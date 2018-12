Fikk du en mobiltelefon med feil farge og for lite lagringsplass, eller kanskje en Google Home-høyttaler du ikke helt ser poenget med?

Å bytte julegaven til et annet produkt i butikken den kommer fra er sjelden noe problem. Men hvis målet ditt er å gå ut av butikken med penger i lomma, må du nesten spørre giveren om kvitteringen.

Julens byttesesong starter den 27. desember. Da fylles nok en gang butikker og kjøpesentre opp av kunder som ikke nødvendigvis skal handle så mye nytt, men som ønsker å bytte inn ting de har fått – men ikke helt var hva de ønsket seg.

Kvittering kan gi deg penger igjen

La oss begynne med den enkleste situasjonen først: Om vi snakker om en ubrukt vare og du har kvitteringen i orden, vil det i mange tilfeller ikke være noe problem i å få pengene tilbake. Butikkene er riktignok ikke lovpålagt å gi deg tilbake klingende mynt, men i kampen om kundene er det noen som praktiserer dette likevel.

Power gir deg frist ut januar til å bytte varene. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Flere store aktører, deriblant Elkjøp, Power og Komplett.no, har noe de kaller «åpent kjøp», som betyr at du kan returnere en vare dersom du ikke er fornøyd med den.

Elkjøp averterer med 50 dagers åpent kjøp, mens Power har 30 dager – eller ut januar nå i forbindelse med jula.

Sånn sett trenger du kanskje ikke stresse deg til butikken i romjula – men for noen er det jo så å si en tradisjon.

Returrett praktiseres også hos mange nettbutikker, for angrerettloven gir deg uansett to ukers rett til å angre på kjøp over nett eller via telefon. Det finnes de som har frister langt utover dette også – vi nevnte Komplett.no, som har 60 dagers åpent kjøp.

Å returnere et produkt kjøpt i en nettbutikk er dog ikke alltid så enkelt, ettersom det normalt sett er den som ga deg gaven som må bestille returen hos butikken. Som du forstår, lager dette en del ekstraarbeid for gavegiver, og betyr dessuten at du ikke kan skjule returen for vedkommende.

Da er det langt enklere med butikker som både har netthandel og vanlige utsalgssteder. Her kan du nemlig som oftest kunne oppsøke nærmeste fysiske forhandler for å bytte inn eller returnere varer kjøpt i nettbutikken.

Ikke alt kan byttes

Selv om butikkene gjerne vil at du skal være fornøyd med julegavene, er det visse unntak og regler som gjelder. Hos Elkjøp får du for eksempel ikke byttet mobiltelefoner, produkter med abonnement og programvare. Skal du bytte spill eller film, må emballasjen være ubrutt.

Konkurrenten Power har ikke mobiler på sin liste, men inkluderer abonnement, spill, programvare og hygieneprodukter med brutt forsegling.

Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp. Foto: Elkjøp

Men de fleste ønsker seg jo glade kunder som vil handle der igjen, så det er ikke uvanlig at reglene bøyes litt.

– Vi tilbyr 50 dagers åpent kjøp hele året, som gjør at kunden kan velge mellom å få pengene tilbake, bytte til et annet produkt eller motta et gavekort. Vi oppfordrer alle våre kunder til å komme innom en av våre butikker om noen skulle føle seg usikre på bytteregler. Vi vil alltid gjøre vårt beste for å hjelpe kundene til å bli fornøyde, også etter gaver som kanskje ikke falt helt i smak, sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp.

Byttelapp? Hvilken byttelapp?

For de fleste andre varer er det slik at disse fint kan returneres mot penger hvis du har kvittering. Skal du bytte varen til noe annet, holder det med en byttelapp.

Hos noen aktører er de for øvrig ikke så nøye på det med byttelapp heller. Både Elkjøpog Power bekrefter at de lar kundene bytte varen uansett – så lenge den er uåpnet og de har den i sitt sortiment.

Så selv om den grimme gaven du fikk fra fjerne grandtante Erna mangler byttelapp, er det verdt å spørre om å bytte i en annen butikk som fører varen. Det er i hvert fall å foretrekke fremfor å gi den videre til neste jul.

Husk bare at du da ikke bør pakke opp varen – det er langt enklere å få byttet noe som ligger i en uåpnet eller forseglet eske.

