20. september er NRK borte fra alle FM-radioer i Oslo og Akershus.

Lytter du på en av de kommersielle kanalene, er de siste FM-sendingene nettopp avsluttet i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder.

Mot slutten av året vil slukkingen av FM-nettet for NRK og de kommersielle kanalene være ferdig.

Men det betyr nødvendigvis ikke at du må kvitte deg med bilradioen du har i dag, bare fordi den kun har støtte for FM.

Det finnes nemlig mange måter du kan bruke din eksisterende radio på. Dessuten vil mange lokalradioer fortsette å sende som før.

Under har vi samlet noen tips til hvordan du kan riste liv i anlegget i bilen din, og hva du eventuelt må tenke på dersom du vil oppgradere til dagens DAB-løsning.

Enklest: Bruk den gamle bilradioen

Selv om radioen din kanskje begynner å dra på årene, kan du fortsatt være uante muligheter med den. Samtidig er de ofte koblet til resten av bilen, slik at du kan betjene den via knapper på rattet - noe som fortsatt kan være greit å ha mulighet til.

1. Sjekk om spilleren har AUX

Pris: Under 100 kroner

Sjekk radioen din og se etter det lille hodetelefon-hullet.

Det første du kan gjøre er å sjekke om spilleren din har en AUX-inngang. I flere biler er denne inngangen, som ofte er en jack-plugg (den vanligste hodetelefonutgangen), plassert i nærheten av førermiljøet. Denne inngangen kan du for eksempel finne på selve spilleren, men også plassert i oppbevaringsrom som midtarmlene eller tilsvarende plasser.

Om du ikke finner dette kan du ta en rask sjekk på spilleren din, og se om den har et inngangsvalg som heter AUX. Har den det, og ikke en ekstern inngang, kan mye tyde på at spilleren har denne plassert på baksiden av selve spilleren.

Problemet er at du da må ut med spilleren for å koble til en kabel. Noen spillere har egne festeanordninger som gjør jobben enkel, mens andre er mer trøblete å få ut.

Dersom du føler at du kommer til å ødelegge noe ved å prøve å ta ut spilleren på egenhånd, er du trolig langt mer tjent med å få en profesjonell til å gjøre det mot betaling.

Har spilleren din AUX kan du koble til alt av produkter som har en som har en lydutgang. For eksempel kan du bruke denne inngangen til å:

Bruke mobilen din til å spille av musikk som er lagret lokalt på mobilen fra for eksempel apper som Spotify, Apple Music eller Tidal. For å spare penger bruker du det trådløse nettet ditt hjemme til å laste ned innholdet.

Spill av podcaster som du har laget på mobil eller nettbrett. Her finnes det en drøss å velge i. Igjen bruker du hjemmenettverket ditt til å hente ned podcastene.

Strøm radio direkte via mobilen din. Vær obs på at dette bruker en del data, altså vil dette tære godt på datapakken din om du hører mye radio.

Koble til en billig, håndholdt DAB-radio via hodetelefon-utgangen for å få inn vanlige radiokanaler uten å måtte betale ekstra for databruk.

2. Sjekk om bilradioen har USB-støtte

Pris: fra ca 100 kroner

USB-porten kan sitte forskjellige steder i bilen. Finner du en port som ligner på denne til venstre er du trolig reddet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

AUX er en analog mulighet, og i nyere biler finnes det også digitale løsninger. Den vanligste er USB, den samme inngangen du bruker når du for eksempel lader eller kobler mobilen din til PC-en.

Også denne inngangen sitter ulike steder. Her må du ut og jakte etter mulige plasseringer, eventuelt fiske ut brukermanualen til bilen.

Ved hjelp av en USB får du de samme bruksområdene som om du har en AUX-inngang. Du får i stedet en digital overføring, samtidig som enheten du har koblet til kan lades samtidig som den spiller musikk til bilradioen.

Du kan enten velge å kjøpe en ny kabel som skal ligge i bilen, eller bruke kabelen du allerede bruker til å lade telefonen din med.

3. Sjekk om bilradioen har Bluetooth

Gratis gitt at du har en mobil og radio med Bluetooth

Enkel DIN-radioer er den tradisjonelle bilradio-størrelsen du troligvis har. Foto: Anette Karlsen / Scanpix

Kabel er ikke alltid like hendig. De kan fort komme i veien, og ikke minst få brudd i seg. Da kan en trådløs løsning være et alternativ. Mange har nemlig støtte for handfree-løsninger via Bluetooth i bilen, og det betyr at du mest trolig kan overføre musikken din via denne også.

Som regel har du et valg på spilleren din som heter Medie eller noe lignende, og under dette valget kan du bestemme at radioen skal hente signalene fra Bluetooth. Stadig flere anlegg starter dessuten å spille automatisk å bruke overføringen når du starter sangen på mobilen.

Da får du overført innholdet ditt trådløst, og samtidig kan du få varsel dersom du mottar meldinger eller samtaler på telefonen.

4. Har du fortsatt kassett-spiller? Det finnes en løsning

Pris: ca 50 kroner

Fortvil ikke om bilen din har en kassettspiller. Her ser du en adapter koblet til en MP3-spiller. Foto: Flickr / Megan Matos

Mange nordmenn er glade i eldre, klassiske biler. Når godværsdagen skal brukes til å lufte det gamle klenodiet, kan jo radioen bli sårt savnet. Skulle du mot formodning fortsatt ha en kassett-spiller, finnes det en løsning du kan benytte.

Det finnes nemlig såkalte kassett-adaptere, et produkt du kan plukke opp for rundt en femtilapp i elektronikk-butikker.

Denne fungerer ved at du kobler adapteret til for eksempel mobilen din ved hjelp av en jack-plugg. Har ikke mobilen din hodetelefonutgang er du altså strandet her.

Når adapteret er festet til mobilen setter du adaptere inn i spilleren som en hvilken som helst kassett. Trykk play på spilleren og start innholdet på mobilen.

Ganske lett: Behold radioen, kjøp DAB-adapter

Er du en av mange som kan tenke deg å prøve ut den «nye» radiostandarden, så finnes det en rekke løsninger å velge mellom. Prisen kan variere fra noen hundrelapper til noen tusenlapper, avhengig av hva slags løsning du velger.

Slik kan en DAB-adapter i bilen se ut. Foto: Solberg, Trond

Adaptere

Pris: Fra ca 500 til 3000 kroner

En enkel løsning for å komme modernisere din eksisterende bilradio er å kjøpe et såkalt DAB-adapter. Disse har allerede rukket å bli ganske så populære blant norske forbrukere, hvor prisen varierer fra noen hundrelapper og opp til rundt et par tusen. De dyrere alternativene gir deg som oftest Bluetooth på kjøpet, noe som kan være hendig for mange.

De aller enkleste variantene sitter festet på en stang hvor enden har et sigarett-uttak. Altså har du alt samlet på et sted, hvor strømkilden også fungerer som feste.

Den aller mest vanlige løsningen er en enhet som har alt innebygget i seg. Til denne kobler du strøm og antenne, og fordelen er du kan plassere enheten er fritt en med løsninger som den nevnt ovenfor.

Dette må du huske på om du skal kjøpe adapter:

Det finnes flere typer antenner, men en antenne som klistres på som dette er det mest vanlige når du bruket en adapter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Som regel må du legge opp en ny antenne. Den enkleste varianten klistres vertikalt på innsiden av frontruten din. Dette er noe du kan klare selv om du er litt fingernem. Husk å sjekke at antenne følger med når du kjøper adapteren.

I noen tilfeller kan du beholde original-antennen i bilen. Denne bør aller helst være en vertikal pisk eller en «haifinne»-variant. Sjekk at antennene din ikke har et filter på seg som forhindrer DAB-signalene fra å passere.

Du har en mottaker-enhet som henter inn DAB-signalene dine fra antennen. Her kan du velge mellom ulike løsninger, alt fra bokser du kan gjemme unna med trådløse navigeringsskjermer, til enheter med egen skjerm som plasseres synlig i bilen.

De ulike enhetene trenger strøm, noe som gjør at du i de fleste tilfeller må beslaglegge et sigarett-tenner-uttak. Flere løsninger har en kontakt der du i tillegg kan hekte telefonen på slik at den også får strøm dersom du kun har ett uttak i bilen.

Enheten du installerer tar i mot DAB-signaler, og sender disse videre som et eget FM-signal som den gamle bilradioen din kan plukke opp.

Vil du ha bedre lydkvalitet har de fleste adaptere et eget uttak i form av AUX eller USB, som du kan forene med bilradioen din for å få best mulig resultat.

Har du allerede et system i bilen, hvor det meste er integrert, kan det være en idé å sjekke med din leverandør. Flere merker har løsninger hvor du kan bygge inn løsninger som snakker over ens med hovedenheten i bilen din. Men sjekk prisen.

Eller... Kjøp en helt ny radio

Vil du ikke kjøpe et adapter, men fortsatt vil høre DAB, er en mulighet å kjøpe ny bilstereo. På markedet finnes det mange løsninger.

Enkel DIN-radioer er den tradisjonelle bilradio-størrelsen du troligvis har. Foto: Anette Karlsen / Scanpix

Enkel DIN – De smale, tradisjonelle radioene

Den vanligste radioen er det som kalles en enkel DIN. Dette er en standard hvor du i bunn og grunn kan kjøpe det du selv ønsker deg. Sjekk gjerne hvorvidt spilleren har støtte for å kommunisere med funksjoner du har i bilen din. I flere tilfeller finnes det egne overganger og ledningsnett som gjør denne jobben enklere for deg. Prisen varierer fra noen hundrelapper og opp i flere tusen, avhengig av funksjoner og kvalitet.

Dobbel DIN – Dobbel høyde, flere muligheter

Det kan være ganske omfattende å bytte ut en dobbel DIN-radio i bilen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere og flere biler har plass til en «dobbel» bilradio. Dette kalles dobbel DIN, og er noe for eksempel amerikanske biler ofte har hatt. I den senere tid har denne standarden også fått godt fotfeste hos andre bilprodusenter, og skulle du ha plass til en slik spiller kan du samtidig passe på å kjøpe en enhet ned navigasjon. Prisene varierer fra rundt et par tusen og oppover, avhengig av funksjoner. Vær obs på at disse kan være mer krevende å installere selv. Ofte trengs det egne braketter, samt at bilens listverk og rammer i selve dashen trenger å gjøres noe med.

Original enhet

Mange bilprodusenter har sine egne løsninger hvor bilradioen er integrert med flere andre funksjoner i bilen. Sjekk derfor med din forhandler hva en eventuell original-radio koster deg. Som regel er dette en noe dyrere affære, men til gjengjeld får du en løsning som er skreddersydd for din bil, hvor du beholder alle funksjoner uten at det blir noe problemer med kommunikasjonen.