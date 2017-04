AMDs nye prosessor Ryzen har – heldigvis vil mange si – pustet nytt liv inn i det ellers litt trauste og Intel-dominerte prosessormarkedet. Det betyr større valgfrihet for oss forbrukere, men fører også til at vi trenger enda litt mer kunnskap for å velge det som er mest riktig for oss.

Å kjenne til alle mulighetene og begrensningene som ligger i de forskjellige brikkesettene kan nemlig være litt av en jobb.

Da vi tidligere i år skrev om brikkesettene for Intels Skylake- og Kaby Lake-plattform listet vi opp ikke mindre enn elleve aktuelle brikkesett.

Heldigvis er det ikke like komplisert med AMDs nye AM4-plattform. Her finnes det i skrivende stund kun fem alternativer.

Men før vi tar for oss de forskjellige AM4-brikkesettene, la oss kort repetere hva dette med brikkesett faktisk er.

Nervebanene i PC-en

Brikkesettet binder interne og eksterne komponenter sammen og vil eksempelvis sette begrensninger på hvor mange USB-kontakter det kan være på hovedkortet. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Brikkesettet – chipset på engelsk – er en del av elektronikken som sitter på hovekortet. Det har som oppgave å legge til rette for kommunikasjonen mellom prosessoren, minnet og de andre enhetene som utgjør en PC – interne så vel som eksterne.

Forskjellige brikkesett vil kunne gi datamaskinen forskjellige egenskaper. Det kan være noe så enkelt og synlig som hvor mange USB-porter den kan ha, eller hvor mange harddisker som kan kobles til.

Et annet og mye brukt eksempel har vi innen overklokking av prosessoren. For selv om alle AMD Ryzen-prosessorer kan overklokkes, vil dette kun gjøres enkelt på et hovedkort med støtte for dette bygd inn i brikkesettet.

AMD har selv delt inn brikkesettene i tre forskjellige segmenter: «Enthusiast», «Performance» og «Mainstream».

Så la oss uten videre dikkedarer liste opp noen av de viktigste forskjellene:

X370 B350 A320 X300 A300 Prosessorstøtte AMD Ryzen, A-Series, Athlon AMD Ryzen, A-Series, Athlon AMD Ryzen, A-Series, Athlon AMD Ryzen, A-Series, Athlon AMD Ryzen, A-Series, Athlon Segment Enthusiast Performance Mainstream Enthusiast SFF Mainstream SFF Overklokkingsstøtte Ja Ja Nei Ja Nei Maks antall USB-porter: 3.1 + 3.0 + 2.0 2 + 10 + 6 2 + 6 + 6 1 + 6 + 6 0 + 4 + 0 0 + 4 + 0 Antall PCIe 3.0-baner for grafikkort 1x16 eller 2x8 1x16 1x16 1x16 eller 2x8 1x16 Maks antall SATA 6 Gbps + NVMe 6 + x2 eller 4 + x4 4 + x2 eller 2 + x4 4 + x2 eller 2 + x4 2 + x2 eller 0 + x4 2 + x2 eller 0 + x4 Maks antall PCIe-baner x8 PCIe 2.0 (+ x2 PCIe 3.0 hvis ingen x4 NVMe) x6 PCIe 2.0 (+ x2 PCIe 3.0 hvis ingen x4 NVMe) x4 PCIe 2.0 (+ x2 PCIe 3.0 hvis ingen x4 NVMe) x4 PCIe 3.0 (+ x2 PCIe 3.0 hvis ingen x4 NVMe) x4 PCIe 3.0 (+ x2 PCIe 3.0 hvis ingen x4 NVMe) Maks antall SATA Express 2 2 2 1 1 SATA RAID-støtte 0,1,10 0,1,10 0,1,10 0,1 0,1

For å begynne øverst, så er det altså slik at AM4-plattformen støtter flere prosessorer, men for den gjengse PC-bygger vil det naturlig nok være Ryzen som gjelder. Tallene vi har listet over er derfor oppgitt med tanke på brikkesettene paret med nettopp en Ryzen-prosessor.

Brikkesettene X370, B350 og A320 er de som i hovedsak er ment for den som skal snekre sammen sin egen PC. X300 og A300 er en slags miniversjoner av henholdsvis X370 og A320 og skal brukes i ekstra små datamaskiner (SFF – small form factor), typisk med Mini-ITX og enda mindre hovedkort.

Av de tre hovedbrikkesettene er det klart at A320 ligger nederst på rangstigen. Dette gir deg hverken mulighet til å overklokke prosessoren eller benytte flere grafikkort.

Sånn sett ser vi for oss at dette brikkesettet i hovedsak vil benyttes av store PC-produsenter som vil sette sammen stabile og rimelige systemer.

X370 eller B350?

To AM4-hovedkort fra Gigabyte: AB350-Gaming 3 til venstre og AX370-Gaming 5 til høyre. De har AMD-brikkesettene B350 og X370. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For den vanlige PC-bygger er det derfor B350 og toppbrikkesettet X370 som vil være de to mest aktuelle alternativene. Sistnevnte støtter flere USB-porter og har et par ekstra interne PCIe-baner, som praktisk sett betyr at det kan legges opp til flere tilkobingsmuligheter for harddisker, SSD-er, tilleggskort eller kanskje en ekstra LAN-port eller Wi-Fi.

Med unntak av dette er den store forskjellen at X370 er ment å kunne benyttes med to grafikkort i tandem, mens B350 er optimalisert for å kun ha ett slikt kort.

Så litt avhengig av hva du faktisk trenger av porter og tilkoblingsmuligheter vil B350 kunne være et smartere valg rent økonomisk. Vel å merke så lenge du ikke har planer om et oppsett med CrossFire eller SLI.

For et hovedkort med X370-brikkesettet kan fort bli en del dyrere, selv om det ikke nødvendigvis er så mange hundrelapper i forskjell på selve brikkesettene. Grunnen til dette er at det dyrere brikkesettet gjerne havner på de mer forseggjorte hovedkortene, og der er det som oftest flere brikker, kontrollere, porter, kontakter, kjøleløsninger og annet som skal på plass før hovedkortprodusentene sier seg ferdige.

Et X370-kort vil også komme med en SLI-bro inkludert.

Når alt dette legges sammen, ender derfor som regel et hovedkort med det dyrere brikkesettet i en markant høyere prisklasse.

Merk også at det til syvende og sist er hovedkortprodusentene som bestemmer hvilke egenskaper fra brikkesettene de velger å implementere på sine forskjellige produkter. At X370-brikkesettet støtter ti USB 3.0-porter, betyr ikke nødvendigvis at hovedkortet er utstyrt med alle disse.

Oppsummering

De heftigste hovedkortene vil ha X370-brikkesettet. Her ser vi Asus Crosshair VI Hero under testingen av en Ryzen-prosessor. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Samtlige AMD-prosessorer med AM4-sokkel skal være kompatible med brikkesettene nevnt i denne guiden, altså X370, B350, A320, X300 og A300. Men her har vi i hovedsak sett på hvordan de nye Ryzen-prosessorene ter seg på AM4-plattformen.

Siden alle Ryzen-prosessorer har en ulåst multiplikator og således tillater fri overklokking med støttede brikkesett, vil det være naturlig for de fleste PC-byggere å gå for hovedkort med B350- eller X370-brikkesettet. A320 vil i større grad være for større PC-produsenter og folk som skal ha det aller rimeligste AM4-kortet de kan få tak i.

Når det gjelder forskjellen mellom B350 og X370, er det i hovedsak et spørsmål om mulighetene til å samkjøre to grafikkort for bedre ytelse. Det kan du kun med X370-brikkesettet. Ellers handler det i stor grad om å finne et hovedkort som har de kontaktene og tilkoblingsmulighetene du ønsker deg.

Mange entusiaster vil ikke tenke seg om to ganger og vil nærmest automatisk gå for det beste alternativet. For andre vil det kanskje være mer aktuelt å spare litt kronasjer på hovedkortet for å kunne spandere på seg en enda raskere prosessor eller bedre grafikkort.

Sånn sett kan B350-brikkesettet kunne være et mer fornuftig valg for den som ikke har et ubegrenset budsjett.

Synes du det er vanskelig å velge?

(Kilde: AMD)

