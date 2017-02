Foreløpig nyeste hovedutgave av Android, 7.0 Marsmallow, har vært på markedet i litt over fire måneder, og endelig – langt om lenge – begynner oppdateringen å dryppe ned til mobiler rundt om.

Samsung lovte for eksempel at deres toppmodeller skulle få oppdateringen i tidlig 2017, faktisk i januar. Undertegnedes Galaxy S7 Edge har dessverre stadig ikke fått oppdateringen, men det har derimot en annen av testmobilene våre fått:

Plutselig dumpet det nemlig ned en real dose nugatti til vår Sony Xperia X, og dermed fikk vi en mulighet til å se nøyaktig hvordan Nougat ville forbedre en allerede lansert Marshmallow-telefon.

For å sikre oss at vi hadde sammenligningsgrunnlag tok vi derfor en rekke skjermdumper rundt om i menysystemet, som vi senere kunne sette sammen med tilsvarende skjermdumper fra det nye systemet. Vi foretok også doble ytelsestester, for å undersøke hvor mye ekstra ytelse Android 7.0 Nougat ville skvise ut av systemet.

Omtrent samme oppskrift som vi fulgte da vi oppgraderte vår Xperia Z3 fra Android 5.0 Lollipop til Android 6.0 Marshmallow, altså.

Nougat: De store endringene finnes under overflaten

Oppdateringen tok vel og godt over en time å laste ned og installere, men da den omsider var ferdig var det et helt nytt system som møtte oss. Vel, på innsiden i hvertfall.

Det mest merkbare er naturligvis ytelsen, som man nærmest må kunne forvente at øker med en ny oppdatering. Etter oppdateringen var da også enheten merkbart mer «snappy», spesielt hva angikk bildeknipsing og å åpne store apper. Men også i rene ytelsestester ser vi et lite hopp, om enn langt fra gigantisk:

Faktum er imidlertid at Android rent grafisk har blitt likere og likere både på tvers av produsenter og på tvers av versjoner i løpet av årene etter at Lollipop ble lansert med Material Design-filosofien. Dermed var det ikke den helt enorme visuelle overhalingen som møtte oss på forsiden av Xperia X-en.

Vi lastet ned de nye temaene, blant annet dette. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Rent stilmessig var ikke forskjellen så fryktelig stor da vi oppgraderte fra Lollipop til Marshmallow heller, men da skiftet Sony ut en del av menyelementene sine til fordel for Googles egne – og endret rutenettet på hjemskjermen sin fra 4 x 4 til 4 x 5.

Hjemskjermen vi nå satt og stirret intenst på for å finne ulikheter var mer eller mindre, vel, kliss identisk som den gamle. Ikke hadde vi fått de nye temaene lansert med Xperia XZ og Xperia Compact heller, men dette var heldigvis en smal sak å laste ned fra diverse Sony-forumer rundt om.

Nå kunne telefonen dessuten spise temaene, siden programvareversjonen var den samme som på de nyere modellene.

I alle bildene våre er derfor de gamle bildene med Marshmallow-tema til venstre, mens de nye bildene med Sonys Nougat-tema finnes til høyre:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Selv om vi nå hadde frisket opp menyene med de nye temaene, var stadig bunnlinja for hjemskjermen den samme: her var det meste ved det samme gamle.

Da vi begynte å rote litt mer rundt i menyene var det imidlertid flere forskjeller som dukket frem, og det første vi lot merke til var at appveksleren var snudd på hodet (over). Eller, rettere sagt: du startet nå på toppen, og rullet nedover – i motsetning til før. Sonys egne tekst «Fjern» er nå også erstattet med Google-standarden «Tøm alt».

Alle appvinduene vises dessuten nå i lik størrelse, og ikke som gradvis mindre. Personlig mener undertegnede dette er en dårligere løsning enn tidligere, ettersom oversikten blir dårligere. Også at man må tømme listen på toppen er dumt, ettersom fingrene må strekkes langt for å nå knappen.

Nuvel: det neste på listen var hjemskjermmenyen, som vi fant ved å holde inne på et tomt område på skjermen. Dermed fikk vi en meny med flere valg opp, og mulighet til å fjerne/legge til hjemskjermer:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Vi klikket oss også derfra og inn i «Startskjerminnstillinger», men her var faktisk alt ved det samme gamle. Ikke at det trengtes særlige forandringer her, altså.

Neste punkt på lista var appmenyen, hvor det var få endringer. Det eneste merkbare var at søkelinjen øverst nå var gjennomsiktig og ikke adskilt i et eget «kort» som før. Samtidig prøvde vi også å fjerne en app fra hjemskjermen, men her var alt ved det gamle:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Fullstendig redesignet nedtrekksmeny

Med hjemskjermen unnagjort sveipet vi ned varselmenyen, og hurtigmenyen over. Dette er ett av stedene du merker aller best at Google har lagt ned litt arbeid på veien fra Marshmallow til Nougat – så la oss starte med varslene.

Her får du nå såkalte «bundled notifications», altså varsler som er gruppert etter hvilken app de hører til. Resultatet er et langt ryddigere og mer oversiktlig utseende, hvor du også får plass til mer metadata uten at det går utover størrelsen på varselvinduet. Forskjellen ser du tydelig i bildet under:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

I bildet ser du også hurtigmenyen, som nå har fått et nytt strøk maling. Borte vekk er den øverste menyen i grå utførelse, og borte vekk er også strekene under Wi-Fi- og Bluetooth-valgene. Alle hurtigikonene er grafisk like, men de er nå reorganisert i flere sider og plassert på en mer uniform måte. Også informasjonen øverst, som klokka, batteriet, kontoene og innstillingene er endret og omplassert.

Totalt sett er inntrykket ryddigere og mer komprimert enn tidligere, uten at funksjonalitet har blitt borte. Hurtigmenyene til Wi-Fi og Bluetooth er stadig på plass, men aksesseres nå ved å simpelthen trykke på ikonet.

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Samtidig dukker også den sedvanlige fullmenyen opp, og dette skjer dessuten med flere ikoner enn før. For eksempel kan du nå aksessere Chromecast-enheter direkte fra hurtigmenyen – smart! Menyen kan du se over.

Over ser du også førstesiden i innstillingene, som nå er slanket litt ved at flymodusen er flyttet inn i «Mer». Valget finnes også i hurtigmenyen, så det var nok like greit.

Nedover i innstillingene ser vi ikke de helt store endringene, hverken grafisk eller funksjonelt:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

I bildet over kan du også se versjonsnummeret, sikkerhetsoppdateringsnivået og byggnummeret for det nye Nougat-systemet.

Vi skal ikke gå gjennom alle undermenyene, men for å illsutrere er det gjort små endringer her og der. For eksempel i undermenyen for skjerm, som nå har flyttet på valget for skjermrotasjon:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

I batterimenyen ser vi til vår store glede at Sony har beholdt både STAMINA- og Ultra STAMINA-modusene sine, men med noen nyttige endringer innad i STAMINA-menyen. Nå finnes det en av/på-knapp, og «Aldri»-valget har dermed forsvunnet. I tillegg har forklaringsskriften blitt flyttet, og «Lær mer» blitt lagt til.

Men enda viktigere: du kan nå velge mellom tre forskjellige STAMINA-nivåer, som kobler ut forskjellige grader av funksjonalitet. Dette er fint å kunne tilpasse, ettersom du kanskje ikke ønsker full trøkk på spareblusset alltid – men allikevel vil spare noe.

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Vi tittet også kjapt innom «Tema»-valget, for å se hva Sony hadde gjort her. Kort sagt: ingenting. I bildet under kan du imidlertid se at vi har lastet ned de nye temaene som vi bruker i saken:

VENSTRE: Marshmallow HØYRE: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Ny funksjonalitet – hva har Sony gitt oss?

ØVERST: Marshmallow NEDERST: Nougat. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Det er selvfølgelig en god del nye ting her også, som ikke tidligere fantes på telefonen. Noe kom frem i bildesekvensene over, blant annet ny funksjonalitet i STAMINA-modusen og i hurtigvalgmenyen.

Det er imidlertid flere ting vi ikke har gått gjennom, blant annet kameraet. Her har Sony gjort en svært viktig endring: de gir oss nå muligheten til å bruke manuelle innstillinger.

Vel, ikke like avansert som enkelt konkurrenter, men med fokus og lukkertid på plass kan man få til mye.

De manuelle innstillingene nås ved å sveipe seg til den allerede eksisterende manuelle modusen, og klikke på skyvebryter-tegnet til høyre.

Slik ser de nye manuelle innstillingene ut på Xperia X. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Da titter det frem en helt ny meny, der du får tilgang til de to nevnte valgene pluss to enklere valg for eksponeringskompensasjon og hvitbalanse.

Ellers er grensesnittet mer eller mindre som før, med noen få, små endringer rent visuelt.

Ellers kan vi nevne at Nougat støtter deling av skjermen mellom to apper fra bunnen av, der produsentene før selv har måttet implementere dette i etterkant. Funksjonen aksesseres fra appveksleren, dersom denne holdes inn mens du er inne i en app. Alternativt kan du holde på og dra et program fra appveksleren opp uten å være inne i en app, med samme resultat.

Det burde også nevnes at Android nå lar deg svare på meldinger direkte fra varslinger, noe som er svært kjekt. Eksempler på alt dette og mer til kan du se i bildene under:

I Nougat kan du svare på meldinger direkte fra varslinger (1). Nå er også skjermdeling bygget inn som standard (2), og innstillingsmenyen gir deg forslag (3). Varslinger på låseskjermen kan også stilles inn direkte (4). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

STAMINA-modusen kan tilpasses (1), og flere innstillingsvalg har nå undermenyer (2). Sony har også frisket opp hjelpesidene sine (3 & 4). Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

