Påsken ankommer meget sent i år, men den folkekjære høytiden er nå endelig rett rundt hjørnet. Mang en nordmann gleder seg til å ta en velfortjent ferie nå som vårværet omsider begynner å innta landet.

Vi har dermed kommet frem til en samling med apper til smarttelefonen din som kan være nyttige og morsomme å ha under påskeferien. Appene kan selvfølgelig også brukes til alle årets tider – sett bort fra den aller første kategorien.

De beste appene, som både er gratis eller krever betaling, er representert i lista vår. Både iOS og Android er representert, hvor noen også er tilgjengelige på Windows Phone. Tar du turen bort til søsternettstedet vårt, Gamer.no, kan du også sjekke ut de aller beste mobilspillene du kan kose deg med i påsken, som passer om du både er alene eller sammen med andre.

I lista vår finnes det en app til deg, uansett om du er glad i å bli underholdt, ta bilder, eller stå på ski.

Apper for den skiglade

Har du tenkt deg ut i bakken eller skisporet til påsken? Disse appene gir deg informasjonen du trenger om forholdene på skistedet du har tenkt deg til, både for langrennsløpere og slalomelskere.

Skiinfo Ski & Snørapport (slalom/snowboard)

Lurer du på hvilket anlegg forholdene er best i? Sjekk ut Skiinfo.

Denne appen er som skapt for den glade skiståer. Med Skiinfo Ski & Snørapport får du detaljert oversikt over favorittbakkene dine, med løypekart og informasjon om vær, temperatur, snødybde og siste snøfall.

Du kan også se hvilke trekk og nedfarter som er åpne for øyeblikket, sjekke live webkameraer, samt skru på "pudderalarm" for å bli varslet når det kommer rimelig med nysnø på skistedene du følger.

Tidligere har vi gitt denne appen minus for å være lite brukervennlig, men med nytt design siden sist må vi si oss fornøyde med hvor lett det har blitt å komme seg rundt i appen. Vi liker også veldig godt muligheten til å lagre flere skisteder du kjapt kan sjekke statusen til. Alt i alt en kjempegod kompanjong for de som skal i heisen til påsken.

Skiinfo Ski & Snørapport (gratis): iOS / Android

Fnugg gir deg god oversikt over forholdene ved de fleste skisteder i Norge.

Fnugg (slalom/snowboard)

Dette er et annet alternativ som også gir deg veldig god oversikt over de fleste skisteder i Norge. I tillegg til forhold og værvarsel får du oversikt over åpningstider og priser for dagskort og lignende.

Du kan derimot kun legge til ett favorittanlegg, noe som for mange ikke er nok. I tillegg til noen manglende skianlegg og ufullstendig puddervarsel enkelte steder kommer denne appen etter Skiinfo på topplista.

Den får likevel hederlig omtale som et meget godt alternativ.

Fnugg (gratis): iOS / Android

iMarka (langrenn)

iMarka er den beste langrenns-appen – hvis du ikke bor for langt unna Oslo.

Foretrekker du heller å gå «bortoverski», og er ute etter en god app? Vel, det finnes ikke. Appene lider av sjeldne oppdateringer, og er ikke særlig brukervennlige. Her er likevel iMarka den minst kjipe av utvalget.

iMarka gir deg vær- og føremelding for de fleste løyper rundt Oslo og Akershus. Du får også se løypekart frem til Lillehammer i nord og Moss i sør, men her gis det inntrykk av at prepareringvarslene ikke er like gode. Denne appen vil altså komme deg mest til gode om du holder til ikke for langt unna hovedstaden.

Informasjonen virker å oppdateres godt i løpet av skisesongen, og det skrives hyppige meldinger om hvordan føret er og hva du bør være obs på mens du er ute på tur. Du kan også laste ned kartene for offline-bruk.

iMarka (gratis): iOS / Android

Skisporet (langrenn)

Skisporet er ikke like god som iMarka, men dekker til gjengjeld et mye større område.

Skisporet dekker større deler av landet enn iMarka, og du får enkelt oversikt og løypekart over de nærmeste skiløypene i omkretsen din. Her får man se de forskjellige turene man kan ta i et område, og lengden på de forskjellige løypene. Det er likevel mange løypeområder som glimrer med sitt fravær i appen, og det er synd.

Søkefunksjonen er også meget dårlig, og kartene fremstår som lite oversiktlige. Derfor anbefaler vi å benytte deg av iMarka om løypene dine finnes der. På noen utvalgte steder vil du i det minste kunne finne detaljert prepareringsvarsel, og her vil appen kunne komme til nytte. Du vil også finne smøretips levert av Swix, noe som kan være nyttig dersom smørekunnskapene ikke sitter helt igjen fra fjorsesongen.

Skisporet (gratis): iOS / Android





Radioapper for alle som har mistet FM-nettet

Nå som FM-nettet slukkes har kanskje hytteradioen din utspilt sin rolle for godt. Hvis du ikke har lyst til å kjøpe deg ny radio – eller kanskje ikke har DAB-dekning på hytta i det hele tatt – finnes det løsninger for deg. Alt du trenger er en smarttelefon, internett-tilgang og en av de utallige radioappene som finnes der ute. Store stasjoner som NRK og P4 har sine egne gratis-apper, men vil du ha alt samlet i én app er det også her mange å velge mellom. Vi har pekt ut våre favoritter:

Radio.no

Dette er det beste alternativet dersom du ikke har lyst til å betale noe. Radio.no har tilgang til alt av norske radiokanaler, det være seg riksdekkende NRK-kanaler eller den lille nærradioen. Radio.no drives av Digitalradio Norge, som eies av NRK og P4. Appen er dessuten helt gratis og annonsefri.

Det beste gratisalternativet som gir deg alle norske radiokanaler.

Kanaler du markerer som favoritter legger seg i en egen liste, og disse kan du også finne frem til i en kjekk bilmodus med store knapper. Dessverre får du kun sett de fire øverste favorittene i denne modusen.

I tillegg til bilmodus kan du bruke den som klokkeradio, og det finnes også en innsovningsfunksjon slik at radioen skrur seg av etter et visst antall minutter.

Stabil lytting forutsetter dessverre også stabil internett-tilgang. Appen mistrives sterkt på Edge, og får ofte ikke startet strømmingen i det hele tatt. Med en gang du kommer over på en eller to streker 3G blir alt mye bedre, og dette gikk igjen i alle radioappene vi testet.

BilRadio

Store knapper og enkelt design gjør seg godt når du er på bilveien.

Har du ennå ikke skaffet deg DAB-radio i bilen er denne appen spesielt laget for deg. Med store knapper og et enkelt design går det kjapt og enkelt å bytte mellom favorittkanalene dine, uten å måtte ta øynene vekk fra veien opp til hytta særlig lenge. Også her kan du finne alt mulig av studentradioer og nærkanaler, i tillegg til de fire svenske P-kanalene.

Du får akkurat det du trenger, uten unødvendige funksjoner som kludrer til skjermen. Du får velge hvilke kanaler som skal stå på hvilken knapp, og hvor mange kanalknapper som skal være ekstra store. Du får også valget om å skru på infotekst som sendes fra radiostasjonen, slik som navn på artist og låt.

Også her vil stabiliteten avhenge av hvor god dekningen er langs veiene du kjører. Tunneler i og rundt Oslo har fått seg meget god mobildekning, mens andre steder kan du fort risikere at sendingen stopper opp på grunn av manglende 3G- eller 4G-dekning.

Du får ingen valg over kvalitet, men kvaliteten er som oftest bedre enn DAB, da båndbredden hos den nye radiostandarden må fordeles mellom alle mulige kanaler. Når det gjelder hvor mye mobildata appen sluker, oppgir utviklerne at én gigabyte vil være nok til rundt 18 timer med radiolytting. Det konstateres dermed at folk med typiske mobilabonnement på 3GB i måneden vil kunne lytte til radio i bilen daglig, og fortsatt ha masse data igjen til andre formål.

BilRadio (33 kr): iOS





Apper for foto og redigering

Tiden da «alle» hadde et kompaktkamera er lengst forbi, og nå bruker de aller, aller fleste av oss kun smarttelefonen vår til å ta bilder. Når bildene først ligger på telefonen din er det også flott at det fins så mange apper som enkelt kan brukes til å forbedre disse, før de sendes opp i nettskyen eller ut på sosiale medier.

Snapseed

Snapseed er lett å bruke, og har funksjonene du trenger.

Googles egen bilderedigeringsapp vil nok falle i smak hos mange – det gjorde den her. Appen er meget god, enkel i bruk, og den er helt gratis. Ta et bilde eller last inn fra biblioteket, og du er i gang. Lysne opp bildet, øke skarpheten for å fremheve detaljer, eller tvinge frem kontraster er noe av det du enkelt kan gjøre med Snapseed.

Du drar fingeren horisontalt på skjermen for å gradvis øke eller senke den valgte effekten, og ser endringene ta virkning umiddelbart. Det fins også filtre du kan legge på, og også her kan du endre på intensiteten. Selv om appen har bra funksjoner og effekter, er grensesnittet oversiktlig og gjennomført.

På et par minutter kan du forbedre stusselige mobilbilder til mesterverk som er en Instagram-feed verdig. Googles Snapseed er kanskje akkurat appen du vil trenge for å fikse opp påskebildene litt før de sendes ut på diverse sosiale medier.

Snapseed (gratis): iOS / Android

Picsart

Det mest omfattende gratisalternativet for alt mulig av bilderedigering.

Denne appen er for deg som helst ikke vil bruke tiden på å justere små detaljer, men heller velge mellom et hav av forhåndsvalgte filtre. Appen lar deg enkelt legge på omfattende effekter som gjør bildet ditt om til en tegneserie, et maleri eller mosaikk-kunst, for å nevne en liten brøkdel av mulighetene. Du kan også lage kollasjer av flere bilder, eller til og med tegne over bildene med avanserte verktøy.

Picsart er også et slags sosialt nettverk, men du føler kanskje at du er medlem hos nok tjenester fra før, så dette er heldigvis helt valgfritt å ta i bruk. Det er overveldende mye du kan finne på i appen, men setter du deg inn i det kan du gjøre mye moro ut av bildene dine.

Word Swag

Bruk WordSwag til å swagge opp bildene dine med fancy tekst og livsmotiverende sitater.

Sprit opp bildet ditt ved å legge til kul tekst med Word Swag. Denne appen gjør raskt ord og setninger om til noe som det ser ut som en flink grafisk designer har lagt arbeidet sitt ned i, og det blir garantert kulere enn å legge inn stor tekst gjennom Snapchat.

Du kan velge mellom en haug av forskjellige stiler, som hver har sine særpreg og kule sider. Det følger også med en hel del ferdigskrevne «inspirational quotes» du raskt kan legge på bildene eller Facebook-coveret ditt, om du vil.

Word Swag (33 kr / 40 kr): iOS / Android

Apper for å underholde

Her har du noen apper som kan by på mye billig moro. Har du lyst til å imponere familie og venner med noen utrolige kule og morsomme apps, kan disse to appene garantere et par løftede øyenbryn.

Dersom du heller er glad i bøker, og av den digitale, hørbare typen, kan du også lese om våre to anbefalinger når det gjelder apper for lydbøker.

Akinator the Genie

Du blir kanskje overrasket over hva Akinator klarer å tenke seg frem til.

Har du noen gang spilt Kortskalle, leken der du skal finne ut hvilken kjent karakter som er skrevet i lappen på pannen din? Møt Akinator, ånden som på åndelig vis gjetter hvilken person du tenker på. Dette gjør han ved å stille deg en rekke spørsmål, som du deretter svarer ja eller nei på.

Akinator er overraskende flink, og kan gjette seg frem til alt fra C-kjendiser og Pokémon-skapninger, til norske politikere og til og med din egen mor. Noen personer eller karakterer krever flere spørsmål enn andre, og hvis Akinator sliter med å klare utfordringen din, vil dette merkes på kroppsspråket hans.

Akinator er for så vidt ingen ny applikasjon, men vi anser den som en klassiker som vil falle i smak hos de fleste. Denne underholdende appen kan føre til mange morsomme stunder, og det finnes også en begrenset gratisversjon.

Akinator the Genie (22 kr / 14 kr / 19 kr): iOS / Android / Windows Phone

Card2Phone

Liker du å trylle? Her er ditt nyeste verktøy for å imponere venner med litt mobilmagi.

Bor det en liten magiker i deg? Med denne appen kan du lure vennene dine, og tilsynelatende trylle frem gjenstander fra telefonen din. Med litt trening og en dose fingerferdigheter kan du imponere folk ved å trekke frem blant annet hundrelapper, 20-kroninger, spillkort, bruskorker rett fra telefonen din.

Du får det til å se ut som at du dytter gjenstanden rett inn i telefonen din, oppå hjemskjermen du har tatt skjermbilde av. Deretter kan du flytte den rundt på skjermen, før du trekker den ut av telefonen samtidig som du drar frem 20-kroningen du har gjemt i hånda di bak. Sjekk ut YouTube-videoen for å se mulighetene.

Card2Phone er en kul app for å imponere venner og familie, men den er ganske dyr. For å få flere gjenstander må du kjøpe Pro-versjonen, som koster ytterligere 44 kroner. Likevel kan det hende pengene er verdt reaksjonene du får når du lurer folk trill rundt.

Card2Phone (55 kr + 44 kr pro): iOS

Audible

For mange er ferien også den perfekte tid for å lese boka du ikke har hatt tid til å lese tidligere. For en stund gjorde vi en samletest av forskjellige lydbok-apper, og da var det Audible som kom seirende ut. Vår anbefaling står fortsatt: Er du av typen som liker lydbøker, er Audible appen for deg.

Audible har et gigantisk utvalg av lydbøker.

Amazons lydboksatsing har et meget godt utvalg av engelskspråklige lydbøker, samt den mest gjennomførte appen med flest funksjoner. Det er lett å utforske nye bøker, og du kan selvfølgelig laste disse ned for lytting uten internett.

Det er viktig å merke seg at Audible er en engelsk tjeneste, og at det nesten ikke finnes norsk innhold. Er du stødig på engelsken vil du derimot ikke gå tom for underholdning med det første, med over 180 000 tilgjengelige titler.

Med basisabonnementet får du lastet ned én lydbok gratis i måneden, og rabatt på øvrige kjøp. Disse lydbøkene er dine i uoverskuelig fremtid, selv om du avslutter abonnementet senere. Du kan dog ikke kjøpe bøker gjennom appen, dette må gjøres hos Amazon.

Audible (14.95 USD/måned, 30 dagers prøvetid): iOS / Android / Windows Phone

Storytel

Dersom du er mer glad i å høre lydbøkene på morsmålet, har Storytel et godt tilbud til deg. Her kan du finne flere forskjellige norske bestselgere og klassikere, i tillegg til en god del innhold på svensk og engelsk. Appen gir deg også gode tips om bøker du kanskje vil like, og har også forskjellige kategorier for forskjellige preferanser.

Storytel har et fint og behagelig design, samtidig som nedlasting og avspilling av bøker går som en lek.

Appen er godt designet, og avspilleren er funksjonsrik og god i bruk. Du kan lett hoppe noen sekunder tilbake i tid dersom du ble distrahert, og det fins også en sovefunksjon slik at avspillingen stopper opp etter et visst antall minutter.

For 199 kroner i måneden får du full tilgang til alt innholdet, ingen ekstra kjøp er nødvendige. I den gratis 14-dagers prøveperioden får du også tilgang til alt appen har å by på, slik at du lett kan se om dette er noe for deg.

Storytel (199 kr/måned, 14 dagers prøvetid): iOS / Android / Windows Phone





Apper for hjernetrim og læring:

Lenge siden hjernen din fikk brynt seg på en skikkelig utfordring? Vi har appen for deg som vil bruke et fem-minutt her og der på å friske opp noen sløve deler av hjernen.

Frister det heller å kunne briefe med nye språkkunnskaper på sydenturen, eller har du bare alltid hatt lyst til å lære deg spansk? Til slutt kan du lese om to fine apper som på en morsom og effektiv måte kan lære deg et nytt språk.

Lumosity:

Lumosity er kjempefin trening for de små grå.

Om du er en som liker å trene de små grå, bør du sjekke ut Lumosity. Har du lyst til å bli flinkere på å huske nye navn raskere, eller komme på hvor du la nøkkelknippet?

Denne appen sørger for å støve av flere hjørner av hjernen din du kanskje ikke har fått trent skikkelig på en stund.

Hver dag blir du servert småspill som utfordrer forskjellige deler av kognisjonen din, slik som hukommelse, reaksjonsevne og problemløsning. Spillene er utfordrende, og etter hvert som du blir flinkere øker også vanskelighetsgraden.

Dette er en fin app å dra frem når du har noen minutter til overs, og det er også motiverende å få oversikt over fremgangen din på de forskjellige ferdighetene.

For å få full funksjonalitet må du tegne et betalt abonnement, men gratisfunksjonene du allerede får er mer enn gode nok.

Lumosity (gratis): iOS / Android

Duolingo

Duolingo er en morsom måte å kunne lære seg et nytt språk på.

Duolingo gjør det moro å lære seg et nytt språk, ved å forvandle det hele om til et spill. Du får servert ord og setninger som skal læres ved hjelp av lytting og pugging. Etter hvert kan du gå videre til å ha samtaler med kunstig intelligens på ditt nye språk, slik at du selv lærer deg å bygge setninger.

Det hele virker mye mer spennende og effektivt enn tysktimene på ungdomsskolen kan huskes som.

Duolingo (gratis): iOS / Android / WP

Memrise

Muligheten til å se og høre videoer av ekte personer er veldig kjekk.

Denne læringsappen gjør det samme som Duolingo, men her får du også se videoer av ekte personer si ord og setninger, som du deretter skal identifisere og oversette.

Appen forstår når du har lært ordet, og vil også kjøre en gjennomgang av tidligere innlærte ord slik at de får feste i langtidsminnet ditt. Du kan også bruke Memrise til å gjøre det morsomt å lære seg mye annet, slik som det periodiske systemet.

Appene har hver sine fordeler, men siden de er gratis kan du laste ned begge og se hvilken du liker best. Begge har dog låste premium-funksjoner, som du må tegne et betalt abonnement for å få tilgang til.

Memrise (gratis): iOS / Android

Gamer.no har funnet frem til de kuleste spillene:

De beste mobilspillene du kan kose deg med i påsken »