De største radiokanalene går nå i tur og orden over til å kun sende via DAB+. Det betyr at det i slutten av året vil være over halvannen million biler som trenger en alternativ løsning om de fortsatt vil høre disse radiokanalene.

Men fortvil ikke, det finnes mange muligheter:

Her kan du lese om flere av alternativene du har å velge i »

En av de mest populære løsningene er å kjøpe en DAB-adapter, en løsning hvor du henter inn de nye sendingene via en ekstern enhet, som igjen sender disse videre til den gamle FM-radioen din.

Dette er del 3 om DAB i bil. Ikke gå glipp av de andre delene:

Del 1: Dette kan du bruke den gamle radioen din til »

Del 2: Dette er de beste radioappene, og dette koster det å bruke dem »

Men, hvor enkelt er det å installere en slik adapter selv?

Her kommer en hurtigguide til hvordan du gjør det, hva du bør tenke på, og ikke minst hvilke feller du må unngå:

Husk å koble fra batteriet før du tar fatt på installasjonen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

1. Husk å koble fra batteriet

Før du starter med å installere selve adapteren, er det lurt å stoppe strømtilførselen. Da løsner du begge strømpolene og kobler dem fra batteriet i bilen slik at du er helt sikker på at det ikke er noe spenning før du setter i gang

Grunnen til dette er at du mest trolig må demontere dekselet på innsiden av A-stolpen i bilen din, og på mange biler sitter det en airbag plassert her. Det skal nok trolig mye til at du klarer å utløse denne, men det er alltid greit å være på den sikre siden.

Samtidig kan det hende du vil skjule ledningene til og fra adapteren inne i selve dashbordet, og da er det greit å kunne trekke ledninger uten å måtte bekymre seg for å være borti noe strømførende. Nok en gang bare for å være på den sikre siden.

Bruk tid på å finne riktig plassering på adapteren før det braker. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

2. Finn ut hvor du skal plassere adapteren

Før du begynner å trekke kabler så er det greit å sette seg ned i førersetet og se hvor det passer best å plassere adapteren. Her kan det være flere ting det kan være lurt å tenke på.

For det første så må du ha en rett overflate hvor feste-braketten til adapteren skal festes. Og helst ikke en ruglete overflate, slik at den dobbelsidede tapen får god heft.

Samtidig bør du feste adapteren så høyt oppe på dashbordet som mulig. På den måten slipper du å senke blikket vekk fra veien mer enn nødvendig, og dermed ivaretar du sikkerheten best mulig.

Hele rammen løsnet enkelt på vår forsøkskanin. Det er ikke like enkelt på alle biler, så sjekk på forhånd om noen har noen tips til hvordan du får frem på din. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En ståltråd kan være hendig om du skal tre ledningen gjennom kronglete plasser. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

3. Trekk kabler

Når du har funnet hvor adapteren skal stå, er neste steg å trekke kabler. Som regel må du koble til strøm og antenne, og har bilen din AUX-muligheter burde du gjøre plass til dette også.

Det neste spørsmålet blir om du vil ha kablene synlig eller ei. I vårt tilfelle er det ikke noe tema å ha løse ledninger hengende rundt førermiljøet, så vi tar fatt på selve dashen.

Det er nemlig greit å få kablene inn i dashbordet, og hvordan akkurat din bil er satt sammen varierer veldig. Her kan det være et tips å søke litt på nett og finne guider i form av bilder eller video til hvordan du kan gå frem.

Antennekabelen klipset vi fast så den ikke skulle ramle ned.. Her brukte vi gul strips for å enklere viser hvordan vi gjorde det Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I vårt tilfelle er hele justeringen til klimaanlegget og rammene rundt radioen en hel bit, som kun er klipset fast. Denne er derfor enkel å løsne. På baksiden er det noen kontakter som tas vekk, slik at hele delen kan legges vekk mens vi trekker ledninger.

Når du skal trekke kabler kan det være lurt å være litt varsom. Et tips kan være å bruke en ståltråd og feste kabelen til den om det er trangt og trøblete å tre den gjennom. Bare vær varsom så du ikke røsker til og ødelegger andre ledninger som kan ligge i veien.

Dersom du kan stripse eller tape kabelen til andre, vil du unngå at noe blir liggende og gnisse. Samtidig så hindrer du at kablene flytter på seg.

TEST: Android Auto vs Apple Carplay: Hvor gode er mobilene i bilen?

Husk å rengjøre ruten før du klistrer opp antennen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

4. Fest antennen

Antennen syns knapt nok utenfra eller innefra. Her ligger den rundt to centimeter fra kanten på glasset. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dette er en av tingene som mange gjør feil. I pakkene til disse adapterne følger det som regel med en enkel antenne. Denne skal klistres på frontruten, og ikke minst jordes riktig. Flere av antennene bruker en magnetløsning for å sikre at jordingen er god nok.

Uten god jording blir det mye skurr på radioen.

En egnet plass for denne antennen er A-stolpen, den stolpen som er mellom frontruten og fremdørene på bilen. På innsiden av denne er det som regel klipset på et deksel, og her gjelder det å være forsiktig.

Flere biler har nemlig en airbag montert her. Derfor lønner det seg å ta seg litt ekstra god tid, slik at du ikke kommer borti denne mer enn aller høyst nødvendig.

Med dekselet av må du altså påse at plast-delen som selve antennen kommer ut fra festes mot metallet i A-stolpen. Fra denne skal selve antennen klistres cirka to centimeter ut fra kanten på glasset. Det følger med en vaskeserviett som du bruker til å rense området antennen skal klistres til før du fester den.

NB: Flere nye biler har varmetråder i frontruten. Dette byr på trøbbel for disse antennene. Ofte kan det være noen få centimeter mellom slutten av disse trådene og kanten på glasset. Prøv å feste antennen midlertidig med litt tape mellom varmetråden og kanten på glasset, og se om om du fortsatt har godt signal når du slår på varmetrådene. Hvis ikke har du en større utfordring foran deg. Da må du nemlig velge en annen rute som er vertikal, og som ikke beveger seg. Altså trolig langt lenger bak i bilen. Da vil du igjen måtte forlenge antennekabelen slik at den rekker helt frem til adapteren. Vær også obs på at flere biler har en egen film på frontruten som skal stoppe blant annet oppheting av kupeen. Denne filmen kan også blokkere mye av signalene.

Chromecast i bilen: Vi gjorde det Google sier ikke går an

Adapteren tar beslag i sigarett-uttaket. På denne modellen følger det imidlertid med en variant som gir deg en ekstra USB-port så du for eksempel kan lade telefonen din samtidig. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

5. Koble til adapteren og sett på strømmen

AUX-kabelen var litt i korteste laget til at vi kunne legge den hele veien rundt, så det det ble en snarvei gjennom dette blendelokket. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med kabler skjult og antennen riktig montert, er det på tide å sette dashen sammen igjen. Prøv å finne passasjer fra baksiden og ut i kupeen uten å måtte lage hull i pyntelister og lignende. Men har du ikke noe valg så må du nødvendigvis gjøre dette.

La det stikke ut så lite kabel frem til adapteren som mulig.

Husk å bruke restene av den renseservietten du brukte til rengjøre rundt er braketten skal sitte, slik at også denne overflaten er fri for urenheter som hindrer tapen fra å feste seg skikkelig.

Med adapteren på plass er det på tide å koble til de ulike ledningene. Fest antennekabelen som kommer fra selve antennen på baksiden av enheten, samt strøm og eventuelt AUX om du bruker dette.

Sett så på strømpolene på batteriet igjen.

Så er det klart for å se om alt er koblet riktig.

NB: Vi hadde en bil med USB i kupeen. Adapteren vi brukte, en Tiny Audio C8, har kun en USB på baksiden som vi tenkte fint kunne kobles rett i denne USB-en. Problemet er at en slik plugg ofte ikke fører nok spenning, altså ikke 12 V. Når vi først innså blemma, måtte vi trekke ledningen noe lenger bort og bruke sigarettuttaket, slik at enheten fikk nok strøm.

6. Juster radio og adapter riktig

Om du har koblet kablene riktig, er det på tide å slå på adapteret.

Alle adaptere sender et FM-signal, og innstillingene for dette finner du blant i menyen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Neste steg blir å gå inn i menyen til enheten og se på hvilken frekvens på FM-båndet den sender videre med om du vil ta inn radio utenom AUX. I menyen finner du som regel et valg som omhandler dette, hvor du kan velge en frekvens. Med dette justert kan du hente inn den samme frekvensen på den originale radioen din.

Som nevnt tidligere så er det nemlig slik at adapteret henter inn DAB+-signalene og sender disse internt til radioen din over FM-nettet.

Vil du ha den beste lydkvaliteten så må du bruke AUX. Da følger det som regel med en slik kabel i pakken når du kjøper en adapter. Da får du bedre overføring enn via FM-nettet, og bevarer dermed den bedre kvaliteten som DAB+ gir.