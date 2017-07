Nordmenn er glad i å reise på ferie, og selskaper som FINN Reise og Ticket.no melder om at 2017 ser ut til å bli et uvanlig bra reiseår. Desto større vil nok også behovet for å bruke mobilnettet i ferien være.

Så, hvilke muligheter har du om du ønsker å holde deg oppdatert i ferien, til en billigst mulig penge?

Her har vi samlet informasjon om noen av nordmenns mest populære reisedestinasjoner i 2017, og hva du kan gjøre for å få mest og best nett for minst mulig penger.

Men først, noen generelle tips og opplysninger.

Nye EU-regler gjør det både lettere og forvirrende

Det er mange muligheter for å skaffe seg datatilgang i utlandet, men i 2017 har vi nordmenn fått litt drahjelp fra EU hva angår databruk i utlandet. Fra og med 15. juni kan du surfe i hele Europa på din norske datapakke, uten ekstra kostnad.

Her er Telias datapakker for USA, hvor gigabyte-prisen ligger på mellom 400- og 500 kroner. Med et lokalt SIM-kort koster én gigabyte under 25 kroner. Foto: Telia

For enkelte land som står utenfor, som Sveits, Tyrkia og Montenegro, er det mer komplisert. Telia gir eksempelvis fri roaming i Sveits, noe Telenor ikke gjør. Også mange oversjøiske territorier omfattes av EU-reglene – så om du skal til Fransk Guyana kan du fritt surfe så mye du måtte ønske. Merkelig, men sånn er det foreløpig.

Skal du utenfor EU blir det verre – da gjelder helt andre kriterier. Det er også her tilbudene fra de norske operatørene spriker mest, der utenlandspakker kan koste alt mellom himmel og jord. Ett av mange eksempler er datapakker for USA. For 1 GB avkrever Telia deg for 400 kroner, mens Telenor «kun» vil ha 249 kroner for det samme. Talkmore og OneCall gir deg nøyaktig det samme for bare 99 kroner.

Nytt SIM-kort eller ekstra datapakke?

I mange tilfeller kan det derfor være like greit å kjøpe seg et lokalt SIM-kort. Da vil du essensielt bruke nett som om du bodde i landet, og spesielt utenfor EU er det nesten alltid billigere. I noen tilfeller er det ekstremt mye billigere.

Et konkret eksempel: undertegnede var for kun dager siden i Sri Lanka, hvor Talkmore skulle ha 179 kroner for 200 MB – en gigabytepris på 895 kroner. Med et lokalt SIM-kort fikk jeg 7 GB for 60 kroner – en gigabytepris på 8,5 kroner. Omtrent 100 ganger billigere, altså.

Også i enkelte EU-land kan det fort lønne seg å kjøpe lokalt SIM, spesielt hvis du er i land med billigere datapakker enn i Norge.

Ved mange flyplasser står sågar selgere klare for å selge deg såkalt «prepaid SIM», altså turist-SIM-kort med en viss mengde data inkludert men (som regel) uten abonnement. Du vil da som regel kunne fylle på data over nettet om du skulle bruke opp den opprinnelige kvota.

Under finner du en oversikt over noen av de mest populære feriemålene våre, og de gunstigste tilbudene vi fant for hver destinasjon. Vi begynner med landene utenfor Europa først, ettersom det er der det er mest penger å spare.

Tvilling-SIM og frekvensbånd kan også telle inn

Foruten rene datapakker og priser er det også andre ting som kan telle inn på kvaliteten på utenlandssurfingen din. Skal du ha et nytt SIM-kort, kan det være at du ikke lenger blir å nå via ditt norske nummer. Ingen stor krise, all den tid det uansett er dyrt å ringe mellom land og mange i dag klarer seg fint med kommunikasjon over Messenger, iMessage og andre nettbaserte tjenester.

Men om du faktisk ønsker å bruke ditt norske SIM-kort parallelt med et nytt, utenlandsk ett, er det i dag store muligheter. Flere og flere mobiler har såkalt tvilling-SIM-funksjonalitet som standard, eller søstermodeller med slik funksjonalitet.

Tvilling-SIM, som her på LG K10, er svært nyttig på ferie. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det store unntaket er iPhone, som må se langt etter dette. Om du er Android-eier, er imidlertid sjansen stor for at du allerede har denne funksjonaliteten eller enkelt kan skaffe deg det i en ny mobil.

En annen ting å tenke på, er at norske frekvensbånd ikke alltid stemmer overens med det man benytter i utlandet. For å si det enklere: mobiltelefoner solgt i vår kant av verden henter mobilnett fra andre frekvenser enn mobiler solgt i for eksempel USA eller Kina.

Dermed vil du kunne få dårligere dekning i store deler av verden, til tross for at det «egentlig» er både 4G og 3G der. Informasjon om dette finner du på produsentenes egne produktsider, mens frekvensoversikter per land finnes i lister rundt om – eksempelvis på Wikipedia.

I en del land må du dessuten nesten anta at datatrafikken din vil bli overvåket, og om du misliker slikt kan du vurdere om en VPN-tjeneste også ville være på sin plass. I så fall burde du ta en titt innom vår store samletest av VPN-løsninger, og vurdere å laste ned Hotspot Shield eller lignende apper. Dette kan også være nyttig for å bruke for eksempel Snapchat og Facebook i Kina, der slike tjenester blokkeres av myndighetene.

