Det er sommer, det er sol overskyet, og folk gifter seg i øst og i vest. Som pårørende til de involverte er det store spørsmålet hva i huleste gir man til brudeparet? Kanskje er det aktuelt å gi noe som går på strøm?

Vi i Tek la hodene i bløtt, slik at du kan spare ditt til festen etter bryllupet. Det kan det jo kanskje bli behov for, gitt prislappen på enkelte av forslagene våre. Men spleiselag kan være en god løsning for å dempe kostnaden dersom det er noe man vet paret vil sette riktig så mye pris på.

Så her er altså noen forslag til bryllupsgaver fra giveren som synes bestikksamlinger og porselen er i kjedeligste laget.

Aktivitetsarmbånd

Det er viktig å holde de nygifte i form, slik at de rekker å feire de virkelig store bryllupsjubileene, og får enda flere gaver. Til det finnes det en haug teknodingser i nesten alle prisklasser. Her er noen av våre favoritter.

Puls- og skrittmåling fra Fitbit FitBit Alta HR Markedslederen på aktivitetselektronikk heter Fitbit, og Alta er et svært kompakt og godt armbånd med skjerm, app og veldig ålreit batteritid til denne typen dingser å være. La brudeparet konkurrere om å nå målene sine. De skal jo tross alt sannsynligvis både spise kake og reise på tur etter selve bryllupet. PS! Fitbit har også mer klokkeliknende varianter av armbåndene sine - Blaze er en slik, og koster rundt 1600 kroner. Les testen av Fitbit Alta HR her »

En sportslig klokke Withings Activité Er ikke klokker med skjermer helt tingen? Vel, hva med en vanlig klokke som er uvanlig smart? Den franske produsenten Withings, som nylig ble kjøpt av Nokia, har en underlig hobby. De dytter haugevis av sensorer inn i alt mulig - og de gjør det også med det som ser ut som ordinære klokker. Activité har bare to vanlige visere for tiden. I stedet for skjerm har den én enkelt tredje viser som forteller om andelen av bevegelsesmålet for dagen som er nådd. Du kan stille på målet i appen som hører til. Klokken stilles automatisk etter telefonens, og den kan derfor hjelpe til med å motvirke jetlag når bryllupsreisen skal iverksettes. Akkurat nå bytter disse merkenavn til Nokia, så de med original påskrift på urskiven er ekstra rimelige. Billigste variant heter Activité Pop og fås for tiden ned i 500 kroner - et røverkjøp. Les testen av Withings Activité Pop her »

... for å være sikker på at de holder seg på matta Withings Smart Body Analyzer (WS-50) Hvis noen andre fikser aktivitetsarmbåndene, kan kanskje du stille med den smarte badevekten? Igjen er det Withings som har et både artig og nyttig produkt. Dette er en vanlig vekt - men den er også koblet til samme app som Activité-klokkene bruker. Dermed er overvåkingsekteskapet komplett, og du er sikret veltrente venner i mange år fremover. Denne er forresten utmerket dersom brudeparet har en hytte uten strøm. Den har nemlig både værvarsling og CO2-måling. Kjekt å ha, kanskje. I en badevekt. Rare bonusfunksjoner til tross - Withings, nå Nokia, har det med å oppnå reell nytteverdi når de dytter smartfunksjonalitet inn i ting.

Bråkete gaver

Ikke alle som liker hverandre deler favorittmusikk. Hvis hun liker Pink Floyd, og han aldri klarer å slutte å spille luftxylofon til Kygo, kan det hende at de trenger hver sine lydløsninger for å overleve. Her er multiromshøyttalere en ypperlig løsning, selv om de forutsetter et hjem med litt fler enn fire vegger. Hvis veggene blir for få kan gode hodetelefoner være aktuelt for å holde den enes favoritter unna den andres øreganger.

Inngangsmodellen fra Sonos Sonos Play:1 Sonos er for multiromslyd det Thermos er for kaffekanner; litt ekstra kostbare. Men de er også fabelaktig gode å bruke, og siden de leder an på markedet får produktene stadige oppdateringer og kan kobles sammen til et stort nettverk av ulike lydkilder som man enkelt veksler mellom når lyden skal spilles av. Sonos Play:1 koster rundt 2000 kroner, og kan være begynnelsen på et mye større anlegg og et harmonisk samliv. Skulle paret fortjene litt ekstra slutter strengt tatt ikke prisen på Sonos-produkter før det blir kjempedyrt - men kvaliteten følger etter, så her velger man startpunkt selv. Les testen av Sonys Play 5 for å få et innblikk i økosystemet »

En knallgod hodetelefon B&O Play BeoPlay H7 Danske B&O Play har etter hvert fått mange virkelig gode produkter i sitt utvalg. De støydempende hodetelefonene H9 er redaksjonens referanser for trådløs lyd med demping. Men det er først og fremst lydkvaliteten som gjør dem gode, mens dempingen bare er middels god. Den hjelper, men er den verdt 2000 ekstra når lillebror H7 er vel så god på selve lyden? Her får du i praksis samme lydkvalitet, og til en vesentlig lavere pris. Det er slett ikke dumt, når brudeparet helst skal forsynes med to stykker for at ikke konfliktene skal dukke opp umiddelbart. Og det vil vi jo helst ikke. Les testen av B&O Play H7 her »

Dempende gaver

Noen ganger kan det være greit å stenge seg inn i sin egen lille boble, og hvis paret skal ut på tur så fort kaken er kverket melder behovet seg gjerne lynraskt. Disse gavene er også spesielt egnet til par som bare er bråkete, eller der den ene parten er spesielt enkel å overtale til litt støvsuging.

Bose leder an Bose QuietComfort 35 Markedslederen på demping heter Bose, og QC35 er den grommeste modellen i deres vanlige hodetelefonutvalg. Den er helt ålreit på lydkvalitet, men helt fabelaktig på demping. De koster en del, men det finnes nær sagt ingen situasjoner de ikke er nyttige i. Kan gjerne kombineres med en tilegnet spilleliste bestående av de aller mest klissete kjærlighetslåtene du vet om. Les testen av Bose QC35 her »

Hvis lydkvalitet er viktigst Sony MDR 1000X Sony er kanskje ikke fullt så flinke som Bose på støydemping. Men til gjengjeld er de svært flinke på lyd. MDR1000X er et fabelaktig sett hodetelefoner, og støydempingen er god her også om enn ikke helt i Bose-territorium. Så her velger man altså det som passer mottakeren best. Om lyden teller aller mest er dette riktig gave. Les testen av Sony MDR1000X her »

Den rette stemningen

For all sin pomp og prakt, eller dempede eleganse, går bryllup fort over. Og når bryllupsreisen har kommet inn i sin avsluttende fase, altså på flybussen hjem til hverdagen igjen, kan kveldene fort synes litt gråere enn de har vært på en stund. Så hvorfor ikke bidra med noe så flyktig som en forlengelse av den rosa sukkerspinn-stemningen fra selve feiringen?

Lyspærer? Virkelig!? Philips Hue G10 Startpakke Joda! Philips Hue er tilkoblede lyspærer som kan lyse i den styrken eller fargen man ønsker. De kan for eksempel styres fra fjernkontroller eller automatiske nettløsninger, men det vanligste er nok å bruke mobilappen. Demp belysningen overalt samtidig, og kanskje skal den ikke være fullt så skarp og hvit som man gjerne foretrekker på dagtid. Dette systemet kan bygges ut i det uendelige, og det er slett ikke sikkert startpakken er nok til å dekke parets fasjonable luksusvilla, så vurder om det kanskje bør ligge noen ekstra pærer og tilbehør i gaven ved siden av. For maksimal effekt kan denne gaven kombineres med et årsabonnement på Netflix, eller hvor nå enn filmen Love Actually måtte være å finne for tiden. Les testen av Philips Hue her »

Lag et soundtrack Rega RP1 Platespiller Ingenting slår strømmetjenesten når det kommer til det praktiske. Men det har lett for å bli litt oppstykket når neste-knappen er så til de grader innen rekkevidde. LP-spilleren har for lengst blitt populær nok igjen til at mange har den, og at enda flere vurderer den. Så hvorfor ikke en spiller av god kvalitet, for eksempel fra Rega eller Pro-Ject, sammen med et utvalg av parets favorittmusikk på vinyl? Vi foreslår Barry Whites samlede verker.

En matgave?

Bestikksamlinger og andre matrelaterte ting er ikke uvanlig å finne i gavehaugen, men om presangen skal bo på kjøkkenet kan det likevel gjøres litt mer spennende. Hva med en heftig kjøkkenmaskin der eneste begrensning er hvor mye tilbehør man har samlet opp?

Testvineren fra Kenwood Kenwood Chef XL Titanium KVL8300S Da vi samletestet kjøkkenmaskiner var det en av Kenwoods toppmodeller som stakk av med det gjeveste stempelet. Den er tre ganger så dyr som rimeligste variant, men voldsom kraft, et smart arbeidslys, en nærmest uendelig mengde tilbehør og mye mer gjør at den forsvarer sin høye prislapp godt. Det er også gode alternativ lenger ned i pris, men Kenwood er blant de som har holdt på lengst og som det er bygget opp et enormt system av dingsbomseri rundt. En ekte altmuligmaskin. Les samletesten av kjøkkenmaskiner her »

Roboter

En gjenganger i forslagslisten var ulike typer hjelperoboter, med robotstøvsugere og gressklippere involvert. Ved siden av hvilken vei dorullen skal henge, eller hvordan man klemmer kaviartuben, er støvsuging og gresskliping typiske konfliktområder blant Norges gifte befolkning. Så hvorfor ikke gi dem den så gode odds som mulig i ekteskapet, med en robot som uansett tar jobben uten protest?

Den rimeligste av de to beste Neato Botvac Connected Neatos støvsuggerrobot Botvac Connected er omtrent like god som Roombas dyreste alternativ, men den koster noen tusenlapper mindre. Den er fortsatt kostbar til 6500 kroner, men avhengig av tilbud skiller det mellom to og fire tusenlapper opp til konkurrentens tilsvarende maskin. Den gjør godt rent, og siden merket er ett av de to som dominerer dette markedet er det lett å få tak i deler.

Roombas toppmodell iRobot Roomba 980 Roomba 980 er en WiFi-tilkoblet støvsuger med øyne både over og under selve støvsugeren. Den kartlegger kåken mens den støvsuger, og finner den en skitten flekk, så jobber den ekstra med den. Rengjøringsrapport og eventuelle meldinger får du i appen når jobben er gjort. Hvis det er pelsdyr involvert i giftermålet er det greit å vite at Roomba 980s sterkeste støvsugemodus faktisk er i stand til å renske et teppe for kattepels.

Les vår store samletest av robotstøvsugere her »

Verdt å få med seg er at dette er svært dyre modeller. Både i Roombas og Neatos utvalg finnes det langt rimeligere ting å velge blant som gjør jobben. For Roombas del er det også to nye WiFi-tilkoblede støvsugere på vei, i form av Roomba 690 og 890, men disse ser foreløpig ikke ut til å være i salg noe sted.

Det er også imponerende at Xioamis lille Mi Robot Vacuum er så god som den er, til rundt 3000 kroner. Testen av den finner du her »

Også gressklipperroboter ble foreslått, og her finnes det usedvanlig mye å velge i. Alt fra kjente merker som har bodd i hagen lenge, som Husqvarna og Stiga, til noe mer ukjente merker som Robomow. Igjen er det dyrt. Svært dyrt. Så her snakker vi nok eventuelt om gaver fra nær familie, eller spleiselag.

Hvis paret allerede har kåken stappfull av teknologi, kan det hende du likevel satser på noe mer tradisjonelt. Men hvis du sniker inn et lite Y-ledd for hodetelefoner har du muligens gitt vekk en av de mer romantiske kablene som finnes. Da kan to kablede hodetelefoner kobles til samme mobil samtidig.

Men en kabelstump til mellom 20 og 60 kroner bør absolutt ikke gis alene i bryllupsgave, med mindre du har lyst til å være den eneste som betaler i baren.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »