Det er bare et par dager til årets største datafest går av stabelen. The Gathering 2017 står for tur, og tusenvis av ivrige sjeler med en forkjærlighet for data samles i Vikingskipet for fem dager med moro. Ved siden av å være verdens nest største datafest, byr The Gathering på en del utfordringer. Her lister vi opp ti jungeltips, basert på erfaringer fra tidligere The Gathering-deltakere.

1. Pakketips

Underholdning på tidligere TG, svette menn som denger hverandre. Foto: Rolf B. Wegner, Tek.no

For mange som aldri har deltatt på et dataparty som dette, kan det være litt vanskelig å finne ut hva du skal ha med deg. Du utelukker telt og skisko, men inkluderer selvsagt PC-en. Såpass mye vet du, men kanskje du ikke vet at du burde ta med deg en del andre artikler i tillegg..

Det viktigste av alt er å ta med adgangsbillett og gyldig legitimasjon, så du faktisk kommer deg innenfor døra. Videre er det veldig greit å huske såpe, håndkle, deodorant og andre personlige hygieneprodukter. De er rett og slett gull verdt etter en lang natt med intens spilling. Sovepose, luftmadrass eller et liggeunderlag er meget nyttig når man skal tilbringe fem dager fra den gode gamle senga, om du ikke velger å bestille hotell.

Husk også å ta med deg en lang nettverkskabel. The Gathering skal riktig nok ha trådløst nett, med det er alltid usikkerheter ved dette. Om maskinen din ikke har et trådløst nettverkskort, er det iallefall viktig at du husker en god kabel.

2. Oppmøte

Vannkokere og mikrobølgeovner, det man trenger for litt enkel mat.

Når du ankommer Hamar og deretter Vikingskipet, må du sjekke inn. Ta frem billetten eller innsjekkingsbeviset, gyldig identifikasjon og still deg i kø. De siste årene har køen blitt effektivisert og tiden du står og venter før du får være med på datafesten er kort. Ta forbehold om at det kan være flere folk som ankommer samtidig som deg i perioder på dagen.

I denne køen får du ikke ta med deg noe av utstyret ditt, så sørg for at dette står trygt i mellomtiden. Er det dårlig vær den dagen arrangementet åpner, gjelder det å holde alt sammen godt beskyttet.

3. Kjøp normal mat

Hvert eneste år sjokkerer den ene deltageren etter den andre med hvor mange kasser Cola, Red Bull og andre energidrikker de greier å drasse med seg til Vikingskipet. Som enhver mor sikkert har sagt flere ganger: Mat og drikke omhandler mer enn bare sukkervann og Grandiosa.

Hvis du har mulighet til å ta med deg fersk mat, gjør det. En grov brødskive med brunost føles ut som gudenes nektar etter tre dager med pizza og hamburgere. Husk at når The Gathering åpner på onsdagen, er det også siste dag hvor dagligvarebutikkene i Hamar har åpent på grunn av helligdager – foruten et par søndagsåpne butikker.

Vikingskipet har flere steder der du får kjøpt mat, men det er få ting som slår litt skikkelig mat og drikke – så ta det med deg.

4. Informasjon

Informasjon er viktig på The Gathering. I stedet for å speide etter doer, mikrobølgeovn, dusjer eller sovested, finnes det et eget crew tilegnet den oppgaven. De finner ting til deg, for deg, og i blant så finner de deg. De har sine egne båser rundt om i skipet for å hjelpe deg med det du trenger når du trenger, og det er bare å spørre dem om du lurer på noe.

I taket av vikingskipet henger det også en stor tavle hvor det ofte dukker opp nyttig informasjon, så kikk opp på denne i blant. I tillegg står det flere PA-anlegg i taket som forteller deg om ting som verdt å få med seg.

Husk å kjøp utstyr før du drar:

Sjekk ut handlelisten vår for The Gathering 2017 »

5. Søvn

Soving kan foregå på mange måter.

The Gathering går i praksis døgnet rundt, og aller helst holder deltagerne seg våkne om natta. For å si det rett ut, bit i det sure eplet og kom deg i seng fra tid til annen. Det finnes mange spennende steder man kan sove i Vikingskipet. Noen liker den krevende prosessen med å sove med ansiktet på tastaturet, mens andre gjemmer seg bort i de aller mørkeste krokene i hele skipet.

Før du reiser opp bør du kanskje tenke over om du er en som sover igjennom en konsert med The Who, eller om du ikke får til å sovne før kjøleviften på datamaskinen slutter å snurre. Pass også på at sovesakene dine ikke blokkerer en brannutgang eller en nødutgang før du sovner. Disse er som regel merket, og skulle du ta feil så fins det sikkerhetsfolk som gjerne ber deg flytte på sakene, selv om det går ut på å vekke deg.

Bla om til neste side, og få flere tips til The Gathering 2017 »

Denne saken er publisert tidligere, og er nå oppdatert for årets arrangement.