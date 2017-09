De største norske radiokanalene er på vei over til et flunkende nytt DAB-nett, og overgangen skaper både følelser og debatt rundtom. En stor del av den norske bilparken har fortsatt ikke mottaksutstyr for DAB, eller DAB+ som vi strengt tatt er over på nå.

Men trenger du å hoppe over til DAB+?

Kanskje ikke. En mobiltelefon og en noenlunde fornuftig datakvote kan gi deg mye av det samme, uten at du må kjøpe en ny mottaker.

Som vi så i den første delen av denne artikkelserien er det fullt mulig å beholde den gamle bilradioen, så lenge den har mulighet for å hente inn lyd fra ting rundt seg. Dermed kan du bruke mobilen din som kilde for bilstereoen. Kan hende gjør du dette allerede for ting som Spotify, Google Play Music eller bare for å bruke håndfrifunksjonene mens du kjører?

Hvis mobilen din allerede er tilkoblet gjenstår det i grunnen bare å finne ut av hvilke apper som gjør den beste jobben. Og hvor mye bruker de egentlig av datakvoten din?

Finn den beste radio-appen

Det er et stort utvalg apper du kan bruke for å lytte til radio på mobilen din. Et par av dem er store, kjente og internasjonale aktører, mens den største andelen er apper laget spesielt for den norske radiofaunaen. Vi starter med de to store, globale, variantene.

Det er massevis av muligheter i TuneIn. Her kan man logge inn med konto for å ta vare på appvalgene og favorittene sine. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppe vil venstre i Browse-bildet kan man velge en bilmodus som gir få og store knapper. Går du til About-skjermen opplyser appen hvor mye data den har brukt siden forrige gang telleren ble resatt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

TuneIn Radio – Vår anbefaling

iOS og Android



TuneIn er antakeligvis den mest kjente radioappen fra det store utland. Den er egentlig mye mer enn en vanlig radioportal, ettersom den også holder styr på podcaster og mye annet. Den har dessuten en slags kuratert startside med innhold, og likner dermed litt på appbutikkene mobilene ellers har. Men det er fullt mulig å benytte den kun til å lytte til norsk radio, hvis du vil.

Her registrerer man seg med gratis brukerkonto, og TuneIn tar vare på favorittkanalene dine. For deg som bruker iPhone har appen dessuten en CarPlay-utvidelse. Det skal sies at CarPlay-aktiverte bilradioer flest nok har DAB+ også, men hvis datakvoten er romslig og du liker å lytte til langt mer enn det norske DAB-tårn sender fra seg, kan TuneIn likevel være et godt alternativ.

I en betalt utgave av appen slipper du reklamene som pryder avspillervinduet i appen, og du kan gjøre opptak rett fra radio. Appen vil dessuten gjerne ha deg til å betale for TuneIn Premium, som gir tilgang til amerikanske sportssendinger og flere lydbøker og podcasts. Dette behøver man ikke betale for.

Lydkvaliteten varierer litt fra kanal til kanal, avhengig av hva som er tilgjengelig. En hendig datateller som skiller mellom trafikk over WiFi og 4G gjør det greit å holde oversikt, og du kan også be om middels eller lav lydkvalitet hvis du vil spare data.

Hvis du vil ha noe i nærheten av den mest allsidige radio-appen du kan finne for telefoner, er TuneIn appen for deg.

Hvis du ikke trenger opptaksfunksjon og heller ikke bryr deg så mye om litt visuell reklame i appen er gratisversjonen like god som den betalte.

myTuner er en veldig fin radioapp, men den kunne vært bedre egnet for bil, og den har tilsynelatende ikke datateller, slik TuneIn har. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

myTuner Radio – Et greit alternativ

iOS og Android



myTuner er en utfordrer til TuneIn både på iOS og Android. Appen har et superenkelt førstegangsoppsett der du velger land og interesser. Underveis blir du vist hvilke kanaler som vil være de enklest tilgjengelige for deg i ditt valgte område. Dermed starter du opp appen med omtrent det som er av norske DAB-kanaler.

En litt unik vri for myTuner er at gratisvarianten gir deg tilgang på funksjoner avhengig av bruk. Så etter å ha oppfylt en hel haug kriterier får du tilgang på equaliseren. Eller du kan betale drøyt 30 kroner og låse opp equaliserfunksjonen samtidig som du fjerner reklame i appen. En betalt utgave av samme app har tilsynelatende ikke de store forskjellene å by på, og det er mulig å gjenopprette gamle kjøp i appen. Så dersom du vil betale spiller det ikke så stor rolle hvordan du velger å gjøre det.

Her får du antakeligvis den enkleste og kjappeste tilgangen på de norske kanalene, og appen er fin å bruke under de fleste vanlige forhold. Men noen egen bilmodus er det ikke å finne her, og heller ikke en datateller.

Dermed er myTuner en finfin app for radiolytting om du har et voksent mobilabonnement og ikke bekymrer deg så voldsomt over dataforbruket.

Kvaliteten på en del av radio-appene er diskutabel. Til venstre det som ser ut som en slags bruksanvisning, og til høyre kanallisten som en av appene ville ha oss til å laste ned fra et russisk nettsted. Det er det grunn til å være skeptisk til, all den stund dataene ikke går gjennom Google Play eller App Store. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mye skrot blant de norske

Et helt lite traktorlass norske radioapper har poppet opp i appbutikkene i det siste. Det ser ikke ut til å være grenser for hvor mange håpefulle utviklere som vil ha en bit av nedleggingskaka. Og dessverre er de fleste i denne haugen apper skrot sammenliknet med de beste.

Det skal sies at de fleste radioappene gjør det de skal, men ikke uten til dels irriterende mengder reklame og kjøpefunksjoner man får gratis andre steder. Akkompagneres appnavnet av et ikon med norsk flagg kan man antakeligvis like gjerne styre unna.

Grunnen til at vi omtaler disse i én gruppe er at langt de fleste ser ut til å være heklet over samme lest. Det virker rimelig å anta at i hvert fall iOS-varianten av disse henter kanalinformasjon, adresser og til dels funksjoner fra omtrent samme kilde, for både funksjonalitet og kanalutvalg er nesten identisk i de fleste av disse.

Det er påfallende hvor mange som er et knappebrett der du selv kan legge til kanaler fra en liste, med et relativt likt utvalg innstillinger på topp.

Min Radio til venstre, vær obs på at timeindikatoren på forbruk ofte viser for høyt tall innledningsvis, før den stabiliserer seg på mer fornuftig nivå. Til høyre er Skurring for iOS - også den et supert valg av de mer lokale variantene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fem gode norske valg

I Android-verdenen er det litt større forskjeller på appene, men også her er det i stor grad reklameoverdose og relativt få funksjoner man faktisk har bruk for.

Noen hederlige unntak fra berget av dårlige apper er det imidlertid her. Der vi ikke nevner pris spesifikt er appen gratis.

Norsk Radio (Android) Appen er lett å bruke, med relativt få funksjoner og store knapper. Det er også relativt lite reklame her.

(Android) Appen er lett å bruke, med relativt få funksjoner og store knapper. Det er også relativt lite reklame her. Min Radio (Android) Enkel å bruke, relativt funksjonsrik, mange detaljer - stjerne i boka for å vise MB-forbruk per time, pop-opp-reklamer som kan betales bort - da får man også ubegrenset støtte for Bluetooth med integrasjon mot fjernstyringsknapper og Android Auto. Gratis app, men opplåsing av ekstrafunksjoner koster 39 kroner.

(Android) Enkel å bruke, relativt funksjonsrik, mange detaljer - stjerne i boka for å vise MB-forbruk per time, pop-opp-reklamer som kan betales bort - da får man også ubegrenset støtte for Bluetooth med integrasjon mot fjernstyringsknapper og Android Auto. Gratis app, men opplåsing av ekstrafunksjoner koster 39 kroner. Norsk Bilradio (Android) Denne er enkel og fin, og har ikke for mye reklame. Store gode knapper som er enkle å treffe når telefonen er montert i bilen. Koster 33 kroner.

(Android) Denne er enkel og fin, og har ikke for mye reklame. Store gode knapper som er enkle å treffe når telefonen er montert i bilen. Koster 33 kroner. radio.no (iOS og Android) Her får du bilmodus, du får et rent og enkelt menysystem og det er lite unødvendig rundt. Programinformasjon er kjekt å ha når man ikke kjører bil.

(iOS og Android) Her får du bilmodus, du får et rent og enkelt menysystem og det er lite unødvendig rundt. Programinformasjon er kjekt å ha når man ikke kjører bil. Skurring (iOS) Skurring har omtrent bare en omfattende bilmodus. Velger du å betale for å låse opp ekstrafunksjonene gir den deg GPS-basert speedometer og informasjon om programmet som spiller.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis du vil ha en enkel radioapp det er lett å bruke, og du kanskje ikke behøver så mange funksjoner, kan en av disse variantene være verdt å sjekke ut. Men TuneIn overgår dem alle i funksjonalitet, og til dels også på at den er lett å bruke tross sine mange funksjoner.

Kanalenes egne apper

De store norske radiokanalene har alle sine egne apper, og appene gir tilgang til det knippet lydstrømmer hver av dem produserer. Men spesielt i bil er det lite nyttig å måtte veksle mellom ulike apper for å bytte kanal, så for at disse skal hevde seg i konkurransen må du ikke være spesielt glad i kanalsurfing. De har som regel heller ikke optimale egenskaper for bil, ettersom de delvis fungerer som informasjonsportaler for kanalene de inneholder. Dermed blir knappene små og innholdet litt uryddig med tanke på at oppmerksomheten helst skal være på veien, og ikke på programbeskrivelser.

Disse appene har en tendens til å gi deg mest informasjon om musikken som spilles, og avhengig av hvilken annen radio-app du bruker kan de også gi bedre kvalitet.

Vi nøyer oss med å gå gjennom utvalget:

NRK (iOS / Android)

P4 Radio (iOS / Android)

Radio Norge (iOS / Android)

RadioPlay [Radio Norge] (iOS / Android)

Det skal nevnes at P4-appen faktisk har en ganske ålreit bilmodus som gir enkel styring og samtidig navigasjon med kart.

I tillegg finnes et kobbel av apper for de største nærradioene, så som Nrj og liknende. Men siden disse ikke skal ut av FM-nettet med det første går vi ikke tettere inn på dem. De er uansett tilgjengelige i universalappene lenger opp.

Så mye data bruker radio-appene

Hvis vi tar utgangspunkt i at et typisk mobilabonnement i Norge har et sted mellom 1 GB og 10 GB i datakvote blir det raskt interessant hvor mye data radioappene faktisk bruker i løpet av en måned. Hvis du er i den lavere enden av dette spennet har du bare rundt 33 megabyte per dag i inkludert bruk. Øvre enden av dette spennet gir naturlig nok ti ganger så mye, men også 330 megabyte per dag er mulig å bruke opp om man er uvøren.

Usikker på hva som er det beste abonnementet for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

Kort forklart er dataforbruket tett forbundet med tre ting:

Kvaliteten på lyden du lytter til

Hvilken lydstrøm henter appen (ikke alle har den beste kvaliteten i «adresselisten»)

Hvor god er dekningen din? Dårlig dekning fører som regel til et hopp ned i kvalitet.

Det meste kommer tilbake til lydkvaliteten, og rett fra kilden kan den også variere. En nyhetssending av kjedeligste slag trenger ikke Hi-Fi-kvalitet for å få overbrakt budskapet. For å få plass til så mange kanaler som mulig i DAB-nettet har kringkasterne generelt brukt lavere båndbredde til rent prateinnhold.

I tabellen under ser du de typiske lyttetidene ved ulike kvaliteter og abonnementsstørrelser. Vi har rundet av tallene for ryddighetens skyld.

Datakvoter og lyttetid Lyttekvalitet 64 Kbit/s 128 Kbit/s 320 Kbit/s Type innhold Godt nok for typisk prateradio, nyheter etc. Blandet innhold, musikk og prat. Best kvalitet for musikktunge sendinger. Datakvote ⇓

1 GB 34 timer 17 timer 7 timer 2 GB 68 timer 34 timer 14 timer 5 GB 170 timer 85 timer 35 timer 10 GB 340 timer 170 timer 70 timer

Hvis du har ti gigabyte eller mer i datakvote burde det altså knapt være mulig å bruke opp kvoten på laveste kvalitet - du skal være veldig radioglad for å lytte i 170 timer i måneden. Også 70 timer fortoner seg som en utfordring; det er et par drøye timer om dagen.

Men kvoten skal også brukes på andre ting enn radio. Derfor kan det være kjekt å vite at mange av appene i denne oversikten også støtter kanalenes podcasts, der du kan laste ned innholdet mens du er på WiFi, og kan spille det av i bilen. Uansett bør man ikke glemme en slik avspilling på i bakgrunnen, for eksempel om man spiller av fra mobilen på hytta. Da forsvinner timene betydelig fortere enn ved «aktiv» lytting.



Verdt å merke seg er det også at tjenester som Spotify og Tidal lagrer det de akkurat har spilt lokalt, og dermed ikke bruker data fortløpende. I tillegg inkluderes strømmetrafikk av en del mobilabonnement.

For en uke siden forsvant NRK og de andre landsdekkende kanalene fra FM-nettet i og rundt Oslo, som ett av de siste områdene i Norge. Sist ut med overgangen er Troms og Finnmark, der de riksdekkende kanalene skrur av den 13. desember. Les mer om skiftet her »