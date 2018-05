GUIDE: 10 fotofeil som er superenkle å unngå Disse feilene gjør vi når vi tar bilder

Det å fotografere er omtrent blitt en like selvfølgelig aktivitet som å skrive en tekstmelding. Har du noen gang i voksen alder blitt spurt om du kan fotografere? Ikke som i «om det passer», men som i «om du har tilstrekkelig evne og kunnskap»? Vi kan ikke huske å ha blitt spurt om det, det er tross alt bare å trykke på en knapp.

Nesten bare, i alle fall. For selv om vi fotograferer som aldri før, gjør vi fortsatt de samme feilene som vi gjorde for 10 år siden, bare oftere. Vi «spionerte» på bildene til et strategisk utvalg av Facebook-venner for å se hvilke «foto-feil» som går igjen, og de fleste er veldig enkle å unngå.

Denne saken republiseres til glede for nye lesere.

# 1: Vi holder kameraet skjevt

Det er lettere å se på bilder av havet, men prinsippet gjelder uansett om det er utsikten fra hotellrommet, vennene dine eller middagen din: Hold kameraet beint. Når vinklene i bildet stemmer overens med den virkelige verden føles bildet mer behagelig å se på og bedre «balansert». Det finnes selvsagt unntak fra denne «regelen», der bilder med skjev horisont for eksempel kan forsterke bevegelse i bildet, men som en hovedregel: Hold kameraet beint med mindre du har en god grunn til noe annet.

Hvordan unngå det: Først og fremst hjelper det mye å bare være oppmerksom på det. Mange kameraer og kamera-apper har en indikator som viser om bildet er vannrett eller ikke. Det finnes også vater for å montere på selve kameraet, men i de fleste tilfellene kommer du langt bare med å se etter det selv. Bruk rutenett-funksjonen på kameraet eller kamera-appen din til hjelp.

# 2: Vi gidder ikke bøye oss

De fleste av oss holder som regel kameraet eller smarttelefonen sånn omtrent i øye-høyde når vi tar bilder, slik at vi fotograferer opp på det som er høyere enn oss, og ned på det som er lavere enn oss. Barn, kjæledyr og mat er typiske motiver som ofte blir fotografert ovenfra og ned.

Men prøv å senke kameraet, gå litt nærmere og fotografér med samme perspektiv som den eller det du tar bilder av. Da vil du nok oppleve å få mer interessante bilder med større dybdefølelse, som ofte viser mer av motivet.

# 3: Vi fyller ikke bildet

En ting som veldig mange gjør er å plassere motivet midt i bildet, gjerne på litt god avstand, slik at personen på bildet får fryktelig mye uinteressant luft over hodet. Men tenk gjennom hva det er du tar bilde av. Hva som er motivet ditt? Er det en person, så gå tett på personen. Er det en person med en bygning bak? Gå lengre unna bygningen, og få personen du tar bilde av til å komme nærmere deg.

På bildet under har vi gjort to tabber: Tvangsfrivillig fotomodell Lekanger er på typisk turist-vis plassert midt foran Stortinget, i tillegg til at kongen av Norge og Danmark «vokser» opp ut av hodet hans. Det blir straks litt bedre når vi får Lekanger litt nærmere kameraet og plassert hans majestet Christian Frederik litt til siden.

# 4: Men ikke gå for nært heller

Når vi tar nærbilder av personer er det bedre å gå litt unna og zoome inn, enn å gå for nært med vidvinkel. Når vi står nært blir ofte motivet litt dratt, nesen ser lengre ut og ansiktet rundere, som sjeldent er særlig flatterende. Ofte blir det best når personen du tar bilder av står på noen meters avstand slik at du kan zoome inn. Smarttelefoner har som regel ikke optisk zoom (selv om det finnes unntak), men da er det bare å ta et litt større utsnitt og heller beskjære bildet i etterkant.

Som vi ser blir statsminister Michelsen nokså lang i maska når vi kommer for tett innpå, men tar seg bedre ut når vi tar noen skritt tilbake og zoomer inn.

# 5: Vi tar bilder av ingenting

Eller rettere sagt, vi tar bilder uten et tydelig motiv, uten noe «interessepunkt». Dette er typisk for feriebilder der vi bare vil ha et bilde av «stedet» vi har vært på, men det blir ikke alltid så pene bilder av det. Problemet er at vi gjennom dårlig komposisjon ikke greier å formidle hva det egentlig er vi vil at folk skal se på i bildet. Det er fotografens jobb å komponere elementene i bildet slik at det skaper et interessant bilde som blir behagelig å se på, samtidig som det er tydelig hva han/hun har tatt bilde av.

Når vi ser på bildet under kan man spørre seg hva i all verden undertegnede har forsøkt å fotografere. Grått hav og grå himmel? Nei, da er det bedre å zoome litt inn på fyret og gjøre det til et tydeligere interessepunkt.

# 6: Vi tar rotete bilder

Der problemet i punkt fem er mangel av interessepunkter, kan det samme problemet oppstå hvis vi har for mange interessepunkter, eller andre elementer i bildet som tar unødvendig mye oppmerksomhet. Prøv å hold bildet enkelt, flytt deg etter motivet slik at du får en enklere bakgrunn. Se hvordan det påvirker bakgrunnen hvis du zoomer ut og går nærmere, eller går lengre unna og zoomer inn.

# 7: Vi bruker den innebygde blitsen

De fleste kameraene i dag, smarttelefoner inkludert, kommer med en eller annen form for innebygd blits. Hvis det er mørkt, og kameraet får bestemme selv, går denne ofte av med full kraft; rett i ansiktet på de du tar bilder av. Siden lyset fra blitsen kommer rett forfra, blir motivet veldig flatt og kjedelig belyst. Det er et lite flatterende lys som ofte får ansikter til å se bredere ut, og det er sjeldent noe vi ønsker.

Hvis du har manuelle kontroller på kameraet ditt kan du skru av blitsen, og heller skru opp ISO-en. Da blir bildet litt mer kornete, men frem til et visst punkt er det å foretrekke fremfor den interne blitsen. Du kan også flytte deg til et sted med mer lys; hvis du halverer avstanden mellom motivet ditt og for eksempel en lampe, firedobler du mengden lys fra lampen på motivet. Men pass på så ikke denne lyskilden også treffer motivet rett forfra, da er poenget litt borte.

# 8: Vi tar uskarpe bilder

Dette kan skyldes fem ulike ting, og/eller kombinasjoner av alle: For lav lukkertid, dårlig og/eller skitten optikk, høy ISO, liten dybdeskarphet eller ganske enkelt feil fokusering.

Du kan lese mer om ISO, lukkertid og dybdeskarphet i artikkelserien på Tek Ekstra som vi har kalt Fotoskolen, men kort fortalt skyldes problemet med uskarpe bilder oftest at vi ikke holder kameraet stødig nok i forhold til hvor lang lukkertid kameraet trenger for å få nok lys. Så: Hold kameraet (eller smarttelefonen) med begge hendene, og støtt albuene mot kroppen, eller støtt deg mot et fast objekt som en vegg eller et bord. Ikke trykk for hardt på utløserknappen slik at kameraet får et rykk akkurat når du tar bildet.

Hvis det ikke hjelper kan det være at du må sette kameraet fra deg på noe som står bom stille, og bruke selvutløserfunksjonen. Eller, som i punktet over, flytte deg til et sted med mer lys.

Selv med en relativt rask lukkertid som 1/80s blir duen for rask for å få et skarpt bilde. På 1/200s gikk det bedre, men da måtte blenderen åpnes fra f/8 til f/4.

# 9: Vi tar kornete bilder

De fleste kameraene i dag tar bilder med så høy oppløsning at det er neppe antall megapiksler som er problemet, det er nok heller på grunn av digital ISO-støy. Dette er særlig et problem med relativt lyssvake mobilkameraer, og en del små kompaktkameraer, som greier seg dårligere under svake lysforhold enn større, dedikerte kameraer.

Hvis du har et kamera som lar deg stille ISO-en, kan det hjelpe å stille den til en lavere verdi. Hvis du ikke kan stille ISO-en selv må du ganske enkelt ha mer lys, for eksempel med å øke lukkertiden. Problemet er at dersom kameraet ditt ikke lar deg stille ISO, får du neppe muligheten til å stille lukkertiden heller. Har kameraet et eget «nattmodus» kan du prøve å bruke det når det er mørkt, og se punkt 8 hvis det blir uskarpt.,

I tillegg til det vi har nevnt over vil særlig mobiltelefoner komprimere bildene hardt for å spare plass, og da blir sluttresultatet mye av det samme.

Den høye oppløsningen på smarttelefoner kan skjule problemet, men det trer tydeligere frem hvis vi zoomer inn til et tettere utsnitt. Bildet er tatt under gode lysforhold med en iPhone 5s.

# 10: Vi eksponerer feil

Det vil si, i de fleste av tilfellene er det vel strengt tatt kameraene våre som gjør det, for det er de færreste av oss som til enhver tid tar full kontroll over både lukker, blender og ISO. De fleste setter på en eller annen form for auto-funksjon, enten det er full auto, eller at vi velger å stille blenderen eller lukkeren selv, mens kameraet tar seg av resten.

Problemet er bare at kameraet lar seg så lett lure, og hvis du for eksempel skal ta bilde av et fyrtårn mot en lys himmel er sjansen stor for at kameraet kommer til å gjøre en slags gjennomsnittseksponering der himmelen og fyrtårnet er sånn passe godt eksponert begge to. Ja takk begge deler, på en måte.

Da vi satte eksponeringskompensasjonen til +1 gikk kameraet fra lukker 1/320s til 1/160s, og resultatet ble et mye penere bilde.

Men dette funker ikke så bra for oss, for vi synes det er viktigere att fyrtårnet er riktig eksponert, så overlever vi at himmelen blir litt vel lys. Den åpenbare løsningen er å gå over i manuell kontroll, men for «hverdagsfotografering» er det unødvendig tungvint. Hvis kameraet ditt har en egen knapp eller et eget kontrollhjul for ekpsoneringskompensasjon, er dette det beste. Det er en funksjon som lar deg bestemme hvor mye lysere, eller mørkere du vil ha bildet sammenlignet med hva kameraet tror er riktig. Du sier på en måte til kameraet at uansett hvor mørkt det tror bildet må være for at det skal bli riktig, vil du ha det dobbelt så lyst. Litt enkelt forklart.

Vil du lære mer om å ta kontroll over lukkeren, blenderen og ISO'en? Sjekk ut vår Fotoskole her (Tek Ekstra) »

Men veldig mange kameraer har ikke denne funksjonen, i alle fall ikke lett og kjapt tilgjengelig. Da kan løsningen være å fokusere på en annen, mørkere del av bildet for å fortelle kameraet hvilket lysnivå det skal eksponere etter. Bare husk at avstanden fra kameraet til det du fokuserer på må være den samme som avstanden til det du vil ta bilde av, hvis ikke risikerer du at motivet går ut av fokus.

En annen ting som kan være greit å følge med på er hvitbalansen, hvis du er plaget med gule eller blå bilder, bør du lese mer om den her »

