark Fly More Combo Vi har vel allerede sagt at dette ikke er en samletest, men etter å ha sett vel og nøye på konkurrentene, og ut fra egne testerfaringer, føler vi oss ganske sikre på at Spark gir den beste kombinasjonen av bærbarhet og bildekvalitet for de aller fleste. Den veier kun 300 gram, og er mer bærbar enn for eksempel Bebop 2, spesielt takket være den betydelig mindre kontrolleren. Batteritiden på 10-15 minutter er dog noe dårligere, til gjengjeld er den alene i sin størrelse med å ha antikollisjons-sensorer og stabiliseringsarm (gimbal). Riktignok bare 2-akses, men det er langt bedre enn ingen akser (selv om 3 hadde vært bedre). Bildekvaliteten er også, etter hva vi har sett av sammenligninger, den beste blant de minste fotodronene. Den er mer selfie-fokusert enn for eksempel Mavic Pro, men enkel å fly med automatiserte moduser og følgefunksjon. Og kjøper du den med kontroller får du en kjapp og responsiv drone som du også kan ha mye moro med å bare fly rundt med. Du kan lese mer i testen vår av DJI Spark her » Vår vurdering: Den koster mer enn den jevne lekedrone, men vi er ganske sikre på at Spark også er den dronen som gir mest bruksglede og kvalitet for pengene.

Sammenleggbar, men litt dyr Hover Camera Passport Når denne dronen legges sammen får den plass på et A5-ark, er 3 centimeter tykk og veier knapt 250 gram. Når den klappes ut kan den ta av fra hånda, men propellene skjermet inne i konstruksjonen. Bildekvaliteten er, ut fra hva vi har sett, grei nok for hjemmebruk og Facebook, men mangelen på stabiliseringsarm gjør kameraet utsatt for stygge vibrasjoner og vindkast. Dronen har følgefunksjon og et par enkle automatiserte bevegelser. Farten er lav og rekkevidden kort, så den fungerer nok ikke til så veldig mye annet enn som en ekstra fleksibel selfie-stang. Vår vurdering: Siden vi får den langt mer fleksible DJI Spark for en knapp tusenlapp ekstra, kan vi egentlig ikke si at denne frister. Ingen «Spark-dödare», men hyggeligere pris Yuneec Breeze Breeze er litt større enn DJI Spark de andre dronene på denne rekken, og skal være stødig å fly, med et kamera som ikke plukker opp vibrasjoner fra motorene. I motsettning til Camera Passport og Dobby. Det har dog ikke stabiliseringsarm, stødige filmer krever rolig manøvrering og gode forhold, men vil nok selv da se mer «håndholdt» ut enn DJI Spark. Digital stabilisering hjelper på, men dette fungerer ikke for 4K-oppløsningen. Den har GPS-basert følgefunksjon og et knippe automatiserte flymodus. Også denne virker i utgangspunktet å være mest for selfier, men man kan kjøpe en dedikert kontroller for en god tusenlapp. Men ut fra spesifikasjonene virker det som om denne kobler ikke kobler seg til dronen, men til smarttelefonen din via Bluetooth. Og da vil nok fortsatt dronens rekkevidde være begrenset av telefonens Wi-Fi, så du får nok neppe fleksibiliteten til DJI Spark her heller. Vår vurdering: Virker som en fin og enkel selfiedrone for de som synes Spark blir for dyr. Et alternativ til Breeze? Kanskje? ZEROTECH Dobby 4K Med en vekt på knappe 200 gram er dette er antakeligvis den minste selfie-dronen, og når propellene klappes sammen bør den få plass i en litt romslig lomme. Dronen kan filme i 4K, men har ikke stabiliseringsarm og digital stabilisering fungerer bare i vanlig HD. Akkurat som på Breeze og Passport. Man kan endre vinkelen på kameraet, men det må gjøres for hånd før flyturen starter og kan ikke fjernstyres underveis. Ut fra testene vi har sett er bildekvaliteten ikke noe å skryte av, men grei nok for de lite kravstore. Også denne kommer med følgefunksjon og noen automatiserte flymodus, og siden den ikke har kontroller, men styres med smarttelefonen din (rekkevidden skal være på 100 meter), er bruksområdet for denne funksjonen langt mer begrenset enn med DJI Spark. Vår vurdering: Denne egner seg nok best til enklere videoklipp for hjemmebruk og sosiale medier.

Videoeksempel fra vår test av Mavic Pro med følgefunksjonen «Active track»

Hvis du vil vite mer om de tre dronene over, kan vi anbefale denne videoen.

De neste dronene er større og mer avanserte enn de over, men de når likevel ikke helt opp til det vi mener trengs til yrkesbruk. Unntakstilfeller finnes selvsagt, og de kan uansett være veldig gode alternativer for en bruker som vil ha mer kontroll og kvalitet enn dronene over gir, uten å gi opp for mye lettvinthet.

Den beste mellomtingen DJI Mavic Pro Dette var en drone som imponerte veldig med avanserte funksjoner som antikollisjonssensorer, smarte flymodus (blant annet følgemodus), god flytid og betydelig mer motorkraft enn «lillebror» Spark. Bærbarheten er dessuten ikke så mye dårligere, siden Mavic kan legges sammen. Den er dog en del tyngre enn Spark, men med sine 743 gram fortsatt lett sammenlignet med Staaker (1600 gram) og Karma (1952 gram med kamera)). Bildekvaliteten er god, også i med rolige kjøringer i 4K-oppløsning. Den største ulempen er nok prisen, samt det at den ikke er laget for å ta av fra- og lande i hånda slik som Spark, og har ikke like gode landingsbein som Phantom-dronene, noe som kan være en utfordring i vanskelig terreng (høyt gress, snø osv.) Du kan lese vår test av Mavic Pro her » Vår vurdering: Et godt valg for deg med litt større kvalitetskrav, men som likevel trenger bærbarhet. Funksjonsfattig, dyr og stor GoPro Karma med Hero5 Black Karma fikk en litt amputert start på tilværelsen, men har nå vært tilbake på markedet en stund uten å imponere nevneverdig. Dronen har ingen sensorer, hverken for landing/stabilitet eller antikollisjon og er mye tyngre enn den mer avanserte og kompakte Mavic Pro. Karma hadde ikke følgefunksjon når den først kom, men har nå fått det etter en større oppdatering.

Et mulig trekkplaster til denne er dog at du kan bruke et GoPro Hero6 Black eller - Session, slik at du a) kan spare litt penger hvis du allerede har et slikt, eller b) kan bruke det som vanlig actionkamera når du ikke flyr. Vår vurdering: GoPro burde slått seg sammen med Staaker – da kunne det blitt noe. Spesielle egenskaper for spesielle brukere Staaker 1 Follow Me Drone Denne dronen er laget for at du kan filme deg selv, og du styrer den ved hjelp av en stor fjernkontroll som du fester på armen. Fjernkontrollen har GPS og høydemåler, slik at dronen kan følge etter deg også når du beveger deg oppover eller nedover i terrenget. I tillegg er dronen IP44-sertifisert og tåler å fly i regnvær, noe ingen av de andre dronene i denne oversikten kan. Uten ulemper er den dog ikke. Staaker er kompatibel med de større kameraene fra GoPro, men kan ikke fjernstyre dem eller sende bilder til kontrolleren. Du må starte kameraet før dronen drar avgårde, og hvis noe går galt, som et fullt minnekort, ser du ikke det før etterpå. Og når du ikke ser hva dronen ser, blir det vanskelig å filme andre ting enn deg selv. Men for folk som har lyst til å filme seg selv på ski, terrengsykkel og lignende, ser denne helt klart ut som det beste alternativet på markedet, og vi håper å komme med en test av den. Vår vurdering: Helt klart spennende for deg som er aktiv utendørs. Vi håper å teste den snart!

Droner for deg med proffe krav

Testvideo fra vår test av DJI Phantom 4 Advanced, som antakeligvis gir den beste bildekvaliteten på en drone til under 20 000 kroner.

Priser: Fra 7500 kroner til 48 000 kroner.

Begrepet «profft» kan man sikkert diskutere til man blir blå, men her har vi altså lagt droner som på grunn av pris, størrelse og/eller andre egenskaper er mest aktuelle for de som setter ekstra høye krav til dronene.

Alle dronene her er såpass store at det er betydelig mer tiltak å ta de med enn de kompakte og sammenleggbare modellene i kategorien over, noe som er verdt å tenke gjennom. Hvis du ikke skal bruke dem i jobbsammenheng (eller noe som ligner) er det en god sjans for at disse kommer til å samle mer støv enn dem i kategorien over.

Beste semiproffe DJI Phantom 4 Pro Phantom-dronene er kanskje de mest populære forbrukerdronene, og den siste generasjonen finnes nå i tre utgaver: vanlig, «advanced» og «Pro». Phantom 4 gir oss mer motorkraft en Mavic Pro, har større bein som er litt bedre i røft terreng, antikollisjonssensorer foran og under, og mange smarte, mer eller mindre automatiserte flymodus. Den er stødig i lufta, har lang rekkevidde (oppgitt til opptil 7 kilometer) og en toppfart på over 70 kilometer i timen. Standardutgaven er ute av produksjon, og har man øynene åpne kan man kanskje gjør eet godt kjøp i en eller annen butikk som vil bli kvitt dem. Ellers er det Advanced og Pro som gjelder. Advanced-utgaven er utstyrt med et bedre kamera med større bildebrikke, og Pro-utgaven har dette i tillegg til antikollisjonssensorer foran, bak og på sidene. Ulempene med Phantom 4-dronene er at de er forholdsvis store og klumpete, som gjør det til et mye større tiltak å ta dem med enn for eksempel Mavic Pro, og det hjelper ikke med bedre bildekvalitet og flyegenskaper hvis du ikke har den med i utgangspunktet. Vi har ikke testa Phantom 4 Pro, men vi har testa de andre to:

Les testen av DJI Phantom 4 »

Les testen av DJI Phantom 4 Advanced » Vår vurdering: Den beste løsningen for piloter som flyr alene. For proffene (de skikkelige proffene) DJI Inspire 2 Prisen gjør denne uaktuell for de aller fleste, men vi presenterer den likevel kjapt slik at du vet hva du går glipp av. Det er hovedsakelig tre ting som hever Inspire 2 opp i en liga over for eksempel Phantom dronene. Det ene er at kameraet på denne kan svinge 360 grader rundt, og siden beina på dronen løftes opp når den letter, kommer de ikke med i bildet. Dette kombinert med muligheten til å ha to kontrollere til samme drone, slik at én kan styre dronen (med et eget, mindre pilotkamera) og én kan styre kameraet uten å tenke på flygingen, gjør det mulig å filme og fly med større presisjon og sikkerhet. Du kan også velge mellom flere kameraer til denne, og det beste bruker en bildebrikke som er betydelig større enn selv den i Phantom 4 Pro, og du kan skifte ut optikken etter behov, for eksempel hvis du vil bruke teleoptikk for å kunne holde større avstand til det du filmer. Vår vurdering: Den beste dronen for de med ekstra kvalitetskrav, og som har råd til den. Inspire på budsjett Yuneec Typhoon H YUNTYBEU Testens eneste hexakopter forsøker tilsynelatende å være en mellomting mellom Phantom og Inspire, med bein som løftes opp når dronen er i lufta og et kamera som kan snu 360 grader rundt. Du kan til og med koble én kontroller til kameraet og én til dronen, noe som kan være en veldig fin funksjon for utfordrende actionsekvenser, men det krever selvsagt at du har en co-pilot og kjøper en ekstra kontroller. Det har vi ikke funnet til salgs i Norge, men koster omtrent 700 pund (omtrent 7500 kroner) i den britiske nettbutikken til Typhoon, så da er det nesten like greit å kjøpe en ekstra drone. Noe som kanskje ikke frister veldig mye. Også dette er en stor drone, med en virkelig diger, Androidbasert kontroller med innebygget 7”-skjerm, og en minifjernkontroll for GPS-basert «selvfilming». Den har antikollisjonssonar foran og flere automatiserte flymodus, men ut fra det vi har sett av andre tester virker Phantom 4-serien å være hakket bedre på de fleste punkter. Lengre rekkevidde, høyere fart, mer stabil når den står i ro, ser hindre på større avstand (såfremt det er nok lys), visuell følgefunksjon som i mange tilfeller er mer nøyaktig enn GPS og ikke minst et bedre kamera. I tillegg er kameraet på Typhoon H mer utsatt ved krasj, siden beina løftes opp, mens de på Phantom fungerer som et slags «veltebur». Vår vurdering: Kan fungere bra for små bedrifter eller andre som skal fly sammen med andre. Såfremt du får tak i to kontrollere da.

«Billig-Phantom» Yuneec Typhoon YUNQ4KTEU Denne dronen ligner mer på de kjente Phantom-dronene enn «storebror» Typhon H. Den er litt større (målt fra propell til propell) enn Phantom 4, men siden beina og kameraet enkelt kan tas av åpner det for «flatpakking» under transport. Kameraet er det samme som på Typhoon H, og ut fra det vi har sett leverer det gode bilder, men har lavere bitrate enn Phantom 4 (Advanced og Pro spesielt) og har en uhensiktsmessig stor vidvinkel som går utover den optiske kvaliteten. Vi finner en del av de samme sikkerhetsfunksjonene her som på dronene fra DJI, men denne har ikke kollisjons- eller bakkesensorer, og til tross for at den er større blir den beskrevet som mindre responsiv i lufta. På en mer positiv side har kontrolleren innebygget skjerm, og er flere tusen kroner billigere enn DJI Phantom 4-dronene. Vår vurdering: Denne kan være en god intromodell til luftfotografering. Men det kan også Mavic Pro, som er mer avansert og koster omtrent det samme. Hvis du vil skille deg ut Powervision Poweregg Dette er helt klart en av de mest spesielle dronene i oversikten, og dessverre virker det som det er dens viktigste funksjon. Altså å skille seg ut. Når den er klappet sammen ser den ut som en blanding av et egg og EVE fra Wall-E, og med propellene foldet ut ser det ut som noe fra en Star Wars-film. Blant de positive egenskapene til egget er bakkesensorer, 3-akses gimbal, lang rekkevidde og ganske god oppgitt batteritid. Det har smarte flymodus som automatisk sirkling og følgefunksjon, og kameraspesifikasjonene kan konkurrere med standardutgaven av Phantom 4. Bare synd den koster omtrent like mye som Phantom 4 Pro, som i tillegg til et bedre kamera, har kollisjonssensorer rundt hele dronen. Poweregg har nemlig ingen slike. Vår vurdering: Vi kan egentlig ikke se noen nevneverdige fordeler med Poweregg. Den var lovende... 3DR Solo Denne dronen er ute av produksjon, men det finnes fortsatt eksemplarer til salgs på markedet, så vi synes det var greit å ha den med her. 3DR Solo så veldig lovende ut da den først kom, med smarte flymodus som kunne konkurrere med Phantom 4 og løfter om oppgraderinger i lang tid fremover takket være en åpen kildekode og modulært design. Vi så for oss muligheten til å oppgradere kameraet med tiden, større batterier, kanskje til og med en fallskjerm? Istedet ble det produksjonsstopp, og 3DR valgte å heller satse på industridroner. Men siden kildekoden er åpen er det selvsagt mulig at et brukermiljø kan utvikle den videre, men ting som kameraoppgraderinger tror vi kan bli vanskelig. Og på toppen av det hele er prisen du ser under her uten kamera eller stabiliseringsarm, så totalpakken blir fortsatt dyrere enn en standard Phantom 4. Vår vurdering: Med tanke på at potensiale for kult ekstrautstyr er ganske så dødt og begravet, ville vi styrt unna denne.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »