For ganske nøyaktig ett år siden foretok undertegnede noe historisk. Vel, for meg personlig, hvertfall – jeg reparerte min første mobiltelefon, noe det også ble en finfin guide ut av (Ekstra).

NB: Guider følges på eget ansvar! Alle guider på Tek følges på eget ansvar. Å reparere en telefon selv kan føre til betydelig skade og/eller ødelegge enheten, og du er selv ansvarlig dersom du forsøker uten profesjonell hjelp.

Siden har det blitt mange andre reparasjoner og guider til glede for deg som leser dette akkurat nå og tusenvis av andre. Dog, til tross for at den første reparasjonen virket vanskelig, har det vist seg at den bare var barnemat i forhold til flere av de andre:

Alle de ovenfornevnte kan imidlertid risikere å bli stilt i skammekroken etter reparasjonen vi presenterer her i dag. Vi snakker om noe du rett og slett ikke burde begi deg ut på med mindre du har uforskammelige mengder pågangsmot, riktig utstyr og mye erfaring: å gjenbruke et LCD-panel i en telefon.

Vent, hva? Er ikke en skjerm ødelagt når den byttes? Joda, de fleste vil nok anse en knust skjerm som ødelagt, men teknisk sett er det faktisk i de fleste tilfeller slik at det kun er glasset som er ødelagt. Det kombinerte LCD- og touch-panelet under er en skikkelig tøffing, og vil overraskende ofte overleve uten skader.

Noen av de fungerende skjermene med knust glass vi hadde liggende. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dermed kan man i de fleste tilfeller fjerne glasset og klaske på et nytt, for å få en fullt fungerende skjerm igjen. En besnærende tanke – men lar det seg også gjennomføre i virkeligheten?

Etter mangfoldige reparasjoner av diverse venners og kollegers iPhone 6-enheter, hadde undertegnede bygget seg opp en regelrett kolleksjon av knust skjermer. Etter litt testing fant vi ut at av disse ni skjermene, var totalt syv stykker i perfekt fungerende stand under det knuste glasset.

Dermed hadde vi litt rom for prøving og feiling, noe som kombinert med det faktum at opptil flere amatører på YouTube har gjennomført nettopp denne operasjonen gjorde oss nokså optimistiske.

Noe av utstyret vi måtte kjøpe. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Allikevel: samtlige påpekte også at dette ikke var spesielt lett, og listet også opp en skikkelig smørbrødliste av spesielt utstyr du burde eller måtte ha først. Dermed var det bare å begynne å lete på nettet, og etter et par uker hadde vi skaffet oss alt vi utstyret vi trengte til reparasjonen:

Nytt glass – kun glasset til telefonen, med hvit eller svart ramme rundt.

– kun glasset til telefonen, med hvit eller svart ramme rundt. Ny plastramme – langs alle sidene av glasset sitter det opprinnelig en ramme i plast, som innehar alle klipsene og skruene som fester skjermen til selve telefonen.

– langs alle sidene av glasset sitter det opprinnelig en ramme i plast, som innehar alle klipsene og skruene som fester skjermen til selve telefonen. LOCA-lim – en spesiell type industrielt lim som blir gjennomsiktig og hardner når det eksponeres for UV-lys. Brukes i nær sagt alle touch-paneler.

– en spesiell type industrielt lim som blir gjennomsiktig og hardner når det eksponeres for UV-lys. Brukes i nær sagt alle touch-paneler. Spesialskåret plastform – en plastform som har presise utskjæringer til både LCD-panelet og glasset, for at skjermen ikke skal festes skjevt eller ujevnt.

– en plastform som har presise utskjæringer til både LCD-panelet og glasset, for at skjermen ikke skal festes skjevt eller ujevnt. 1. LOCA-lim og spesialskåret plastform 2. UV-lyset 3. Spillekort i plast 4. Nytt glass og ny plastramme. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje Spillekort av plast – dette kan erstattes med annet utstyr, men materialet, tykkelsen og den store overflaten er perfekt for å lirke løs det knuste glasset.

– dette kan erstattes med annet utstyr, men materialet, tykkelsen og den store overflaten er perfekt for å lirke løs det knuste glasset. UV-lys – om du ikke allerede har det, må du kjøpe en lommelykt som avgir UV-lys for å få LOCA-limet til å størkne. Eventuelt kan også neglelakktørkere benyttes.

– om du ikke allerede har det, må du kjøpe en lommelykt som avgir UV-lys for å få LOCA-limet til å størkne. Eventuelt kan også neglelakktørkere benyttes. Isopropanol (blårens) – løsemiddelet til limet som benyttes i touch-paneler (LOCA). Andre typer nær ren alkohol kan også benyttes, men isopropanol skal visstnok fungere ypperlig.

Varmepistol, isopropanol og iFixit-utstyr trengs. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Utover dette krevde reparasjonen også mye ordinært reparasjonsutstyr, som vi fra før av hadde kjøpt fra iFixit. Til akkurat denne spesifikke reparasjonen er det dessuten helt udiskutabelt nødvendig med en varmepistol (eller en kraftig hårføner), noe vi heldigvis hadde fra før av. Hvis du har lyst til å gjøre livet litt lettere for deg selv burde du også skaffe deg en (liten) brekkebladkniv, som er et overraskende godt presisjonsverktøy til mobilreparasjoner.

Uansett, sakte men sikkert kom alt utstyret oss i hende. Ettersom det var visse risikoer inne i bildet her, hadde vi også bestilt dobbelt opp av både lim, glass og plastramme. Dermed kunne vi tillatte oss litt prøving og feiling frem mot et endelig resultat.

Steg 1: Hvordan vi (laaaangsomt) fikk løs LCD-en fra det knuste glasset

Som alltid ved en iPhone-reparasjon startet vi med å få av skjermen. Dette har vi tidligere vist i flere andre saker, så her kjører vi en komprimert forklaring. Kort fortalt må du skru ut et par proprietære skruer i bunn, hvorpå du kan dra skjermen løs fra klipsene i rammen ved hjelp av en sugekopp og et flatt plaststykke.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Skjermen vippes så opp mot toppen, men ikke lenger enn til 90 graders vinkel. Før du kan bøye den lenger bakover og fjerne den må nemlig en metallbrakett skrus av, og skjermkablene under hektes av. Skruene er av forskjellig lengde, så å holde tunga rett i munnen og sortere er et sjakktrekk.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Ettersom nettopp denne telefonen i en ganske nylig reparasjon ble utstyrt med noe så besnærende som en lysende eplelogo, måtte vi også ta hensyn til denne delen når skjermen skulle av. For alle andre hensyn er dette noe du ikke vil måtte tenke på, men for oss så altså kroppen slik ut etter demonteringen:

Den lysende eplelogoen fra forrige reparasjonssak måtte midlertidig demonteres... Her kontaktpunktet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vår iPhone 6 hadde riktignok en fullt ut fungerende skjerm, men de aller fleste som prøver seg på dette vil nok neppe ha dét. Dermed er dette det første steget du må gjennom, for å få tilgang på skjermen.

For vår del la vi nå fra oss hele spetakkelet, og fokuserte på den lille bataljonen vår av sønderknuste skjermer. Ettersom vår telefon var hvit – og ettersom vi regnet med å tabbe oss ut skikkelig i starten – startet vi med de to sorte, knuste skjermene vi hadde. Ikke det at dette ville synes når LCD-en var tatt ut, men da fikk vi i det minste en stadig mer samstemt kolleksjon å jobbe med. Neida, du klikket deg ikke ved en feiltagelse inn hos Se & Hør – det er bare undertegnede som har en ekstraordinært velutviklet ordenssans.

Tre irriterende problemer og tre ødelagte skjermer

Det var imidlertid nå den virkelig vanskelige biten startet. Konseptet er latterlig enkelt: lirk løs alle de knuste glassbitene fra LCD-en under, og gjenbruk LCD-en. I virkeligheten er det imidlertid langt fra like lett. For det første må man hele tiden påføre rikelige mengder varme, for ellers rikker ikke glasset seg av flekken.

Her kommer naturligvis varmepistolen inn i bildet, sammen med problem nummer to. Vi visste nemlig også at vi måtte balansere på en knivsegg hva angikk varme, fordi LCD-panel lett misfarges når de utsettes for temperaturer i komfyrklassen.

Den første skjermen gikk det ikke så bra med... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi satte imidlertid fryktløst i gang, og forsøkte å varme opp skjermen så jevnt som overhodet mulig. Som angrepsvåpen brukte vi brekkebladskniven, ettersom vi raskt måtte innse nok en utfordring med akkurat denne enkeltskjermen: den var veldig, veldig, veldig knust. Her var det rett og slett så mange bittesmå biter at plastkortene ikke hadde den minste hensikt.

Mange av glassbitene var dessuten fryktelig avlange, noe som bringer oss over på problem nummer tre: fysikken. LCD-panelet tåler nemlig dårlig hardt press fra spisse kanter, og lange, skarpe glassbiter fungerer som regelrette brekkstenger mens du løfter dem opp.

Etter mye oppvarming og pirking fikk vi da bort en god del, som du kan se av bildet over. Men da vi skulle foreta en kontrollsjekk av LCD-ens tilstand så vi at problem nummer to hadde manifestert seg i full blomst. Både oppe til venstre og nede i høyre hjørne så vi klar misfarging, som utvilsomt stammet fra for ivrig oppvarming.

Hanske på venstre hånd trengtes for å håndtere varmen! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dermed var det bare å kaste hele panelet, og bevege oss videre til neste kandidat. Samtidig benyttet vi også anledningen til å ta på en hanske til å holde de glovarme skjermene med, noe som fjernet betydelige deler av denne uforklarlige, brennende smerten vi merket.

Neste skjerm på agendaen var også svart, men i motsetning til den første hadde denne kun knust i lange, fine sprekker. Dermed var det store glassbiter å forholde seg til – litt for store, viste det seg. Problemet nå var at vi måtte tilføre enda mer varme for å få løs hver bit, og brekkstangproblemet ble bare enda mer fremtredende.

Heller ikke skjerm nr. 2 gikk det bra med. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Kombinasjonen førte til at vi nesten uten noen form for resultat effektivt ødela også denne skjermen, noe vi så allerede da vi foretok vår første kontrollsjekk.

Med to skjermer måtte det da gå bedre med den tredje? Vel, der og da trodde vi ikke det, for den neste skjermen vi plukket frem – for øvrig en hvit én – begynte å flimre noe voldsomt i lysstyrke da vi foretok en tidlig kontrollsjekk.

Skjerm nr. 3 begynte å flimre allerede på dette tidspunktet... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Der og da satt vi langmaskede i fjeset og trodde vi nå hadde ødelagt nok en skjerm, men senere skjønte vi at vi kanskje ikke hadde gjort det allikevel. Mer om det senere!

Med den fjerde skal det skje...

Med tre fiaskoer i baklomma tenkte vi at nå måtte det være nok. Den fjerde skjermen skulle behandles etter alle kunstens regler – så fikk vi heller forsone oss med at dette kom til å ta hele fredagskvelden og vel så det.

Skjermen vi nå trakk fram var dessuten langt bedre materiale enn den forrige i utgangspunktet, ettersom sprekkene var jevnt fordelt og ikke etterlot alt for mye av hverken bittesmå biter eller svære flak med glass.

OK, skjerm nr. 4 da! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dermed startet vi nok en gang med den møysommelige oppvarmingen av skjermen, men nå benyttet vi kun laveste trinn på varmepistolen og varmet aldri opp i mer enn seks-syv sekunder av gangen. Vi varmet heller aldri opp på samme punkt, men beveget varmepistolen rundt kontinuerlig. Slik håpet vi å unngå misfargingen vi tidligere hadde måttet stri med.

Med denne fremgangsmåten måtte vi varme opp relativt ofte, gjerne én gang i minuttet, men da ville vi i det minste være sikret. Vi hadde etterhvert funnet ut at brekkebladkniven fungerte optimalt for å komme innunder glasset på de store bitene, og også for å simpelthen vippe ut de små.

Det tar tid å få av glasset... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Når vi først kom innunder de store, tok vi imidlertid frem spillekortene for å ikke skade LCD-panelet. Kortene gjorde i kombinasjon med oppvarmingen og forsiktig lirking kort prosess på limet, uten å utsette panelet for press eller kanter.

Selv om dette kanskje høres ut som dette var gjort på en 10 minutters tid, så kan vi garantere at du vil måtte avse langt mer enn det på veien mot en glassfri skjerm. Med mindre du ikke bryr deg om at den brekker under arbeidet, altså. Legg til tiden det tok å tidvis kontrollere at skjermen fortsatt var fungerende, så burde du starte en god del tidligere på kvelden enn vi gjorde.

...skikkelig lang tid! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Når du først har fått av glasset står du dessuten overfor neste problem på lista: limet. Det er nemlig ikke slik at limet simpelthen følger med det gamle glasset. Istedenfor ligger det igjen et skikkelig tjukt lag med gjenstridig lim, og panelet er stadig ubrukelig.

Fritt for glass, men ikke for lim. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Løsemiddelet til limet var som kjent isopropanolen, som vi skaffet på et nærliggende byggvarehus. Ifølge det allvitende nettet kunne det imidlertid lønne seg å skrape vekk mesteparten av limet før man begynte med alkoholen, så som sagt så gjort. Det var ikke direkte lett å skrape bort, men det kom da av små klumper her og der.

Først skrapte vi vekk de største bitene, før isopropanolen fikk bryne seg. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Deretter fuktet vi en klut med isopropanol, og gjøv løs på jobben med å fjerne limet helt. Det var helt tydelig at dette gjorde jobben ganske mye lettere, og limet slapp taket på en helt annen måte enn før. For første gang kunne vi begynne å se rene deler av panelet, og etter omtrent 10 minutters intens gnikking var panelet så rent vi kunne få det:

Gjett om isopropanol gjorde susen! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Baksiden var kanskje ikke like ren, men det fikk nå være. Fremsiden fungerte uansett plettfritt, og var overhodet ikke misfarget. Dermed kunne vi puste lettet ut, og endelig fortsette til neste del av reparasjonen: å gjenbruke LCD-panelet med nytt glass og ny plastramme.

Nokså ren og fungerende skjerm. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

