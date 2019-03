De gode minnene fra et spill du vokste opp med eller spilte skjiten ut av i ungdommen kan ingen ta fra deg.

Andre enn deg selv, da, dersom du er så dum at du bestemmer deg for å fyre det opp igjen for å omsvøpe deg med nostalgi uten å ta forhåndsregler.

Den teknologiske utviklingen har nemlig gått brutalt raskt de siste 15 årene, og spill ser rett og slett ikke ut slik som du husker dem fra slutten av 90- eller begynnelsen av 2000-tallet.

Oi. Ikke alle spill kan reddes, men tro oss - knepene under gjør underverker for flere av dem.

Det er ikke nødvendigvis spillbarheten eller historien som har blitt dårligere. Dagens spill med mer realistiske grafikk har nemlig skjemt deg bort, slik at du i mange tilfeller vil slite med å akseptere det lavoppløste, udetaljerte og flate grafikken du syntes var flott for 15 år siden.

Men tenk om du på magisk vis kunne gi det gamle favorittspillet et nytt strøk maling, skarpe det opp og få det til å flyte sømløst slik at det selv mot dagens realistiske spill ser mer enn akseptabelt ut?

Heldigvis er dette fullt mulig, ironisk nok ved hjelp av den samme datakraften som har bidratt til at de gamle perlene i dag fremstår som så grå og utdaterte uten riktig førstehjelp.

Vi har satt sammen en liste med knep som du med en moderne og kraftig datamaskin kan bruke før du blåser liv i favorittspillene dine, og forhåpentlig vis unngår å ødelegge glansbildet du har i hodet ditt før du opplever dem igjen som om ingen til var gått.

#1: Jevn ut hakkete kanter

Her ser du hvor hakkete linjene og kantene blir uten utjevning. OBS: På bildet har vi jukset ved å bruke tradisjonell 8xAA ettersom FXAA ikke kan fanges med skjermdumper. Resultatet er likevel ganske likt.

Skarpe kanter og blokkete linjer var et større problem før skjermoppløsningen ble så høy som den er i dag. Men ikke alle spill har støtte for å jevne ut linjer og kanter rundt objekter i det hele tatt eller samtidig med andre ønskede effekter, og en del har heller ikke muligheten til mer enn to eller fire ganger kantutjevning.

Alle som har et grafikkort fra Nvidia kan heldigvis tvinge på plass en kantutjevningsteknikk som heter «FXAA». Denne fungerer på absolutt alle spill, selv om muligheten ikke ligger inne i selve spillmenyen. Enkelte vil hevde at FXAA har en tendens til å gjøre bildet noe mindre skarpt, men FXAA krever svært lite kraft. Det åpner for at du også kan benytte deg av tipsene under for enda høyere bildekvalitet i gamle spill. Eventuelt kan du også tvinge igjennom inntil 8x MSAA i mange spill, men denne er mer krevende.

AMD Radeon-eiere har på sin side «kun» mulighet til å slå på den mer krevende MSAA-teknikken, men med en moderne datamaskin bør dette går også gå veldig fint.

Slik tvinger du på kantutjevning:

FXAA slår du på via Nvidia-kontrollpanelet som du når fra høyreklikkmenyen på skrivebordet. Velg «Behandle 3D-innstillinger» og deretter fanen «Programinnstillinger». Her velger du spillet du vil gi kantutjevning fra listen, eller finner .exe-filen dets på disken. Deretter kan du endre «Antialiasing - FXAA»-innstillingen fra «Global innstilling (av)» til «På». Om du vil bruke MSAA slår du i stedet på «Anti-aliasing - gjennomsiktighet» til 4x eller 8x supersampling.

For AMD Radeon-kort tvinger du på utjevning ved å overstyre programinnstillingen for «utjevningsmodus», og deretter velge ønsket utjevningsnivå i valget til høyre under en spillprofil i Radeon Settings. Radeon Settings kommer du til ved å høyreklikke på skrivebordet.

#2: Skarp opp og forbedre teksturene fremfor deg

Anisotropisk teksturfiltrering gir bedre detaljer på teksturer som strekker seg bort fra deg.

«Anisotropisk teksturfiltrering» er en teknikk som skarper opp og løfter detaljnivået betraktelig for horisontale teksturer og flater som strekker seg bort fra deg.

I moderne spill er AF en standardfunksjon som av og til ikke engang er mulig å skru av. Det er helt greit, for mens innstillingen er ganske krevende løftes bildekvaliteten og realismen så mange hakk at funksjonen fremstår som helt nødvendig for god innlevelse. I eldre spill bør du derimot ikke bli overrasket dersom du ikke finner spor av AF, og det er et problem ettersom teksturer dermed vil fremstå svært grøtete bare kort vei ut mot horisonten, ganske nær deg.

Selv om AF er krevende har det ingen stor relativ påvirkning på ytelsen til moderne datmaskiner, og via driverprogrammet til enten Nvidia eller AMD er det lett å tvinge inntil 16 ganger anisotropisk teksturfiltrering i hvilket spill som helst.

Slik tvinger du på AF:

Om du har et Nvidia-grafikkort tvinger du på AF fra samme sted som FXAA-kantutjevningen, ved å endre «Anisotropisk filtrering»-innstillingen fra «Global innstilling (programstyrt)» til «x16».

For AMD-grafikkort går du til «Spill»-fanen i Radeon Settings, velger spillet du vil forbedre, og slår på «anisotrop filtreringsmodus» samt setter nivået til «16» i innstillingen ved siden av.

#3: Oppskaler bildet

Oppskalering rendrer bildet i en høyere oppløsning, noe som gir flere detaljer.

Selv om skjermen din eksempelvis bare støtter Full HD-oppløsning rendres bildet med DSR eller VSR i en langt høyere oppløsning, som her 5120 x 2880 piksler. Det gir langt høyere skarphet. Klikk for større versjon.

Her aktiverer du DSR for Nvidia-kort.

Med «Dynamic Super Resolution» fra Nvidia, eller «Virtual Super Resolution» fra AMD, kan du rendre spillet i en høyere oppløsning enn det og skjermen din egentlig støtter.

En vanlig betegnelse på disse teknikkene er «Downsampling». Her lages bildet i en mye høyere oppløsning, før det kjøres gjennom et eget filter, krympes ned igjen til din skjermoppløsning og vises. Det gir et langt mer detaljert resultat enn om bildet ble laget i riktig oppløsning med en gang.

Teknikken forbedrer dessuten fremstillingen av elementer som grass, hår og telefonlinjer, altså tynne ting, som i lave oppløsninger ellers kan se usammenhengende ut.

Ulempen med DSR er at det krever svært mye krefter. Spillet skal jo tross alt rendres i inntil 4- eller 5K oppløsning! Du kan imidlertid velge graden av oppskalering selv, men vi anbefaler at du velger enten 2x oppskalering eller 4x oppskalering for best bildekvalitet.

OBS: Downsampling gir i praksis samme resultat som kraftig kantutjevning, men kan enten brukes som et substitutt, eller i tillegg til kantutjevning som FXAA for enda bedre resultat.

Slik aktiverer du DRS/VSR:

For Nvidia-kort: I kontrollpanelet velger du «Behandle 3D-innstillinger», ser under fanen «Globale innstillinger» og huker av for ønskede oppskaleringsmuligheter under «DSR-faktorer».

For AMD-kort: Velg «Skjerm»-fanen og slå på «Virtual Super Resolution» i Radeon Settings.

NB: Husk å velge den høyere oppløsningen som nå har blitt tilgjengelig for deg i spillets egne grafikkinnstillinger!

#4: Pynt med høyoppløste teksturer

Her ser du nedlastede høyoppløste teksturer sammenlignet med Skyrims aller beste innebygde teksturer på ultrahøyt grafikknivå.

Til tross for knepene over er det fortsatt en liten fare for at du ikke synes spillet lever helt opp til minnene. Da er det på tide å ta i bruk det siste «skjønnhetskepet» i ermet, nemlig høyoppløste teksturpakker.

Flere barndomsminner kan bli reddet ved å ta turen innom nettsteder som NexusMods og ModDB. Her legger entusiaster ut spillforbedringer helt gratis for deg, og høyoppløste og mer detaljerte teksturmodifikasjoner, som kan erstatte de lavoppløste originalene, finnes det flust av.

Det er bare å søke opp favorittspillet, slenge inn noen oppussede teksturer og igjen leve seg inn i fantasiverdenen som du pleide å gjøre. Under har vi samlet noen av våre favorittmodifikasjoner, men listen er mye lenger og selvsagt høyst individuell.

Når det kommer til nøyaktig hvordan disse teksturpakkene installeres varierer dette fra tittel til tittel, men oppgaven bør være overkommelig for de aller fleste og kan ofte være av typen «dra filene du lastet ned over i X mappe og start spillet».

Trodde du at du hadde sett Skyrims golde landskap i all sin prakt?

Tro om igjen: Så lett fikk vi bedre grafikk enn utviklerne ville gi oss »

#5: Begrens bildeflyten

En moderne datamaskin kan rett og slett lage så mange bilder per sekund at det av og til skaper problemer som riving (selv med teknikker som FreeSync og G-Sync påslått) eller småhakking.

I enkelte lettdrevne titler som er bygget i spillmotorer uten innebygget begrensning på bildeflyten kan problemet begynne allerede i det du krysser 60 FPS-grensen, som i The Elder Scrolls: Oblivion. Akkurat der er nemlig fysikkmotoren koblet direkte til bildeflyten, slik at alt beveger seg mye raskere ved mer enn 60 FPS enn det som er meningen.

I MSI AfterBurner kan du redusere ytelsen til grafikkortet og spare energi, varme og støy, samt faktisk hjelpe gamle spill med å kjøre mer korrekt.

Problemet blir selvsagt mer tydelig jo høyere FPS-telleren rekker. Ved flere hundre, eller tusen FPS, kan du i tillegg oppleve at grafikkortet ditt begynner å «hyle». Dette fenomenet kalles coil whine, og blir som regel verre ved svært høy bildeflyt.

Dette er ikke farlig, men kan nok gjøre deg ganske ør i hodet og gir jo en dårligere opplevelse. Fiksen er heldigvis enkel, og dersom det helt selvsagte valget – som er å begrense FPS-en i spilles egne innstillinger ikke er tilgjengelig – har du fire muligheter:

1) Dersom du har en skjerm som maksimalt kan vise 60 bilder i sekundet kan du slå på «V-Sync» for å låse bildeflyten til 60 FPS.

Radeon Settings gir AMD-eiere flere muligheter for å justere bildeflyten enn Nvidias kontrollpanel gir GTX-eiere.

2) For raskere skjermer hjelper ikke V-Sync alltid, men du kan i stedet bruke et overklokkingsprogram for å justere ned ytelsen til grafikkortet. Gjerne gjennom å senke grensen for maksimal utnyttelse («Power Limit») og/eller ved å redusere selve klokkehastigheten («Core Clock»). Ofte er gamle spill så lette for maskinen din å drive at du fint kan redusere ytelsen til grafikkortet ditt med femti prosent eller mer uten å merke forskjell på bildeflyten.

For dette kan Nvidia GTX-eiere bruke MSI Afterburner, mens AMD Radeon-eiere kan gjøre justeringene rett fra en innstillingsmeny i «Radeon settings» som heter «WattMan».

3) AMD-eiere har imidlertid en bedre fiks i Radeon Settings i form av «Rammefrekvens-målkontroll». Denne lar deg sette en valgfri maksimal grense for FPS-en.

I RivaTuner kan du sette en maksverdi for hvor mange bilder i sekundet som skal tegnes av grafikkortet.

4) Nvidias kontrollpanel har ingen innstilling for maks FPS, men RTSS, eller Riva Tuner Statistics Server, hjelper deg heldigvis med dette. Dette programmet brukes egentlig for å overvåke ytelsen i spillene dine, men har også en niftig funksjon som lar deg sette en valgfri maksimal FPS-grense, for eksempel 60 FPS, som mange spill er laget for. Om spillet kan kjøre på over 60 FPS uten problemer kan du heller sette en grense på et par-hundre FPS, ettersom øynene dine uansett ikke oppfatter noe mer og skjermen din i alle fall ikke får dem med seg heller.

En bonus av disse innstillingene er at maskinen din vil jobbe lettere og spare energi, noe som igjen fører til mindre støy og mindre varme.

Får du ikke det favorittspillet ditt til å fungere lenger?

Prøve våre 7 tips for å starte det på ny maskin »