Apples forrige toppmodell

iPhone 7 er fortsatt et knallbra valg, selv om det er iPhone 8 og iPhone X som kanskje får mest oppmerksomhet i dag. Du får en ekstremt god brukeropplevelse, paret med et økosystem av apper og tilbehør som fortsatt holder voldsomt høy kvalitet. I sin sjuende generasjon ble disse telefonene dessuten vanntette. Ulempen her er mange Apple-spesifikke løsninger som over tid kan oppleves som et gjerde som låser deg inne. Men så fungerer også økosystemet svært godt. Et supert kamera og solide sikkerhetsfunksjoner i iOS 11 hører til.

Til rett under 6000 kroner sniker iPhone 7 seg såvidt under prisgrensen vi har satt, men om du vil ha en større iPhone-variant er iPhone 6S Plus også et ålreit alternativ til omtrent samme pris.

Velg denne om du trenger: Flott kamera, enkel og lynrask brukeropplevelse, vanntett telefon og et økosystem som henger uvanlig godt sammen med tilbehør og apputvalg. 4,7 tommers skjerm gjør telefonen ganske kompakt.



Hopp over denne om du: Ikke vil bli innelåst i Apples forholdsvis kostbare økosystem, du ønsker friheten Android kan by på eller du trenger større skjerm.