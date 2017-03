Kjøp og salg av brukte gjenstander blomstrer for tiden i Norge. Vi tok nylig et overblikk over bruktmarkedet, og gikk gjennom de tre nye tjenestene her til lands: Tise, og Shpock.

Men så kom vi på tanken; hvorfor ikke gå litt lenger, og faktisk sette de på prøve? Hvor mange er det som egentlig bruker disse nye appene? Hva er sjansene for at man får solgt noe her kontra hos tungvekteren Finn?

Vi ville gjerne prøve oss med en gjenstand som i utgangspunktet selger ganske bra, altså noe som det generelt er god etterspørsel for blant nordmenn. Vi hørte rundt oss om det var noen som hadde en gjenstand de ville bli kvitt, og fikk den perfekte kandidaten: en iPhone 6! Eldre Apple-telefoner er fortsatt etterspurt, og «iPhone» er i toppen av søkeordene på blant annet Finn.

Gjenstanden som skulle ut i ilden ble dermed en stellargrå (muligens bedre kjent som «space gray») iPhone 6 med 128 GB lagringsplass og en liten bulk på høyttalergrillen. Telefonen hadde bodd i et nattbord det siste året, og ville gjøre mye mer nytte som noen ekstra tusenlapper på kontoen.

Vi tenkte at siden Finn er en såpass gigantisk aktør sammenlignet med de andre, fortjente Tise, og Shpock et lite forsprang før vi la ut samme annonse på Finn. Dermed la vi ut annonser på Tise, og Shpock på mandag, mens Finn-annonsen ikke kom ut før på tirsdagen.

Det skal sies at dette i praksis vil bli en slags test av brukermassen på de forskjellige plattformene, og er ikke noe utviklerne direkte har full kontroll over. Apple-mobiler er likevel noe som det selges aller mest av, så vi regner med å få interessenter på alle de forskjellige tjenestene.

Dag 1: Annonsene går ut, skambudene kommer inn

Slik så annonsen vår ut i de forskjellige appene. 'Tise sin utgave ser kulest ut etter vår mening, mens Shpock og Finn er mest oversiktlige. fungerer ikke særlig bra med liggende bilder, og gir deg lite detaljer før man trykker «more info». Foto: Skjermbilder / Collage Tek.no

Etter å ha knipset et par bilder og forfattet en beskrivelse publiserer vi annonsen vår på , 'Tise og Shpock. Selve publiseringsopplevelsen kan du lese mer om i artikkelen vår om hvordan appene er i bruk.

Startprisen vi setter på iPhonen er 4000 kroner, litt høyere enn gjennomsnittet, men vi tenker det er bedre å starte for høyt enn for lavt!

Rundt to timer etter publisering lyser telefonen opp, og det er et varsel fra Letgo som fanger oppmerksomheten vår. Vår første interessent, endelig! Begeistringen vår dør hen like fort som den oppstår da vi leser meldingen fra vår potensielle kjøper:

«jeg kan kjøpe 2200kr»

Et ekte skambud på 1800 kroner lavere enn det vi spurte om? Vi orket ikke å diskutere engang, og takket bare nei.

Fire timer senere tikker neste melding inn, også denne på Letgo. «¿Está disponible?» lyder budskapet, før han umiddelbart følger opp med: «2000». Heller ikke dette budet føler vi oss tvunget til å slå til på.

Utover kvelden blir vi kontaktet ytterligere to ganger, og igjen er det Letgo som leverer. Vi er oppe i fire forespørsler på én dag, og alt fra en og samme app. Forhandlingene faller dessverre i fisk også her, da person én heller ville ha en iPhone 7, og nummer to aldri lar seg høre fra igjen.

Vi tar kvelden med håp om å finne frelse hos Finn neste dag.

Inntrykk etter dag én: Letgo generte mye interesse, men tydeligvis fra feil mennesker. Kanskje det blir bedre neste dag når annonsen også går ut på Finn?

Dag 2: Telefonen ringer

Annonsen fyres ut på Finn.no i det arbeidsdagen starter, og forventningene til Norges største bruktmarked er høye.

Fortsatt har vi ikke hørt fra en sjel på hverken Shpock eller Tise, sett bort fra et par likes på «Tisen vår». Men plutselig kan den umiskjennelige lyden av vibrerende telefon mot bordplate høres gjennom kontorlandskapet. Vi har en innringer!

Undertegnedes mobilnummer er lett tilgjengelig gjennom annonsen på Finn, selv om det anbefales å ta all kommunikasjon gjennom nettsiden. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Damen i den andre enden var hyggelig og blid, nesten litt overentusiastisk. Hun ville gjerne komme og kjøpe telefonen på timen. Helt perfekt, tenkte vi. Men så begynte varsellampene så smått å blinke.

«Jeg kan sette over penger i nettbank nå, og ta med utskrift av transaksjonen til deg», sier kvinnen.

Ikke noe godt tegn. Vi har ikke latt oss lure tidligere, og vi har ingen planer om å begynne nå. Vi forklarte at forslaget hennes dessverre ikke ville funke for oss, da papirutskrift er noe til og med en tiåring kan klare å forfalske. «Har du ikke Vipps eller en annen form for mobilbetaling?», spurte vi. Nei, sa hun, og kom med en lang og uforståelig forklaring på det ene og det andre. Ikke ville hun ta ut penger heller.

Dette holder ikke vann, tenker vi, og avviser henne. Men vi kommer ikke lenger enn halvveis ut i setningen vår før hun brått slenger på røret, tydeligvis klar over at vi har lukta lunta. Ikke et adjø en gang.

Bortsett fra den éne samtalen har det vært helt stille. Selv med annonser på fire forskjellige rubrikktjenester, med lekre bilder og pirrende tekster, klarte vi visst ikke å skape noe engasjement. Vi bestemmer oss for at noe må gjøres.

Dag 3: Kalde føtter

Vi innser at startprisen kanskje var litt ambisiøs, og setter den ned til 3500,- på alle appene. Trekket viser seg å gi ganske raske resultater.

Plutselig er vi i samtale på Finn med en person som både er interessert og ikke har noen innvendinger på prisen. Var det kun en reduksjon som skulle til? Vel. Slik gikk praten:



Dessverre er dette et hyppig fenomen som de fleste som har forsøkt å selge noe på Finn har opplevd før. I det man skal spikre avtalen blir det musestille, og kommunikasjonen opphører totalt. Slikt må man likevel bare belage seg på.

Mot slutten av arbeidsdagen mottar vi dog en tekstmelding. Denne kvinnen går rett på sak, og spør om vi kan møtes i Oslo kl. 17. Yes!, tenker vi, endelig har vi funnet vår kjøper! Vi taster raskt tilbake et svar og sier at mobilen fortsatt er til salg, og sier ja til å møte henne.

To minutter senere vibrerer telefonen, og selger-hjertet vårt går i knas nok en gang; hun har fått svar på en annen annonse, og legger avtalen vår på is foreløpig.

Fortsatt er det ikke en sjel som har kontaktet oss via Shpock eller Tise. Er det oss det er noe galt med!? Er det annonsen vår? Er det brukerne?

Vi åpner nok en melding fra en kjøper på Letgo. «2000kr is my offer». Sukk.

Dag 4: Et nytt håp

Dagen starter friskt med en oppfølging fra gårsdagens budgiver på Letgo. «2200 is my final offer», skriver han. Det viser seg å være løgn, for ti minutter senere sender han oss nok en melding: «2300». Om noe så har i hvert fall Letgo gitt oss en jevn strøm av interesserte brukere, selv om ingen av tilfellene har vært i nærheten av å føre til en avtale.

Litt senere er det plutselig en ny app-logo som beærer oss med sitt nærvær på låseskjermen. Shpock, appen som hittil har vært knyst stille, gleder oss med sitt aller første varsel.

Noen har stilt et spørsmål om batteritiden og lyden på høyttalerne er bra. Vi svarer: «Batteritiden er grei, og lyden på høyttaleren er akkurat slik den skal være.»

Denne funksjonen hos Shpock liker vi særdeles godt. Foto: Michael Selbekk / Tek.no

Det fine med Shpock er at alle tidligere spørsmål og svar er direkte synlige på annonsesiden, slik at andre ikke trenger å stille spørsmål på nytt.

Straks er det helg, og vi hadde egentlig håpet på å få solgt telefonen unna før den tid. Det er når annonsen har vært ute en stund man kan bli tilbøyelig for å godta lavere bud, og jammen er det ikke nettopp det som sklir inn i innboksen vår.

Vi mottar faktisk vårt første dugelige bud på Letgo, som lyder på 3300 kroner. Det diskuteres. Telefonen har jo en synlig bulk, kanskje 3300,- ikke er så dumt? Vi kommer frem til at vi tar budet. Meldingen kommer fra en engelsktalende person, og vi forsøker nok en gang:

«When and where can you meet us?»

Igjen blir det dørgende stille. Da er det hyggelig å se at annonsen på Shpock også virkelig begynner å gi frukter.

Det går mot salg!

Vi får et varsel om mottak av et privat bud. «Jeg kan møte deg i Oslo nå», skriver vedkommende, som også var villig til å gi full pris. Herlig! Men vi rekker ikke sende svar før budet blir trukket rett tilbake;

«Sorry trodde det var 6S», leser vi i meldingen. En ærlig feil.

Men det stopper ikke der. Personen på Shpock som stilte batterispørsmålet tidligere skriver nå:

«Kan vi hente den i Oslo i morgen?»

Spenningen er til å ta og føle på da vi entrer avgangshallen i Oslo S. Foto: Michael Selbekk / Tek.no

Vi utveksler telefonnumre, og avtaler at det er best å møtes i hovedstaden mandag etter arbeidstid. Oslo Sentralstasjon velges som åsted for transaksjonen.

Da kan vi ikke gjøre noe annet enn å håpe at vedkommende møter opp, for det er neimen ikke sikkert.

Men det gjør han! I avgangshallen på Oslo S overgir vi iPhonen vår til en hyggelig mann fra Fredrikstad i bytte mot 3500,- i kontanter.

Bare for å få det bekreftet spør vi hvor han fant annonsen. «Shpock tror jeg det heter», sier han, og forklarer at han aldri hadde brukt appen før han begynte jakten på en passende brukttelefon til guttungen sin. Handelen går smertefritt, bortsett fra at undertegnede etter å ha sagt adjø plutselig innser at han har glemt å overgi laderen, noe som resulterer i en lettere hektisk joggetur gjennom hallen for å gi den.

Vi konkluderer vår høyst uhøytidelige test:

Etter å ha kjempet oss gjennom nøyaktig én uke med skambud og dårlig kommunikasjon ble iPhonen vår altså endelig solgt. Vi skal ikke kåre noen vinner av appene, men i hvert fall dele inntrykkene vi har gjort oss gjennom bruken av de. Én konklusjon kan vi likevel trekke; en av appene viser seg å ikke være så effektiv på iPhone-salg som kanskje først antatt.

Shpock «tok innersvingen» på resten av appene, og ga oss den rette kjøperen. Foto: Michael Selbekk / Tek.no

Det var fra Letgo vi fikk desidert mest kontakt med mulige kjøpere, med ni personer på syv dager. Dog kan kun tre av disse anses som seriøse, og det eneste brukbare budet på 3300,- førte heller ikke til noen avtale. Det virker uansett som at Letgo har en god slump med aktive brukere, og det å legge ut annonsen din her vil sørge for at den når ut til mange mulige kjøpere. I vårt tilfelle kommuniserte seks av ni kjøpere på engelsk, noe vi ikke opplevde med de andre applikasjonene.

Velkjente Finn.no ga oss seks interessenter i løpet av seks dager. To av disse var vi nære ved å inngå avtaler med, men det endte med at de trakk seg på tampen. Vi fikk også en svindeloppringning, og man må alltid være obs på at det er folk der ute som til enhver tid er ute etter å lure deg. Aldri overgi gjenstanden før du har fått pengene, og høres noe rart ut, eller virker for godt til å være sant, så er det som regel det.

Grønnskollingen Shpock hadde en treg start i salget vårt, men endte til slutt opp med å gi oss tre mulige kjøpere. Likevel er det her vi kommer i kontakt med den éne personen vi trenger, og Shchibsteds loppis-nykommer får æren for å ha gitt oss et vellykket salg.

Hva har vi lært?

Finn er fortsatt den mest etablerte plattformen for kjøp og salg i Norge, og var minst like mye med i «løpet» som resten av appene. Vi ser likevel at nykommerne Letgo og Shpock har noe for seg, og at det faktisk brukes aktivt av en god del folk. Det at vi fikk solgt iPhonen gjennom en annen tjeneste enn vår kjære Finn viser dermed at det kan gi uttelling å også legge ut annonsen din på de øvrige tjeneste som har kommet til landet.

Vi må også si oss overrasket over Letgo, som ga desidert mest trafikk til innboksen vår. Selv om det ikke ble noe salg fikk vi mange meldinger veldig raskt. Det kan tyde på at man faktisk når ut til mange gjennom den amerikanske tjenesten, selv om vi ikke var helt fornøyde med selve appen i gjennomgangen vår av grensesnitt og funksjoner.

Tise var ikke til stor hjelp under salget vårt. Foto: Stein Jarle Olsen / Tek.no

Tise viser seg som taperen under salget vårt, uten en eneste interessemelding. Vi fikk fem «likes» på annonsen, og inne i appen ser det veldig kult ut. Likevel har Tise i vårt tilfelle vist seg å ikke være det beste stedet for iPhone-handel. Her har du sannsynligvis mer hell med klær, sko og andre «wearables», som de liker å kalle det.

Dette konkluderer iPhone-salget vårt og gjennomgangen av de nye kjøp og salg-tjenestene som har kommet her til lands. Planlegger du selv å selge noe kan du glede deg til en hyggelig opplevelse, full av skambud, svindelforsøk og folk som ikke svarer.

Neida. Bare vær klar over at det fins mye tull der ute, og belag deg på at det kan ta litt tid og krefter å faktisk få solgt unna tingene dine. Lykke til!

Vi har også tatt en titt på funksjoner og brukervennlighet:

Vi sammenligner Letgo, Shpock og Tise opp mot gode, gamle Finn